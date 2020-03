Slik fikser du sesongens hjulskift

Med våren på vei, og gjerne med ekstra god koronatid til ymse gjøremål, klør det gjerne i fingrene etter å få sommerhjulene på elbilen. Her får du våre tips for en vellykket jobb.

Historien gjentar seg hver vår og høst. Da er det tid for hjulskift, både for å overholde lover og regler og fordi det gir bilen best mulig egenskaper for sesongen.

I disse tider kan det kanskje være ekstra aktuelt å gjøre hjulskiftet selv. Om du ikke husker helt rutinen, kan det være greit med et tips eller to på veien.

Derfor har har vi laget denne videoen, der vi kjapt og greit viser hvordan du går frem hvis du er usikker. Akkurat det samme gjelder for hjulskift både vår og høst, med unntak av krav til mønsterdybde (se faktaboks nederst).

Som vanlig gjør vi oppmerksom på at det er umulig å få med absolutt alle detaljer, selv på fem minutter, men rådene bør holde for de fleste.

Husk spesielt å sette garasjejekken på et slett underlag før du setter i gang. En gjennomgang av det som omtales i videoen, finner du nederst i artikkelen.

Her plasserer du jekken



Merk at alle biler har egne jekkepunkter. De skal brukes, uansett hva slags drivstoff bilen bruker. Skader i underplata kan fort oppstå om jekken settes feil. På elbilen er det viktig å være ekstra nøye:

– Plasserer man jekken rett i batterikassa, er det fort gjort å skade batteripakken. Er man riktig uheldig kan det bli fryktelig dyrt, påpeker Frydenlund.

I instruksjonsboka vil du også finne hvor bilen har jekkepunkt – som regel fire, to på hver side.

– Mange elbiler er også relativt tunge, det kan skape utfordringer når man jekker dem opp. Det er viktig å passe på at jekken er festet riktig, på spesifisert jekkepunkt, at bilen står støtt nok og på et tilstrekkelig flatt underlag, sier Frydenlund.

Mange biler kommer med en enkel originaljekk, men denne er som oftest noe man kun bruker ved punktering langs veien. Grunnen er at den ikke er på langt nær så stødig som en garasjejekk med fire hjul.

Ta dekkstellet med en gang



Når du har skiftet til sommerhjul ­er det også noen andre kjapt løste småting du bør ta deg tid til. Det første er å vaske vinterdekkene grundig før lagring, og pirk ut småstein som har satt seg fast i rulleflaten.

Når dette er gjort, er det lurt å merke hjulene. For eksempel med Elbilforeningens merkelapper.



I samme slengen bør du også sjekke mønsterdybden (se sjekkliste nederst i artikkelen). Når denne jobben er gjort, er dekkene forhåpentlig klare for en ny sesong.

Husk å etterstramme bolter/muttere

Løse hjulbolter kan føre til at ett eller flere hjul tar en annen vei enn bilen, med fare for både skader og ulykker. Det vil du unngå. Derfor er det viktig at du etterstrammer bolter/muttere etter at hjulsettet har blitt byttet for sesongen.

– Tilgang til en momentnøkkel er kjekt for «gjør det selv»-bytteren, mens andre strammer til med menneskelig moment. Faren ved å følge magefølelsen, er at du strammer til altfor hardt.

Dersom du ikke føler deg trygg på egen vurdering, bør du skaffe deg tilgang til momentnøkkel, slik at du kan være trygg på at du får strammet hjulene med riktig kraft.

– Sjekk hva som gjelder for dine hjul, men normalt sett skal det dras til med kraft tilsvarende 100–140 Nm.

Les også: Slik velger du rett dekk til din elbil

10 tips for hjulskift (som omtalt i videoen)

1 – Har elbilen din luftfjæring? Da har den også en egen jekkemodus – eller «jack mode». Undersøk hvordan denne virker, og aktivér den. Ellers kan du være i fare for å skade luftbelgene i fjæringen.

– Har elbilen din luftfjæring? Da har den også en egen jekkemodus – eller «jack mode». Undersøk hvordan denne virker, og aktivér den. Ellers kan du være i fare for å skade luftbelgene i fjæringen. 2 – Du starter med å løsne hjulboltene – eller mutterne – lett. Før bilen jekkes opp. Så er det enklere å få av hjulene når du har jekket opp bilen.

– Du starter med å løsne hjulboltene – eller mutterne – lett. Før bilen jekkes opp. Så er det enklere å få av hjulene når du har jekket opp bilen. 3 – Skaff deg helst en såkalt «jack pad», altså en gummiforing til å legge mellom jekk og jekkepunkt på bilen (når du har avklart hvor de befinner seg).

– Skaff deg helst en såkalt «jack pad», altså en gummiforing til å legge mellom jekk og jekkepunkt på bilen (når du har avklart hvor de befinner seg). 4 – Pass på at jekken står plant før du setter i gang, og at den er dimensjonert for å løfte bilen.

– Pass på at jekken står plant før du setter i gang, og at den er dimensjonert for å løfte bilen. 5 – Løsne hjulmutterne eller -boltene, og ta av hjulet.

– Løsne hjulmutterne eller -boltene, og ta av hjulet. 6 – Sett på vinterhjulet, skru på muttere / bolter diagonalt før du fullfører runden. Hvis du ikke er dreven: Skaff momentnøkkel for å sikre at hjulet skrus til riktig, normalt med kraft tilsvarende 100-140 newtonmeter – ofte forkortet Nm (for vår BMW i3 er det 140 Nm som er oppgitt).

– Sett på vinterhjulet, skru på muttere / bolter diagonalt før du fullfører runden. Hvis du ikke er dreven: Skaff momentnøkkel for å sikre at hjulet skrus til riktig, normalt med kraft tilsvarende 100-140 newtonmeter – ofte forkortet Nm (for vår BMW i3 er det 140 Nm som er oppgitt). 7 – Jobben er ikke gjort før du har vasket og rengjort hjulene, både dekk og felg. Standard hjelpemidler er avfetting og felgrens. Merk også hjulene med merkelapper (som vist på bildet over), slik at du vet hvor de var sist – når våren kommer.

– Jobben er ikke gjort før du har vasket og rengjort hjulene, både dekk og felg. Standard hjelpemidler er avfetting og felgrens. Merk også hjulene med merkelapper (som vist på bildet over), slik at du vet hvor de var sist – når våren kommer. 8 – Sjekk korrekt lufttrykk for din bil og dekktype. Hvis du er så heldig å ha en kompressor, kan du sjekke riktig lufttrykk hjemme – alternativt dra til nærmeste energistasjon.

– Sjekk korrekt lufttrykk for din bil og dekktype. Hvis du er så heldig å ha en kompressor, kan du sjekke riktig lufttrykk hjemme – alternativt dra til nærmeste energistasjon. 9 – Husk at oppgitt trykk gjelder KALDE dekk, og at du aldri skal være under oppgitt nivå. Kald luft er tettere enn varm, så om du måler et varmt dekk vil trykket bli høyere.

– Husk at oppgitt trykk gjelder KALDE dekk, og at du aldri skal være under oppgitt nivå. Kald luft er tettere enn varm, så om du måler et varmt dekk vil trykket bli høyere. 10 – Etter at hjulskift er unnagjort, og du er ute på veien, vil mange biler merke at bilen har fått på andre hjul – og resette dekktrykksensorene (også kalt TPMS).

Bakgrunn: Krav til dekk og råd om lagring