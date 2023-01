Parkering for elbil

Gamle storheter i ny innpakning: Drømme-elbilene for deg som har alt

THE LITTLE CAR COMPANY: Kanskje noen av de gøyeste, og i hvert fall mer sjeldne, elektriske leketøyene lages her.

Fikk du ikke noe gøy til jul denne gangen heller? Kommer du aldri på noe du ønsker deg? De elektriske bilene fra The Little Car Company kan fort få fart på barnet i deg igjen.

De blir kanskje for store for gutterommet eller bokhylla, men du kan virkelig lure til deg mange blikk med en slik bil parkert i oppkjørselen.

Bilene som bygges er mindre modeller av klassiske superbiler. Skallet er skalert ned fra bilenes originalstørrelse – og er utstyrt med elektrisk motor.

Detaljene som har gitt disse bilene historie er bevart, og det eneste som skiller bilene er størrelsen – og åpenbart en hel del motorkraft.

Offisielt lisensierte produkter

The Little Car Company er et britisk selskap som har spesialisert seg på produksjon av avanserte juniorbiler i samarbeid med noen av verdens mest prestisjetunge bilprodusenter.

Bilene detaljbygges på fabrikk i England, og alle juniorbilene som produseres er offisielt lisensierte produkter av bilmerket.

Filosofien til selskapet er å produsere vakre biler som gir kundene muligheten til å dele kjøregleden på tvers av generasjoner – og skape varige minner på veien.

I kulissene jobber et større produksjonsteam av ingeniører som setter sammen hver eneste bil for hånd med fokus på detaljer og kvalitet.

Noe som vel nesten må til for å kunne leve opp til historien til disse bilmodellene.

Tre modeller

I dag er det tre elektriske juniorbiler som produseres etter mer enn bare litt inspirasjon fra noen av historiens mest ikoniske bilmodeller:

Ferrari Testa Rossa J, Aston Martin DB5 Junior og Bugatti Baby II.

Fra avstand kan man nesten ikke se forskjell, og prisene gir nok fortsatt følelsen av dette ikke bare er en drømmebil, men den ultimate lekebilen for entusiaster i alle aldre.

Ferrari Testa Rossa J

Du kan kanskje se det for deg: Å komme kjørende nedover veien i en av verdens mest ettertraktede sportsbiler.

Som på en elegant rød hest suser du gjennom gatene i den historiske bilen – med den knalle fargen, det lange kurvede karosseriet og det sportslige utseendet.

Alles blikk snur seg mot deg.

Her sitter du plutselig og oppfyller selve bildrømmen.

HISTORISK DRØMMEBIL: Ferrari Testa Rossa J.

Historien er satt inn i den elektriske nåtiden, bilen er mindre og den er ikke fullt så rask som sin far.

Men likheten er slående.

Bilen produseres med et skall som representerer 75 prosent av Ferrari 250 Testa Rossa – en av verdens mest ikoniske biler.

Ferrari Testa Rossa J er utviklet og bygget ut i fra originale tegninger som er bevart, så det som skiller junior fra senior i designet er bare størrelsen.

NEDSKALERT: 25 prosent mindre, men fortsatt en fryd for øyet.

Når du får den umiddelbare akselerasjonen fra den elektriske motoren, blir dette en morsom bil for alle.

Bilen blir levert med en motor som yter 12 kilowatt, som gjør at den elektriske junioren kan nå opptil 80 km/t.

Den leveres med fire kjøremoduser: Normal, komfort, sport og racing.

EN BIT HISTORIE: Detaljfokuset er slående.

Det blir kun produsert 299 modeller av denne bilen, så dette blir nok et skikkelig samleobjekt for eierne.

Aston Martin DB5 Junior

Bond. James Bond.

Det er sikkert mange som husker hvordan denne bilen har prydet filmlerretet opp gjennom årene med agent 007 bak rattet og sin rullende debut i Goldfinger fra 1964.

BRITISK INGENIØRKUNST: Alle detaljer er bevart.

Med sin tydelige plass i bilhistorien, er Aston Martin DB5 en av verdens mest kjente biler.

Da er det vel egentlig på sin plass at denne bilen blir hentet frem og gjenfødt i elektrisk drakt.

Aston Martin DB5 Junior vil utgjøre 66 prosent av størrelsen til den originale DB5, og kommer blant annet med bakhjulstrekk, det klassiske rattet av mahogni og aluminium og fullt skinninteriør i ulike farger.

STILFULLT: Dashbord og ratt er elegant utsmykket.

DB5 Junior leveres for øvrig med byttbart batteri, og mulighet for regenerering under kjøring, slik vi er vant med i «vanlige» elbiler.

Tre utgaver

DB5 Junior kommer, i motsetning til de andre modellene, i tre ulike utgaver:

DB5 Junior, DB5 Vantage Junior og DB5 Junior No time to die edition.

