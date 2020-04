Slik får du elbilen skinnende i vårsola

Hjemmepåske i koronaens tid, er for mange synonymt med Netflix og sofa, så kom deg ut og la bilen få en skikkelig vårpuss. Våre beste tips får du her.

Elbilentusiast og testansvarlig i Norsk elbilforening Ståle Frydenlund, benytter påsken til å vaske vinteren grundig bort fra bilen. For å holde lakken skinnende og redusere sjansen for rust, er det viktig å få bort alt saltet.

– Er du av typen som må bruke hele dagen på vårpussen, trenger du neppe disse tipsene. Men hvis du pleier å bruke vaskeautomat, men nå har tid til å få til et bedre resultat selv, er det bare å sette i gang, mener Frydenlund

Jobben er gjort på en time

Totalt bør det ikke ta mer enn en times tid, men for at det skal bli et godt resultat trengs det litt utstyr – som for eksempel en høytrykkspyler. Mangler du en selv, kan kanskje naboen hjelpe?

1. Aller først, bruk avfetting på tørr bil. Det er viktig at bilen ikke tørker mens avfettingen henger på og gjør jobben sin. Om lag fem minutter er nok. Skyll grundig av med en høytrykksspyler.

– Husk å spyle godt oppunder i hjulhusene og der du ellers kommet til under bilen, anbefaler Frydenlund.

2. Så legger du på et lag med bilsjampo over hele bilen. For best resultat trenger du ekstrautstyr til høytrykkspyleren i form av en lavtrykksprøyte. Sjampoen bidrar til å løse opp restene av vinteren på bilen.

– Ikke bruk svamp mot skitten lakk, slik at du ender opp med en masse riper. Når du spyler av, start nederst på bilen.

3. Neste ledd i prosessen er å fjerne svevepartikler og trafikkfilm i lakken. Det kan skade den over tid. Du kjenner det som små nupper hvis du drar fingertuppene langs sidene av bilen. En såkalt clay-klut, som du bruker sammen med rent såpevann, gjør denne jobben mye enklere. Husk å bruke rikelig med såpe.

– Sjekk metoden hos leverandøren av kluten, men det er viktig at kluten glir godt. Nuppene på bilen skal forsvinne i prosessen.

4. Når lakken kjennes ren og fin, legger du et lag hurtigvoks på bilen – mens den er våt. Jobben rundes av med å tørke over bilen med en ren og tørr mikrofiberklut.

5. Sjekk at ladekabelen er i fin form etter vinteren. Vask gjerne over med en fuktig klut og sjekk at det ikke er smuss i kontaktpunktene. Ren ladekabel er mye triveligere å oppbevare i bilen når den trengs på tur.

Tips til hjulskift får du her

– Sånn, da er bilen klar for skinne om kapp med vårsola. Om du velger å gå tilbake til sofa og Netflix, får bli din sak, jeg tar meg kjøretur, sier Ståle Frydenlund.