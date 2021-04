Skoda Enyaq og VW ID.4 møtte veggen

Og det gikk veldig bra. Begge elbilene får full pott i den prestisjetunge kollisjonstesten Euro NCAP.

Nå puster man nok lettet ut hos Skoda og Volkswagen. Begge deres respektive nye elbilermodeller – Skoda Enyaq iV og VW ID.4 – har klart seg utmerket i sikkerhetstesten de begge nærmest måtte bestå med glans.

Er standarden som gjelder

Euro NCAP er den gjeldende standarden for kollisjonstester i Europa. De har testet kollisjonssikkerhet siden 1997, og har en status som gjør at det er vanskelig å slippe en bil på markedet dersom den får dårlig resultat her.

Derfor har fem stjerner alltid vært målet for alle produsenter når bilmodellene skal kollisjons- og sikkerhetstestes hos Euro NCAP. Ikke alle klarer det, og det har blitt stadig vanskeligere å oppnå de ettertraktede fem stjernene.

De siste årene har for eksempel tilstrammingen fra Euro NCAP tatt høyde for at bilene skal være enda sikrere for myke trafikanter. Dette inkluderer automatisk nødbrems (AEB) som oppfatter syklister.

Samtidig mangler det ikke på elbiler med full score i den europeiske sikkherhetstesten, men det skyldes at bilprodusentene blir stadig flinkere på å lage trafikksikre biler.

Les også: Her er de sikreste elbilene på markedet

Volkswagen slår tilbake

Volkswagens lille el-SUV slår godt tilbake når den blir utsatt for Euro NCAPs vold, og får i likhet med sin elektriske lillebror fem av fem mulige stjerner i kollisjonstesten.

– Dette testresultatet er omtrent som forventet, og viser tydelig at ID.4 er en svært sikker bil. Det er også inntrykket jeg satt igjen med etter å ha kjørt den, kommenterer Elbilforeningens bilekspert, Ståle Frydenlund.

Her kan du se nærmere på detaljene i Euro NCAP-testen av Volkswagens ID.4.

Så sikker er ID.4:

Fem stjerner

93 % Kollisjonssikkerhet voksne

89 % Kollisjonssikkerhet barn

76 % Fotgjengerbeskyttelse

85 % Sikkerhetssystemer

Sjekk videoen under, den er både heftig og interessant – slik ser det ut når ID.4 møter veggen:

Skoda marginalt svakere

Skodas romslige elektriske SUV tåler åpenbart også en støyt, men scorer sammenlagt hårfint lavere enn ID.4, selv om Skoda på kollisjonssikkerheten for voksne lander en ørliten prosent over VW.

De fem stjernene er godt nytt for de flere tusen nordmenn som kan regne med å få sin lenge etterlengtede familiebil nå i mai.

– Det er betryggende å se at Skoda har gjort et godt sikkerhetsarbeid i utviklingen av sin første dedikerte elbil, fastslår Elbilforeningens Ståle Frydenlund.

Elbilkjenneren legger til at han heller ikke forventet noe mindre.

– Ikke av noen av dem. Både Skoda og Volkswagen er rett og slett nødt til å levere på dette nivået.

Her kan du se nærmere på detaljene i Euro NCAP-testen av Skoda Enyaq.

Så sikker er Skoda Enyaq:

Fem stjerner

94 % Kollisjonssikkerhet voksne

89 % Kollisjonssikkerhet barn

71 % Fotgjengerbeskyttelse

82 % Sikkerhetssystemer

Se video – slik ser det ut når Skoda Enyaq går på en smell:

Bakgrunn: Euro NCAPs kollisjonstester

Økt fokus på sikkerhet gir oss stadig sikrere biler. Mens det for få år siden var mest fokus på kollisjoner og passiv sikkerhet, er det nærmest blitt en eksplosjonsartet fokus på aktive sikkerhetssystemer i bilene.

Nå tar de nærmest over styringen av bilen dersom uhellet skulle vise seg å være ute, både i lav og høy hastighet. Og det finnes en rekke systemer som klargjør bilen for kollisjon, dersom den oppfatter at det er fare på ferde.

Men like mye er de siste systemene såkalte preventive systemer som gjør at du mest sannsynlig ikke havner i en farlig situasjon, eller i hvert fall begrenser den mye.

På grunn av den stadige utviklingen, foredles også måten bilene testes på hos Euro NCAP. Det blir stadig strengere krav for å oppnå full pott. Derfor kan ikke karakterene fra år til år direkte sammenlignes. Spesielt etter forandringene i 2020, kan ikke stjernene sammenlignes.

Man fikk en slik forandring i 2018, også. Derfor viser vi karakterer separat fra år til år i vår tabell nederst i saken.

Nytt i 2020

Ny «frontal offset»-test karaktersetter hvordan et kjøretøy samhandler med andre innblandede og hvor godt den beskytter passasjerene.

Tyngre vogn og høyere hastighet i sidekollisjon. I tillegg vurderes passasjerbeskyttelsen på motsatt side av kollisjonen.

På grunn av større krefter av front- og sidebarriere, påvirkes også den dynamiske ytelsen til barnedukkene og vurderingen av deres beskyttelse.

Det settes karakter for sikkerheten ETTER kollisjonen. Altså ressursene som finnes for kjapp redning og mulighet for å få løs passasjerer.

Testen for fotgjengere/syklister etc. – VRU (Vulnerable Road User) – har fått flere elementer og scenarioer som innbefatter autonom nødbrems i begge retninger og ved kryssing av vei.

Påminnelsen om setebelter og tretthetsovervåkning er tatt inn i sikkerhetsassistentpakken.

Nytt i 2018