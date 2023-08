Parkering for elbil

Test av Polestar 2 Long Range Single Motor: Sprekere, artigere og går lenger

FORNØYD BILTESTER: Vår biljournalist Rune Nesheim har testet den nye Polestar 2-utgaven Long Range Single Motor, og her ble han positivt overrasket. Se videoen over for kortversjonen, og les gjerne artikkelen under. Video og foto: Rune Nesheim / elbil.no

Polestar 2 har fått seg en kraftig overhaling, men den ser du knapt. I stedet har bilprodusenten konsentrert seg om kjerneverdiene – kjøreglede og lavt karbonavtrykk.

Begge deler kan vi selvsagt like – og med tanke på kjøreglede, har vi plukket ut den nye Polestar 2-modellen du vil merke størst forskjell på, Long Range Single Motor.

Oppsummert – Polestar 2 Long Range Single Motor Pluss Rekkevidde

Ladehastighet

Kjøreegenskaper Minus Ekstrautstyret du vil ha er dyrt

Få steder å legge ting innvendig

Litt trang for noen

Mer bærekraft og få forandringer inni

Vi begynner med det kjedelige.

Utvendig er den nesten som før, men grillen er blitt en glatt «SmartZone» som inneholder kamera og mellomdistanseradaren.

De nye felgene, samt bunnplata under batteriet, blir produsert fra aluminiumssmelteverk som kun bruker fornybar energi.

HELT LIK: Verdens minste facelift utvendig. Det er under skallet det skjer. Men sjekk den nye fargen ved navn Thunder. Nesten like grå som været har vært i sommer.

Det er en stund siden jeg kjørte Polestar 2 sist, så jeg ser endringer i materialvalg også, selv om de kom for et år siden.

De lekre stolene er faktisk i ekte skinn, men sertifisert med såkalt god dyrevelferd.

NAPPA: Ventilerte og elektrisk justerbare seter i nappa-skinn flår deg for 40.000 kroner.

De 10-veis elektrisk justerbare stolene er litt harde, men behagelige.

Rattet, som stammer fra Volvo, skulle jeg gjerne kunnet trekke nærmere kroppen.

Min 189 cm lange kropp får med hårfin margin plass i baksetet. Både knær og hode er millimeter unna innredningen. En stor tunnel ødelegger for flatt gulv.

Ventilasjon, strømuttak og varme i setene er på plass i midtkonsollen. Bilen har to Isofix-fester bak og et foran.

KULE MATERIALER: Lys ask og stoff gir godfølelsen.

De som løfter opp bagasjeromsgulvet vil oppdage at det dype lagringsrommet nå er blitt firkantet og enklere å laste.

Og vi digger at bilen er en av få i sin klasse med praktisk kombibakluke.

Bakseteryggene felles 40/60 og den har en litt upraktisk liten skiluke, men jeg har klart å presse fire par slalåmski inn der.

Foran har man fortsatt ikke klart å gjøre bagasjerommet større. Det er fremdeles på 35 liter.

INTIMT: Man har en «lukket» følelse bak rattet med en enrom midtkonsoll som egentlig ikke rommer all verden.

Her har det skjedd ting!

Jeg var ikke superfornøyd med den den billigere Polestar 2 med forhjulstrekk.

Først og fremst fordi forstillingen ikke taklet kreftene. Den trakk i rattet og den slet med festet under pådrag, det kler ikke en bilprodusent som fokuserer på kjøreglede.

LITT TRANGT: Fire svære må dele på plassen. Sjekk filmen øverst i saken for å se plassforholdene, blant annet med barneseter.

Nå har Polestar gjort en helomvending og laget nye motorer på alle modellene, og ikke minst plassert den bak på tohjulstrekkerne.

Det skal ikke kjøres mange meterne før man kjenner forskjellen.

Vektfordelingen er også mer bakhjulstrekk-orientert, og effekten har økt fra 170 kW (231 hk) og 330 Nm til 220 kW (299 hk) og 490.

PRAKTISK: Hvorfor har ikke alle sedaner med langt bakovertrukket taklinje en kombiløsning som denne? Det er bare BMW som har fulgt etter.

Den føles merkbart kvikkere, noe som også vises på spesifikasjonene. 0-100 km/t er redusert fra 7,4 til 6,2 sekunder. Det er en voldsom forbedring.

Men mer viktig er det at forhjulene kan gjøre det de kan best, nemlig å styre og bremse. Så er det hyggelig at den er blitt mer gøyal og agil å kjøre også.

LITE, MEN PRAKTISK: Bare 405 liter, men hattehylle og skiluke gjør at man kan laste mye mer.

