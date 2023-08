Parkering for elbil

Tesla feirer ti år med supercharging i Norge og Europa: Spanderer gratis lading i dag

YAY!: I dag kan du lade gratis hos Tesla enten du har Tesla eller en annen elbil.

Og på fredag inviterer de alle til jubileumsfest på Nova Spektrum i Lillestrøm.

I dag, tirsdag 29. august, kan du lade gratis på alle Teslas europeiske ladestasjoner.

Gratistilbudet gjelder enten du har Tesla selv eller kjører en annen elbil som kan lade på bilmerkets såkalte superchargere.

Grunnen er at det i dag er ti år siden Tesla åpnet sin første ladestasjon i Europa.

Feirer seg selv fredag – og du er invitert

Tilbudet gjelder ifølge Elbil24 alle som starter en ladeøkt frem til 23:59 i kveld.

Men Teslas feiring av seg selv stopper ikke der:

Førstkommende fredag fra klokka 16 til 21 arrangerer nemlig Tesla stor jubileumsfest for superladingen sin.

Jubileumsfesten finner nærmere bestemt sted i Nova Spektrum i Lillestrøm, og du inviteres til å ta med familie og venner for å feire sammen med Tesla.

Tesla frister blant annet med en reise gjennom Teslas historie, en bilutstilling, ulike aktiviteter for barna, matservering og DJ – og kanskje du kan vinne et eller annet også, for eksempel enda mer gratis lading?

Du kan melde deg på festen her.