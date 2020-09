Slik gikk det med ladekøene i sommer

Elbilforeningens kartlegging av erfaringene fra sommerens ferie med elbil viser at flertallet opplevde ladekøer i sommer.

– Elbilistene oppgir oftest at det var kø på ladestasjonene på Dombås, Brokelandsheia og Lom, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Før årets sommer kunne «Elbilisten 2020», Elbilforeningens årlige undersøkelse blant norske elbilister, avsløre at hele 48 prosent av elbilistene planla å dra på sommerferie med elbilen sin. Med 300 000 elbiler på norske veier og en korona-pålagt Norgesferie for de fleste av oss, var Elbilforeningen spent på ladekøene foran årets elbilferie

Hele 3700 elbilister besvarte en rekke spørsmål om hvordan de opplevde sin ferie med elbil, og undersøkelsen viser at 1 av 3 opplevde ladekø ofte eller alltid.

– Vi må få plass flere hurtigladere. Årets sommer har vært en stresstest av ladenettverket. Køene i år må være et varsko for i årene som kommer blir elbilene flere, sier Christina Bu.

Hele 83 prosent benyttet seg i all hovedsak av hurtiglading på sin elbilferie.

Regjeringen må ta ladegrep

9 prosent av alle elbilistene som svarte på undersøkelsen hadde alltid stått i ladekø, 20 prosent opplevde kø ofte, 23 prosent rapporterte om kø av og til, mens 24 prosent svarte sjelden og 24 prosent oppga at de aldri hadde stått i kø.

Det betyr at flertallet av elbilister på Norgesferie opplevde ladekøer i sommer.

– Det må være like enkelt å lade som å fylle bensin- og diesel om elbil skal bli for alle. Årets sommer viser at vi har en vei å gå. Regjeringen må sikre bedre rammevilkår for raskere hurtigladeutbygging, sier Bu.

Problematisk at hurtigladerne ikke virker

Mange elbilister svarte også at hurtigladerne ikke virket. 1 prosent opplevde det alltid, 13 prosent ofte, mens 32 prosent oppga at det skjedde av og til. 24 prosent opplevde sjelden at hurtigladeren ikke virket, og 30 prosent hadde aldri opplevd at hurtigladeren ikke virket.

– Her må ladebransjen sikre bedring. Det er for dårlig at hurtigladere ikke virker i fellesferien når det var godt varslet på forhånd at halvparten av landets elbilister planla å bruke elbilen på ferie, mener Bu.

Elbilistene er likevel fornøyd

Selv med en fellesferie uten den helt store sommervarmen, og risikoen for ladekøer enkelte steder absolutt var til stede, viser kartleggingen av årets elbilferie at elbilistene stort sett er fornøyd.

Hele 54 prosent var veldig fornøyd med sin elbilferie, 30 prosent fornøyd, 8 prosent verken eller, mens kun 6 prosent var misfornøyd og en liten prosent skikkelig misfornøyd. Ni av ti svarte; ja, de drar gjerne på elbilferie igjen.

– Dette viser at elbilister koser seg underveis og at det skal litt til før de mister motet. Godt over halvparten av de som svarte brukte Elbilappen, så jeg vil tro at den har bidratt til å gjøre planleggingen av reiseruta og ladestoppene underveis enklere, sier Christina Bu.

De 10 mest nevnte stedene hvor elbilistene opplevde kø i sommer:

Dombås Brokelandsheia Lom Oppdal Lillehammer Stryn Alvdal Geilo Otta Telemarksporten

Svarene er oppgitt i et fritekstfelt, det er totalt 400 elbilister som har oppgitt spesifikke steder.

Elbilferie 2020 er en undersøkelse utført av Norsk elbilforening.

Den ble gjennomført i tidsrommet 4.-17. august.

Antall svar: 3770