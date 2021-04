Tesla åpner Oslos største hurtigladestasjon til sommeren

V3 Superchargere har en effekt på opptil 250 kilowatt. Det betyr at en Model 3 Long Range kan lade opptil 120 kilometer rekkevidde på fem minutter på en V3 Supercharger. I følge Tesla selv estimerer de at en typisk ladeøkt vil være på om lag 15 minutter.

Gjennomsnittsprisen for Supercharging på norske Tesla-stasjoner er 2,57 kroner per kWt.

Samtidig oppdaterer Tesla vekstplanene for det neste året, og øker antallet planlagte stasjoner det neste året til over 40 nye stasjoner i Norge, inkludert de som åpnet i starten av 2021.

– Stasjonen i Sentrum P-hus i Oslo vil ha 18 Supercharger-ladestolper, med mulighet for senere utvidelse til totalt 40 Superchargere. I tillegg vil det være 6 Destination Chargere tilgjengelig for Tesla-eiere som skal ha et lengre opphold i byen, opplyser kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i Tesla Norge.

Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen. Jeg aksepterer Mer informasjon

Denne erklæringen gjelder for Norsk elbilforening med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker

Gi deg relevant og tilpasset innhold

Måle og analysere trafikken på nettsidene

For mer informasjon om vår personvernspolicy, se Personvern.

Både Norsk elbilforening og våre underleverandører (for eksempel Idium AS som leverandører av denne nettsiden) lagrer data lokalt på din enhet. Eventuelle underleverandører er da underlagt databehandleravtaler og får ikke bruke dataene til annet enn å levere tjenesten vi har bestilt av dem. For mer info om hvordan Idium AS sine tjenester behandler persondata se her.