Det er vel egentlig bare den siste som skiller seg stort ut.

Det som skiller utgavene Junior og Vantage Junior, er motorstørrelse og batteripakke.

DB5 Junior kommer med en motor på 5 kW med en batteripakke på 1,8 kWt, mens Vantage Junior leveres med en motor på 10 kW og en dobbel batteripakke (2 x 1,8 kWt).

Toppfarten på de to bilene er henholdsvis 30 og 72 km/t.

Pris på DB5 Junior er satt til 35.000 pund, og DB5 Vantage koster 45.000 pund.

Elektrisk agent

Men er du glad i elektriske biler og James Bond, har du det ultimate leketøyet med DB5 Junior No time to die edition.

Utstyrt med alle gadgets du husker fra filmene, kan du innta agentrollen umiddelbart.

007: Finn frem smokingen og en vodka martini – shaken, not stirred – og drøm deg bort.

Her får du blant annet mini-gunnere i lyktene, roterende registreringsskilt, røyk-kaster eller såkalt «Smoke Tank» – og det som Aston Martin kaller skid mode.

HANDS UP: Akkurat som hos originalen dropper lyktene ned og trusselen blir reell.

Og selvfølgelig er alle gadgets skjult i det klassiske bryterpanelet fra filmene – som er praktisk montert i førerdøren.

Ryktene sier imidlertid at Q har glemt å laste «mini-gunnerne» med ammunisjon.

Vi får håpe at lydene og lysflashene som disse skyterne er utstyrt med, er nok til å skremme bort uvedkommende.

GADGETS: For å operere alle leketøyene bilen er utstyrt med, brukes bryterpanelet i førerdøren.

Bilen blir også utstyrt med den kraftigste motoren og batteripakken (4 x 1.8 kWt) for å drive den langt mer tyngre utgaven. Motoren på 16 kW gir en toppfart på 72 km/t.

Prisen er, ikke overraskende, en god del høyere for denne spesielle modellen.

Aston Martin DB5 No time to die edition starter på 90.000 pund.

SMOKE TANK: Spre litt røyk for å skape enda mer kaos i verden.

Det vil kun produseres 1059 modeller av Junior – akkurat som originalen Aston Martin DB5.

Bugatti Baby II

På 1920- og 30-tallet ble Bugatti Type 35 produsert.

I denne perioden var dette en av Bugattis mest suksessrike løpsbiler, med tusenvis av seire og flere fartsrekorder.

ORIGINAL: Bugatti Type 35.

I 1926 bestemte grunnleggeren, Ettore Bugatti, at han ville lage en skalert versjon av denne bilen til sin sønn Roland.

Den ble laget i halvparten av størrelsen til Type 35, med pedalstyrt kraft, og mini-utgaven ble levert med ett eller to seter.

Opprinnelig var meningen at dette kun skulle være en unik presang til sønnen, men tilbakemeldingene fra publikum var så positive at den gikk i produksjon fra 1927 til 1936.

Bilen ble døpt Bugatti Baby.

Dette tar oss videre til den bilen vi skal snakke om her, Bugatti Baby II.

ELEKTRISK BABY: Bugatti Baby II er en elektrifisert hyllest til Ettore Bugattis gave til sønnen Roland.

I motsetning til den originale Baby, som er halvparten av størrelsen til Type 35, er Bugatti Baby II skalert ned til 75 prosent av størrelsen til Type 35.

Bilen er produsert ved bruk av fullstendig 3D-scan fra den originale Type 35 fra 1924.

Alle bilene er bygd for hånd.

STILRENT: Detaljene på Baby II er rett og slett nydelige.

Den helelektriske bilen kommer med to ulike motorer, en på 4 kW og den mer kraftige på 10 kW.

Hastigheten du maks når med den høyeste motoreffekten, er 80 km/t.

Motoren på 4 kW gir beskjedne 30 km/t som topphastighet.

Baby II kommer med to kjøremoduser: Normal og ekspert.

Akkurat som den originale Baby, blir det kun produsert 500 modeller av Bugatti Baby II.

NYDELIG TRIO: Bugatti Baby II i rødt, hvitt og blått.

Flere biler på trappene

Siden selskapets oppstart i 2019, har veksten vært stor.

Etterspørselen og populariteten har ført til at The Little Car Company har utvidet i et høyt tempo.

Selskapet forteller i en pressemelding at fremtiden vil by på nye og spennende prosjekter i 2023.

Og da kan vi jo drømme litt videre om hvilke historiske bilmodeller som kanskje blir de neste elektriske juniorene.

Besøk nettsiden til The Little Car Company om du vil lese mer om deres fremtidige prosjekter, eller rett og slett undersøke hva som må til for å slå kloa i en av disse bilene.