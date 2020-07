Stadig flere klarer seg med kun elbil

Nesten halvparten av alle husholdninger med elbil har droppet fossilbilen, viser ny undersøkelse.

Hvert år foretar Norsk elbilforening en stor spørreundersøkelse blant sine medlemmer, og årets undersøkelse – «Elbilisten 2020» – viser at 35 prosent av respondentene har kun en elbil i husholdningen – og altså klarer seg helt fint uten en bensin-, diesel- eller hybridbil i bakhånd.

Undersøkelsen viser dessuten at flere enn tidligere oppgir at de har to eller flere elbiler i husholdningen: Ti prosent oppgir at de har to eller flere elbiler i husholdningen uten å ha en bensin- eller dieselbil i tillegg.

Dermed utgjør gruppen som klarer seg med kun elbil – eller elbiler – 45 prosent av totalen.

– Aldri vært høyere

– Aldri før har andelen som svarer at de klarer seg med kun elbil vært høyere, så dette er gledelige nyheter. Samtidig er dette akkurat som ventet: Stadig flere elbilmodeller har nå så god rekkevidde at de lett kan erstatte fossilbiler for de aller, aller fleste av oss, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

At andelen som svarer at de klarer seg utelukkende med elbil er rekordhøy, har hun helt rett i:

Bare for to år siden viste den samme undersøkelsen at hver tredje husholdning oppga at klarte seg med elbil – i år er altså andelen steget til at nærmere halvparten av husholdningen bare benytter seg av helelektriske drivlinjer.

– Om kun få år vil dette være normalen, men akkruat nå er uansett denne undersøkelsen nok en spiker i kista for den stadig mindre seglivede myten om at elbilen bare er en nummer 2-bil, konkluderer Christina Bu.

Bakgrunn: Fakta om «Elbilisten 2020»