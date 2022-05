Mercedes-AMG Vision AMG: Slik blir din fremtidige AMG

FORMEL 1 FOR FIRE: Slik blir det når AMG mikser EQXX med Petronas Formel 1-bil. Dekoren og felgene flørter maksimalt i retning Formel 1.

Designet for fart og spenning.

Husker du EQXX? Den ekstremt aerodynamiske testbilen som var revolusjonerende på alle områder, ikke minst med tanke på å se hvor lite energi man kan bruke for å komme lengst mulig.

Men den lille ekspertgruppen er ikke helt alene om å tenke smarte tanker. Hos søsteravdelingen AMG utvikler de en oppsiktsvekkende lik kreasjon.

Mange av elementene er dønn like og det later til at aerodynamikken er tungt inspirert derfra.

I MANGEL AV EKSOS: Det seks lampene minner om seks rødglødende eksospotter, et triks amerikanerne også brukte ivrig på 50-tallet, da bilene helst skulle minne om romraketter.

Men det mest oppsiktsvekkende er at man dropper «ribbein»-chassiset fra EQXX til fordel for den helt egne AMG EA-plattformen som er under utvikling i hovedkvarteret i Affalterbach.

KAMERA: Selv om vi fikk forklart at Mercedes velger vanlige speil fordi det er mer naturlig for øynenes fokusering og dybdesyn under visning av EQXX, ser AMG for seg at man bruker kameraspeilene.

Der er fokuset et helt annet enn energieffektivitet. Her kommer det helt egenutviklede høy-ytelsesbatterier og de høyeffektive Acial FLUX-motorene som er utviklet av det engelske firmaet Yasa, Mecedes-Benz’ heleide datterselskap.

De skal ha et ekstremt kompakt og lett design, og leverer betydelig mer kraft enn konvensjonelle elmotorer.

– Med Vision AMG får vi et glimt av den helelektriske fremtiden til Mercedes-AMG, som allerede fra 2025 vil være en realitet. Bygget på en egen dedikert AMG-plattform, vil også fremtidens høy-ytelsesmodeller imponere med heftige kjøreopplevelser, sier konserndirektør Kjetil Myhre i Mercedes-Benz Norge i en pressemelding.

FORMEL 1: Man får kraftige vibber til F1 når man ser den hvite skriften og stripa. Her er de derimot på felgen, ikke på de ekstremt lave dekkene.

Forbindelsen til Mercedes-AMG Petronas F1-teamet visualiseres i lakkeringen i sølv med stjernemønster over bakskjermene og vingepartiet, og i funksjonelle elementer i eksponert karbonfiber, 22-tommers felger med aerobekledning, AMG-logoen og elementer i Petronas-fargene.

HAIKJEFT: Vi ser helt nytt designspråk hos Mercedes om dagen.

Firedørs-konfigurasjonen tydeliggjør også at bilen byr på et glimt av en funksjonell helelektrisk sportsbil for fremtiden. Til tross for at batteripakken er plassert i gulvet mellom akslingene, sitter bilen betydelig lavere enn EQS.

FLAT: Det er lite solceller å se på dette konseptet, og lasteterskelen til bagasjerommet er noe av det drøyeste vi har sett på denne siden av 2000-tallet.

Og takket være det intelligent utformede interiørgulvet, skal det være god plass til fire.

Det lønner seg å være medlem! Få startpakke med Elbilforeningens ladebrikke, eksklusive medlemsfordeler og markedets beste medlemstilbud på veihjelp. Gjør som over 110 000 andre elbilister! Bli medlem

Les også