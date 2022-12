Vi har regnet på de nye prisene for gatelading i Oslo: Så dyr kan ladingen bli – prisene reflekterer ikke strømprisen

HJEMMELADING FOR MANGE OSLOFOLK: Kommunal gatelading er «hjemmelading» for mange elbilister i Oslo som bor i blokk og gamle bygårder. Nå tredobler byrådet prisene.

Nylig vedtok Oslo å tredoble prisene for kommunal gatelading. Her kan du se hvordan prisene slår ut for vanlige ladeøkter for elbilistene.

I forrige uke våknet Oslos gateladende elbilister til en prisøkning på 170 prosent på kommunens ladere. Dette var da andre gang på et halvår byen økte ladeprisene kraftig.

Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu kom med en klar oppfordring til elbilistene da prisøkningen ble kjent:

– Folk som er avhengige av å lade på Oslos gateladere, bør være klar over hvilke kostnader de nå møter, og de bør regne på om dette er noe de har råd til.

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellevin Stav (MDG), begrunner vedtaket med høye strømpriser.

Til Dagsavisen sier Stav at Oslo kommune ikke får en krone i strømstøtte fra staten. Hun sier samtidig at ladeprisene skal ned igjen når strømprisen går ned.

Kommunal gatelading er viktig for mange elbilister i Oslo. Mange som kjører elbil bor i gamle bygårder uten parkeringsplass. Dette tilbudet er deres «hjemmelading».

20 kroner per kilowattime

Elbilforeningen har regnet på hva det faktisk koster å lade elbilen etter prisøkningen i forrige uke.

Vi tar utgangspunkt i en 2017-modell Volkswagen e-Golf, som er en av elbilene det er flest av på veiene i Oslo.

Parkerer du på en av de vanligste ladestolpene i Oslo får du 3,6 kilowatt (kW) effekt. Fra 09.00 til 20.00 koster det 49 kroner i timen å stå her, mens det fra 20.00 til 09.00 koster 35 kroner per time.

Har du 20 prosent igjen på batteriet når du setter den til lading, og lader den fra 18.00 til 08.00 neste morgen, koster det deg totalt 518 kroner.

Før prisøkningen kostet samme ladeøkt 200 kroner (og gjorde du samme lading før sommeren ville du landet på under hundrelappen).

Batteriet på nevnte e-Golf rommer 31,5 kilowattimer (kWt), og i løpet av ladeøkten får du 25,7 kWt strøm på batteriet. Det gir en pris på drøye 20 kroner per kWt.

Dette er langt dyrere enn både hurtig- og lynlading hos de kommersielle ladeselskapene.

31 kroner per mil – dyrere enn dieselbil

e-Golfen som er nevnt ovenfor har et forbruk på cirka 1,54 kWt per mil.

Med vårt ladeeksempel gir dette dermed en drivstoffpris på 31 kroner per mil.

Dieselbilen Volkswagen Golf 1,6 TDI er den mest populære fossilbilen i Oslo. Den har et forbruk på cirka 0,5 liter diesel per mil. Med en dieselpris på 19 kroner koster det 9 kroner per mil å kjøre denne.

Å kjøre en elektrisk Golf ladet på kommunal lader koster dermed 22 kroner mer per mil enn Golf som går på diesel.

Prismodellen gjør vondt verre

I tillegg til det høye prisnivået har Oslo kommune en prismodell som gjør ladingen dyrere.

Denne sørger nemlig for at kommunen tar seg betalt per time, framfor per kWt, noe som ellers er den vanligste prismodellen for lading av elbil.

Elbilforeningen har lenge oppfordret Oslo kommune om å gå over til prising per kWt.

Til tross for at e-Golfen vil være ferdigladet lenge før 08.00 om morgenen, vil taksameteret fortsette å gå selv om bilen ikke får mer strøm på batteriet.

Mest økonomisk lading får du hvis du flytter bilen akkurat når den er fulladet, i eksemplet ovenfor vil det skje rundt 01.00 på natta.

Elbilforeningen mener at en prismodell som legger opp til at folk må stå opp om natta for å flytte bilen ikke er tilpasset folks virkelige hverdag.

Prismodellen til Oslo kommune tar heller ikke innover seg faktorer som ladehastighet, både hvor mye effekt laderen leverer, og hvor mye effekt bilen klarer å ta imot.

Andre eksempler:

Med samme type ladeøkt som i eksempelet ovenfor forandrer ikke regnestykket seg drastisk for et par andre, like populære, elbiler som vi har regnet på.

En 2018-modell Nissan Leaf har et batteri på 40 kWt. Er det 20 prosent igjen på batteriet når ladingen starter, får bilen totalt 32 kWt på tanken.

Det gir en pris på cirka 16 kroner per kilowattime. Leafen bruker cirka 1,7 kWt per mil – det gir en drivstoffpris på 27,5 kroner per mil.

Kjører du en Tesla Model 3 er du heldigere.

Da betaler du 8,6 kroner per kilowattime. Denne prisen påvirkes i stor grad av at batteriet på Model 3 er såpass stort at bilen her vil motta strøm helt til ladeøkten er ferdig om morgenen. I dette eksempelet ender vi med en drivstoffpris på 14,7 kroner per mil.

Prissjokket i Oslo – dette gjør Elbilforeningen: Vi har lenge presset kommunen for å innføre en prismodell basert på faktisk forbruk, altså pris per kWt.

Vi jobber knallhardt opp mot Oslos politikere for å innføre en rettferdig prismodell.

Vi mener at prisen bør være betydelig lavere enn hurtiglading. Det er ikke tilfellet nå.

Vi gjennomfører møter med alle partier i bystyret.

Vi har bedt om innsyn i tallgrunnlaget kommunen bruker for å fastsette prisene.

Vi er aktive i media for å informere byens innbyggere om prisendringen og legge press på bystyret.

Vi gir oss ikke før vi har endret Oslo kommunes prismodell for gatelading. Støtt vårt arbeid og bli medlem.