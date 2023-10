Parkering for elbil

Debuterer med elektrisk firehjulstrekker: Suzuki lanserer sin første (!) elbil

DEBUTANTEN: Firehjulstrekkeren Suzuki eVX er første elektriske modell ut for selskapet.

Det har sannelig tatt sin tid, men nå er snart Suzuki på banen med sin aller første rene elbil.

Mens andre japanske merker som Nissan, Honda og Toyota har kommet seg inn i elbilmarkedet i varierende grad, har Suzuki så langt sittet på sidelinjen og holdt seg til hybrid-modeller i den grad de har snust på elektrisitet.

I en pressemelding annonserer de at nå er tiden inne, og debuten kommer med modellen Suzuki eVX.

Men tiden er likevel ikke så inne at bilprodusenten varsler når modellen vil komme på markedet i Norge og resten av Europa.

Dette vet vi så langt

Den fullstendige lanseringen av bilen spares til Tokyo Mobility Show som arrangeres fra 26. oktober til 5. november.

Frem til da er Suzuki sparsommelige med å røpe detaljer, og gir ingen indikasjon på pris, rekkevidde eller forventet lanseringsvindu.

Bilen som vil gå under det fulle navnet Suzuki eVX 4×4 er så klart en SUV, slik som vi er kjent med fra Suzuki fra før.

Målene oppgis som 430 cm i lengden, 180 cm i høyden og 160 i bredden, som gjør den kortere enn andre norske favoritter, som Model Y, Volvo XC40 og Toyota BZ4X.

Lover mer satsing på elbiler

Under Tokyo Mobility Show vil de også vise frem en mindre konseptbil kalt Suzuki eWX, som du ser under:

FIRKANTET: Konseptbilen eWX, som Suzuki legger opp til å skal være en typisk bybil.

Den skal legge føringer for et mer kompakt og urbant konsept. Målene her er 339 cm lang, 147 cm høy og 162 cm bred.

Når og i hvilken skala dette konseptet eventuelt blir satt i produksjon, sier de heller ikke noe om per nå.

Lars Havre, salgssjef i Suzuki Norge, lover at dette bare blir begynnelsen av satsingen på elbil fremover:

– Vi vet mange har ventet lenge på elektriske modeller fra Suzuki, og fabrikken har tatt seg god tid til å utvikle kvalitetssikre modeller, sier han.

– Innen 2030 vil Suzuki lansere en rekke elektriske modeller. Vi gleder oss til å tilby norske kunder elektriske firehjulstrekkere fra Suzuki.