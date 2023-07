Parkering for elbil

Maria ruller rundt i Volvo XC40: Svensken i svensken

VOLVO RULER: Navnet Volvo er latin og betyr «jeg ruller». Maria Lundqvist Vik ble født samme år som Sverige endelig tok til vettet og sluttet med venstrekjøring. Fra 3. september 1967 måtte svenskene pent holde seg godt ute i høyre kjørebane. Alle foto: Anders Vik

I Dalarna kjørte Maria Lundqvist Vik en Volvo 240 med flagrende revehale i antenna. I Asker går det i en elektrisk XC40 med logrende hundehale i baksetet.

Den røde kolossen av en bil, med wunderbaum, terninger og hijackers bak, ble parkert hjemme i Borlänge ikke lenge etter at hun traff sin nordmann. Flyttelasset passerte grensen i hans sølv metallic Volvo 440.

Ikke lenge etter gikk den svenske-norske unionen over til å kjøre omtrent alt annet enn söta bror och -systers store stolthet. Ja, helt til ekteparet for få år siden «kom hjem igjen» i bilverdenen …

– Denne XC40-en fra 2020 er den andre Volvoen vår av nyere dato. Vi fikk en V60 hybrid i 2018.

– Hvorfor valgte dere en elbil denne gangen?

– Det var jo et valg om vi skulle fortsette med hybrid. Men vi likte denne elektriske bilen veldig godt, og det var såpass bra rekkevidde at det var tilstrekkelig for vårt bruk.

– Hva er rekkevidden?

– Drøyt 40 mil, og så passer det å spise akkurat når vi skal lade. Kaffe og en is, så er bilen ferdig – så lenge vi ikke er i Sverige. Der er det litt dårlig med ladestasjoner ennå. Her ligger Norge langt foran.

– Hva er det du liker med å kjøre elbil?

– Volvo eller elbil? Jeg liker jo best at det er en Volvo.

SAFETY FIRST: Sikkerhet er noe svenskene er gode på. Krølltoppen Lima er en australsk cobberdog som har lært seg å sitte pent i baksetet med egen sikring. Framsetene har det svenske flagget sydd inn i siden, noe Maria Lundqvist Vik synes er det aller beste med elbilen.

– En liten bit av Sverige?

– Vi måtte bare kjøpe den på grunn av det svenske flagget på setene. Jeg følte liksom at det var min bil!

– Så du hadde kjøpt denne bilen bare på grunn av flagget?

– Ja, faktisk!

– Ingen andre kriterier for bilkjøpet?

– Nei. Eller det er jo fint at den er så høy, en SUV.

– Hva bruker du bilen mest til?

– Jeg går mye tur med hunden vår, Lima. Vi to kjører rundt omkring mange steder.

– Så hun har sitt eget bur baki?

– Ja, og det er god plass til det. Når jeg tar henne ut av bilen er hun kjempelykkelig for å se meg igjen. Kjører vi på langtur, sitter eller ligger hun gjerne i baksetet med beltet sitt på.

I GODT SELSKAP: Lima ligger som oftest i buret i bagasjerommet. Etter at de har vært adskilt i bilen blir hun ekstra glad når hun gjenforenes med Maria Lundqvist Vik. Til høsten flytter tredje og yngste barn ut. Da får den firbeinte fireåringen matmor og -far for seg selv.

– Har hun setebelte?

– Ja, det er en sele med sånn bilbelte, da sitter hun der nesten som en liten unge.

– Er det noe mer enn det svenske flagget du liker med denne bilen?

– Ja, infosystemet er kjempebra. Jeg kobler bare på Apple CarPlay og finner frem spillelistene mine på Spotify.

– Hva lytter du til da?

– Mine 80-tallslåter og svenske hits. Uten det hadde jeg dødd.

