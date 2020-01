Nå blir Oslos øybåter elektriske

Fem nybygde elektriske passasjerbåter skal snart settes i rutetrafikk til øyene i Indre Oslofjord. Og på sikt kan de bli selvkjørende.

All kollektivtransport i hovedstadsregionen skal være utslippsfri i 2028, og de som har vært i byen i det siste, vil ha sett at man på bussfeltet er godt i gang, hvor Ruter i fjor satte 70 nye elbusser i drift i Oslo.

Også på den maritime siden skjer det nå ting i osloregionens kollektivtilbud. For Nesoddbåtenes del er man allerede et godt stykke på vei: For båtene som trafikkerer dette strekket, ventes nullutslippsmålet å bli innfridd allerede i år.

Men snart skjer elektrifiseringen også for øybåtene i Indre Oslofjord – der nullutslippsmålet skal nås i 2022 – med fem splitter nye elektriske båter.

Nullutslipp – og større kapasitet

Øyene i Indre Oslofjord er et populært reisemål, og i 2019 hadde de eksisterende dieselbåtene som fremdeles går i trafikk, 867.000 passasjerer. (2018 var for øvrig rekordårer for øybåtene, som takket være en varm sommer bikket 1,2 millioner passasjerer.)

De fem nye elektriske båtene, som er en del Ruters båttilbud, vil bli betjent av Boreal Sjø, og loves å gi plass til langt flere passasjerer enn dagens tilbud, ifølge en pressemelding fra Ruter.

Den første av de fem elektriske passasjerbåtene skal etter planen gå i trafikk fra 1. november til neste år. Og fra sommeren 2022 skal alle de fem elektriske båtene være i full drift.

– Elektrifiseringen av øybåtene i 2021 vil gjøre Oslo til et utstillingsvindu for grønn skipsfart, og ta oss et skritt nærmere målet om å bli verdens første utslippsfrie storby. Her kutter vi utslipp, gir et bedre tilbud til passasjerene, og bidrar til det grønne skiftet i maritim sektor, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo Arild Hermstad i pressemeldingen.

Ny operatør for øybåtene fra 1. november 2021 blir altså selskapet Boreal Sjø, som skal betjene passasjertrafikken til øyene i Indre Oslofjord frem til 2034.

Selvkjørende i fremtiden?

De nye båtene har alle plass til 350 passasjerer, hvilket sørger for vesentlig høyere kapasitet enn dagens båter, som tar opptil 236 passasjerer. Båtene er tilrettelagt for personer med spesielle behov, med brede gangveier, heis og slak trapp til soldekk, og de har passasjersalonger både på hoveddekk og på soldekk, med store glassflater som vil gi godt utsikt.

Det kommende elektriske båttilbudet skal angivelig få omtrent samme årlige kostnader som dagens tilbud.

Båtene skal lades via pantografladere på en universelt utformet flytebrygge som kan hurtiglade to båter samtidig. De fem elbåtene skal også mulighet for eventuell autonom drift i fremtiden.

Altså kan vi kanskje om ikke altfor mange år ta med oss 350 av våre nærmeste venner og hoppe på en selvkjørende elektrisk passasjerbåt til Gressholmen eller Hovedøya.

Da snakker vi …

Fakta om de nye elektriske båtene: