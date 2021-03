PRIS-SJEKK: Disse hurtigladerne er billigst – og her er de dyreste

Tesla er billigst for Tesla-eiere, mens for alle andre er Circle K billigst på hurtiglading, og BKK billigst på lynlading.

Jan Haugen Ihle, Regional Head of EU North i Ionity, opplyser til TV2 at det vil komme nye avtaler som vil bli bedre for kundene:

Lynladerne fra Ionity drop-in er dyrest også her. De koster nesten 240 kroner mer for en halvtimes lading sammenlignet med BKK, som er den billigste alle har tilgang til.

På hurtigladerne har vi sett på hva det vil koste å lade i 30 minutter med høyest mulig ladehastighet. For en ny VW e-Golf tilsvarer det litt over halvfullt batteri.

– Det enkleste hadde vært hvis alle priset per kilowattime, akkurat som man priser per liter bensin eller diesel, mener hun.

– På hurtigladerne finnes det overhodet ikke noe informasjon om hva ladingen koster. Det er ikke veldig forbrukervennlig. Du må på nett eller inn i appen til leverandøren for å finne hva du betaler for. Og selv der er det altfor avansert, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening til TV2.

Norsk elbilforening har i lengre tid etterspurt mye tydeligere og mer forståelige priser på hurtiglading. Noen tar bare betalt for hvor mye strøm du lader opp på batteriet, mens andre i tillegg tar betalt per minutt du lader.