Litt for stiv

Joakim Rydholm, testsjåføren som har siste ord med i laget, har gitt oss en liten gavepakke. De mest lekne av oss kan slå ned virkningsgraden på ESP-systemet, noe som gjør denne bilen litt morsommere på vinterføre.

FIRKANTET: Det merkelig designede rommet under gulvet er nå blitt firkantet og mer lettlastet.

Men når den har så høy bakkeklaring og offorad-look, kunne de kostet på seg mykere fjæring og lengre fjæringsvei også. For bilen er veldig stiv og svelger ikke en eneste hump i veien.

Og egentlig er den ikke sååå sportslig heller. Her kunne den gamle rallystjerna Rydholm myket opp understellet.

RARE GREIER: I instrumentpanelet har man en standard rekkeviddevisning som ofte bommer. Derfor har man en egen app for beregnet rekkevidde. Som du ser, kan de skille ganske mye. Til venstre vises øyeblikkforbruk og du kan også få opp diagram. Du kan få beregnet rekkevidde inn på instrumentpanelet også.

Bedre motor og batteri

Rekkevidden er det viktige for de fleste.

Testbilen er modellen som går lengst, og rekkevidden har økt fra 550 til 655 kilometer, målt etter WLTP – altså drøyt ti mil lenger. Det merkes.

Grunnen er delvis at den langt sprekere motoren er mer gjerrig.

Men den viktigste grunnen er en helt ny batteripakke med annen kjemi i cellene og bedre termisk styring av celler, en mer energieffektiv inverter og det faktum at batteristørrelsen har økt fra 78 til 82 kWt brutto (72,6 til 79 kWt netto).

Bruker mindre

På vår faste testrunde gjør nykommeren det bedre enn forgjengeren. Forbruket gikk ned fra 16 kWt per 100 km til 14,7.

Det er en markant forbedring.

Vi har kjørt Tesla Model 3 Standard Range på samme ruten. Da var det vesentlig kaldere, men den endte på et forbruk på 13 kWt per 100 km.

På motorveitesten klarer Polestar-testbilen seg med 16,3 kWt per 100 km.

Lader raskere

Med større batteri er det praktisk at den lader kjappere også. Nå er maks ladefart 205 kW. Tidligere var den 155 kW.

Og det gjør at den nå er blant de raskeste ved ladestolpen.

I hvert fall til 70 prosent. 2-7+ gjorde vi på 24 minutter. Fra 70-90 brukte den 21 minutter. Lærdommen må være å koble fra på 70 prosent på denne bilen.

Blir fort mye dyrere

Long Range Single Motor starter på 473.000 kroner.

Samme bil med mindre batteri (Standard Range) koster forresten 40.000 kroner mindre, og Dual Motor koster 37.00 kroner mer.

GLATT: Porene er trukket ut i fronten for å få den til å ligne litt på modellene som kommer.

Man vil gjerne ha med pilotpakken til 20.000 kroner. Den inneholder blant annet adaptive LED-lys, adaptiv fartsholder og nødstoppassistent.

For å få panorama-glasstak, det fete lydanlegget, varmepumpa, el-betjening av stolene, varme i rattet og i baksetene, åpning med mobilen og sparkefunksjon på bakluka, må du ha Plusspakken til 40.000 kroner.

LAVKARBO: Produksjonen av felgene og beskyttelsesplata til batteriet foregår med fornybar energi. 20-tommerne koster 10.000 kroner ekstra.

Lakk koster gjerne 10.000 kroner ekstra, og vil du har 20-tommere, koster det også 10.000 kroner.

Det automatisk utfellbare tilhengerfestet som trekker 1.500 kilo og kan laste 75 kilo på kula koster 15.000 kroner ekstra.

Og vil du ha de ventilerte setene i nappa-skinn og medfølgende lys ask i midtkonsollen, blør du 40.000 til.

Innen du har fått med deg vinterhjula (21.450 kroner) har du brukt opp 156.000 kroner til.

SISTE: Polestar 2 blir foreløpig siste bil med girspak på midtkonsollen. Den tar for stor plass.

Da begynner avstanden å bli grassat stor til for eksempel Tesla Model 3 (426.000 inkl. vinterhjul og hengerfeste) eller Nio ET5 (fra 401.000 kroner), som er de mest naturlige å sammenligne med.

Hvis du likevel velger å gå for Polestar 2 med alt, og ender opp med 629.000 kroner, tipper jeg at du legger på 37.000 kroner til og får Dual Drive og 310 kW (421 hk) og 740 Nm.

De aller galeste kliner til med ytterligere 68.000 kroner for Long Range Dual Motor Performance med 350 kW (476 hk).

Den skiller seg ut med gulldetaljer på bremser og setebelter, men blir nok et sjeldent syn med rentenivået som er i dag.