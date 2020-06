Smart «gratisforsikring» for medlemmer av Elbilforeningen

Å miste bilnøkkelen kan fort koste tusenvis av kroner. Ved ett enkelt grep øker du sjansen for å få dem tilbake – helt gratis!

Å erstatte bilnøkler som har blitt rotet bort er ingen billig fornøyelse.

En sjekkerunde Din Side foretok for en tid siden, viste at å få erstattet en tapt bilnøkkel kostet fra 1.500 til godt over 6.000 kroner, avhengig av bilmodell – og med en gjennomsnittskostnad et sted midt imellom.

En tilleggsirritasjon er alt det praktiske styret, og tiden det tar.

Men ofte finnes det en bedre løsning enn å få produsert en ny, og den aller beste er kanskje å få den forsvunne nøkkelen tilbake – helt gratis?

Heng ladebrikken på bilnøkkelen

Det er nemlig her medlemskapet ditt i Norsk elbilforening kan spille en avgjørende rolle:

Som medlem av Elbilforeningen får du som du kanskje vet tilgang til Elbilforeningens ladebrikke.

Fordelene ved å bruke denne ladebrikken er mange, men ladebrikken kan også hjelpe bilnøkkelen din tilbake til deg om den blir borte.

Ganske enkelt ved at du fester brikken på bilnøkkelen, dermed kan vi identifisere deg ved hjelp av ladebrikkenummeret dersom noen finner bilnøkkelen (og ladebrikken) din.

Forutsetningen er at du registrerer ladebrikken hos oss, men det bør du jo gjøre uansett for å kunne bruke den på ladestasjonene rundt omkring.

Flere «gjenforeninger» hver uke

– Joda, mange medlemmer har fått igjen bilnøklene sine etter at finneren har kontaktet oss, bekrefter Aina Terese Strand, leder av medlemsservice i Norsk elbilforening.

Hver ladebrikke har som nevnt sitt eget nummer som i våre databaser knyttes opp mot det enkelte medlem idet vedkommende registrerer seg.

Ladebrikken inneholder også en henvisning til Elbilforeningens nettside, der eventuelle finnere kan ta kontakt – eller bare ringe på nummeret de også finner der – 90 70 45 45.

– Det skjer faktisk flere ganger i uken at vi sørger for at norske elbilister gjenforenes med eieren sin på denne måten, opplyser Strand.

Hun forteller at av hensyn til personopplysningsloven oppgir avdelingen hennes aldri data om eieren til folk som har funnet bilnøklene.

– Men vi har lov til å spørre finneren om det er greit at vi formidler vedkommendes kontaktinfo til eieren, slik at eieren igjen kan ta kontakt. Til dags dato har nøkkel og eier blitt lykkelig gjenforent i alle tilfellene vi kjenner til, sier Strand, og legger til:

– Og vi ville nok fått høre om det dersom de ikke gjorde det.

Ekstra smart for bedriftsmedlemmer

Det er fort nok gjort å rote bort bilnøkkelen når man er alene, verre er det når flere i familien som deler på nøkkelen.

Men størst sjanse for at den forsvinner er det nok likevel i bedrifter, der et stort antall personer deler på et kanskje tilsvarende antall bilnøkler.

Desto større grunn for å tegne bedriftsmedlemskap i Norsk elbilforening, kanskje?

Et slikt medlemskap koster bare 1500 kroner i året, og inkluderer fem ladebrikker – og muligheten til å bestille ekstra ladebrikker til 150 kroner per stykk.

Og i tillegg alle de andre medlemsfordelene medlemskapet gir, får du også automatisk nøkkelservice med i medlemskapet når du registrerer ladebrikkene – helt gratis.