Engelsk selskap tilbyr veteranbil-Viagra: Slik forvandler du Minien din til en elbil

GAMMEL OG PÅLITELIG: To ord som sjelden passer sammen når det gjelder engelske veteranbiler. Men med en ombygging til eldrift påstås det at den originale Minien fra 1959 skal bli en bil du kan stole på. Alle illustrasjonsfoto/bilder: Electrogenic

Har du en Morris Mini innerst i garasjen? Hva med å la den gjenoppstå som elbil?

Det britiske selskapet Electrogenic har nylig lansert en kostnadseffektiv løsning, såkalt «plug & play», for å konvertere den originale Austin Mini til helelektrisk drivkraft.

Konverterings-kittet gjør at Mini-entusiaster kan bevare det ikoniske designet samtidig som de nyter fordelene med moderne elbil-teknologi.

Ombyggingssettet skal være enkelt å installere – så lenge du er en kvalifisert bilmekaniker, vel å merke.

Electrogenic påstår at de klarer det umulige: Å gjøre en engelsk veteranbil både utslippsfri og pålitelig.

UTSLIPPSFRI KRAFTPAKKE: Elmotoren øker veteran-Miniens ytelser med over 50 prosent, fra 39 til 60 hestekrefter, ifølge Electrogenic.

Mini-kraftpakke

Inkludert i byggesettet er en elektrisk motor, en høykapasitets batteripakke og en rekke komponenter skreddersydd for å passe sømløst inn i Miniens eksisterende struktur.



Den elektriske vannkjølte motoren har en 20 kW AC-enhet som leverer opptil 60 hestekrefter og har 135 Nm dreiemoment.

Til sammenligning har den originale 1959 Austin Mini 39 hestekrefter og 68 newtonmeter.

Den drives av en 20 kWt batteripakke som gir en rekkevidde på opptil 13 mil på en enkelt ladning.

En rekkeviddeforlenger er tilgjengelig, så lenge du er villige til å ofre det lille bagasjerommet til fordel for flere batterier.

Batteripakken består av litium-ion-celler og er designet for enkel utskifting når det eventuelt blir nødvendig.

PLUG & PLAY: Electrogenics el-konvertings-sett erstatter motoren med en vannkjølt elmotor. Type 2-ladepunktet skjules i grillen foran.



Defibrillator for gamlinger

Engelske Electrogenic har allerede levert en rekke el-konverterings-sett til klassiske biler.

Porsche 356, Jaguar E-Type, Land Rover Defender Series 1 og Rolls Royce Silver Shadow er blant mange klassikere som selskapet har lagt til rette for at kan bli utslippsfrie.

For å berolige «originalpolitiet» der ute, kan vi legge til at ombyggingen ikke krever noen modifikasjon av bilens struktur, noe som gjør prosessen fullstendig reversibel.

Den er integrert på en egen underramme for å gjøre det lettere å bytte med Miniens eksisterende bensinmotor. En mekaniker trenger bare å montere den nye underrammen og koble drivverket til dashbordet.

VETERANBIL-VIAGRA: El-konvertering av en Series 1 Land Rover Defender halverer nesten tiden fra 0-100 km/t.

El-efanten i rommet

Bilen blir ikke bare utslippsfri og mer pålitelig, men også betydelig sprekere.

Det finnes ingen offisielle tall for Minien ennå, men et tilsvarende sett til en Land Rover Series 1 halverte nesten tiden fra 0-100 km/t – fra 36 til 20 sekunder.

Prisen for konverteringen er på litt under 200.000 kroner (15.000 pund) – og mekanikerjobben kommer i tillegg.

Men den store Mini-el-efanten i rommet er at det per i dag ikke finnes noen mulighet for at Statens vegvesen gir deg godkjenning av kjøretøyer ombygd til el-drift.

Så hvis tanken er å kjøre din brått elektriske lille doning på norske veier med norske skilter, har du foreløpig et aldri så lite problem.