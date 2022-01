Elbilforeningens vintertest 2022: Snøføyke, holke – og en liten tur i grøfta

PÅ GLATTISEN: Elbilforeningens testteam på Tisleifjorden, hvor det var alt annet enn optimale kjøreforhold. Testansvarlig Ståle Frydenlund i forgrunnen. Bak fra venstre står Arve Ditmansen, Helene Sommerset Busengdal, Rune M. Nesheim, Erik Lorentzen, Hulda Tronstad og Lars Lund Godbolt. Foto: Jamieson Pothecary

Det ble både kolonnekjøring og en tur på glattisen da seks biler fikk bryne seg mot hverandre i Elbilforeningens femte store vintertest.

– Som alltid ønsker vi oss skikkelig vintervær og kulde, sa Elbilforeningens testsjef Ståle Frydenlund før vi la ut på årets vintertest.

Uten å røpe for mye, kan vi fortelle at ønsket ble innfridd. Det ble lange dager i bratte bakker, strålende fjellandskap og en kjølig opplevelse på Tisleifjorden for det åtte personer sterke testteamet.

Helt knirkefritt gikk det heller ikke. Blant annet fikk en av sjåførene seg en liten tur i grøfta – uten å nevne navn.

Selvfølgelig var det tatt høyde for slike hendelige uhell, og bilen var heldigvis på veien igjen etter kort tid – uten en skramme.

Slepetauet måtte for øvrig frem igjen noen timer senere samme dag, men da av en helt annen årsak.

LADEPAUSE: Selv om bilene som deltok i årets test har god rekkevidde, ble det selvfølgelig noen ladestopp underveis. Her fra BKK/Evinys stasjon på Fagernes. Foto: Jamieson Pothecary

Nye, spennende øvelser

Testen foregikk med base på Gol i Hallingdal mandag til torsdag forrige uke, og resultatene dukker opp i form av en rekke artikler og videoer på Elbil.no (og i sosiale medier) i dagene fremover.

Bilene og testsjåførene var gjennom en rekke nye øvelser, deriblant:

Regenerering på ekstremt glatt føre.

Fra minus 5,5 til 21 grader i kupeen. Hvilken bil er raskest?

Bakkestart på svært bratt og krevende underlag.

80 km/t til null på speilblank og delvis snødekket is.

Det ble også en spennende tur i kolonne over Hemsedalsfjellet, som dere kan lese mer om allerede i morgen.

Følgende biler var med i årets test:

BMW IX50

Nio ES8

Skoda Enyaq IV80X

Kia EV6

Mercedes-Benz EQB

BMW I4 M50

KIA I KULDE: Kia EV6 var blant de deltagende bilene i årets vintertest. Her på vei langs Vangsmjøsa i retning Filefjell. Foto: Jamieson Pothecary

Kalde fingre og spektakulære bilder

– Samtlige testbiler har firehjulsdrift. Med et begrenset antall biler fikk vi muligheten til å gå i dybden på hver enkelt, sier testansvarlig Frydenlund.

Vår fotograf fikk kjørt seg ekstra hardt på denne turen, og returnerte fra fjellet med kalde fingre, 6.000 bilder og flere timer med video, deriblant spektakulære droneopptak.

Det er med andre ord bare å glede seg og følge med på Elbil.no i dagene fremover!