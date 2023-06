Denne firebarnsbussen på Bygdøy kjøres av selveste: Hongqi-tonk-woman

UNNA VEI: Det går for seg når fire små skal inn i en firehjulstrekker på landlige Bygdøy i Oslo. Lene Torjul Reutz farter mye rundt i familiens sorte Hongqi E-HS9 mens hun nyter sine siste måneder med mammapermisjon. Alle foto: Gro Matland Nevstad / elbil.no

Lene Torjul Reutz er ikke spesielt opptatt av bil, men hun er blitt veldig glad i familiens store, elektriske skute. Og hun er første mann kvinne ut i vår nye helgespalte: «Min elbil».

Skute? En luksuriøs elektrisk traktor, kanskje? En gigantisk grill på fire hjul? Nei, det er visst bare en veldig, veldig stor elbil.

Eieren Lene Torjul Reutz er heller ikke så opptatt av kategoriene, for i topplokket hos 33-åringen er det stort sett fullt. Av hva? Livene til fire små undere under seks år.

– Vi hadde bestilt en syvseter, men da vi fant ut at vi skulle ha sistemann endret vi det til en seksseter for å kunne ha den midtgangen i bilen. Med to rader à to seter er det enkelt å komme til for å feste barna i bilstolene.

– Det betyr at dere voksne kan gå en liten tur der i midten?

– Ja, eller hun eldste gjør nå jobben med å spenne fast de to mellomste.

– Så storesøster går omkring som en liten «flyvertinne» i bilen?

– Stemmer. Før avgang, vel å merke. Og underveis kaster hun leker til de andre og serverer snacks.

READY FOR TAKEOFF: Storesøster går i midtgangen for å sjekke at de to yngre søstrene har setebelter på.

– Ingen barnesykdommer … ja, på bilen, altså?

– Det var jo min store frykt, men jeg vil si ingen nevneverdige.

– Bilen ligner jo på en Rolls-Royce, var det mange nysgjerrige blikk i starten?

– Ikke bare i starten! Vi bor jo på et sted i Oslo, hvor det er mange turistbusser, og fremdeles blir bilen tatt bilde av. De første månedene nikket og hilste Hongqi-eiere på hverandre på veien.

– Har dere kjørt langt med den?

– Vi kjører over alt, vi. Bruker den masse i helgene, besøker besteforeldre, drar på fjellet eller lengre turer. Lillebror var knappe fire uker gammel da vi reiste på hans første roadtrip til Nordvestlandet. Så selv en familie som oss – på seks personer – får det til å fungere med én elbil.

– Får dere plass til alt av utstyr?

– Frunken rommer mye, men bagasjerommet blir ikke veldig stort når du har to seter bakerst som aldri legges ned. Vognen får akkurat plass. I ettertid har vi testet og vurdert å gå til innkjøp av en backbox som ikke stjeler særlig av rekkevidden.

– Så ingen skiboks?

– Vi har en, men den ligger fortsatt i garasjen. Skiene har vi bare lagt i midtgangen. Vi pakker jo lett, da, og så lar vi det bare stå til – land og strand rundt.

– Hvorfor valgte dere elbil?

– Vi ville jo også bidra til fellesskapet med å få ned CO2-utslippene, og det minste vi kunne gjøre var å velge en elbil. Vi kommer aldri til å gå tilbake til verken hybrid- eller fossilbil. Vi er så fornøyde med at vi har elbil.

HONGQI-TONK WOMAN: Det er Lene Torjul Reutz, det.

– Hvem kjører bilen i det daglige?

– Det er meg. Min mann sykler, jogger eller tar bussen til jobb.

– Så bilen står registrert på deg?

– Den står registrert på min mann. Jeg var veldig skeptisk til denne kinesiske bilen i begynnelsen, men det er som å sette seg inn på Colosseum Kino med de setene her – man blir jo bare så beroliget.

