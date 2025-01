Tesla Model Y Juniper: Nå er den lansert

SLIK BLE DEN: Beklager dårlige screenshots fra den australske hjemmesiden, men slik blir altså nye Tesla Model Y. Alt er nytt helt tilbake til frontruta. Foto: Tesla

Tesla Model Y har vært uforandret i fem år. Men mens du lå og sov i natt, ble faceliften lansert i Asia og Australia. Og nye Model Y har beholdt noe veldig mange fryktet skulle bli borte.

Det har vært stor interesse rundt den kommende faceliften av Tesla Model Y.

Kanskje ikke så rart, siden den har blitt solgt uforandret siden januar 2020 (da bare i USA), og var den mest solgte bilen globalt i året som gikk.

NY HEKK: Nye baklykter og ny støtfanger skiller skiller den fra dagens modell. Endelig får den også utfellbart tilhengerfeste.

Med fasit i hånd, ser vi at alle bildene som har florert av den, har vært riktige.

Mer aerodynamisk

Forandringene er ikke enorme, men nok til at bilen føles rimelig fresh. Alle paneler i fronten, det vil si fanger, skjermer, panser og frontlykter, er helt nye.

Frontlyktene linker den mer til Cybertruck og hele bilen får en noe skarpere fremtoning takket være disse endringene.

BEDRE AERODYNAMIKK: Den skal være stillere, gjerrigere og yte bedre, takket være bedre luftmotstand.

Hekken er også forandret. Baklyktene er nå heldekkende med indirekte lyssatt stripe over hele hekken, som lyser ned på Tesla-logoen, som nå er bokstaver, ikke logoen som tidligere.

Hele baklykta er i ett stykke på bakluka, og åpnes på samme måte som på nye Model 3.

Det betyr at du får blinklys og lykter nede i markeringslysene dersom du må kjøre med baklyktene oppe.

DØNN LIK I PROFIL: Bortsett fra felgene er det ingen forandringer å spore på siden.

Fra siden er bilen helt lik som tidligere, bortsett fra nye felger.

Til sammen skal endringene gi lavere luftmotstand og bedre ytelser.

Kommer i mai

Bakhjulstrekkeren har en WLTP-rekkevidde på 466 kilometer, toppfart på 201 km/t, akselerasjon til 100 km/t på5,9 sekunder og 20-tommers Helix 2.0-hjul.

ETT STYKKE: Hele baklykta er nå i ett stykke og hele opplegget følger med bakluka opp.

Long Range AWD har en oppgitt WLTP-rekkevidde på 551 kilometer, toppfart på 201 km/t og akselererer til hundre på 4,3 sekunder.

Foreløpig finnes ikke Performance-utgaven å se noe sted.

Utvendige farger er Pearl White Multi-Coat, Glasier Blue, Stealth Grey, Quicksilver og Ultra Red.

De som bestiller bilen nå i Australia og Asia, vil få den i mai. Bilene er produsert i Kina.

Når fabrikken i Berlin legger om produksjonen, vet vel foreløpig bare Tesla.

Beholder blinklyshendel

Det har senest i går figurert bilder av et firkantet ratt uten hendler, noe som har fått fyr i spekulasjonene om drive by wire-styring à la Cybertruck.

JIPPI: Mange har irritert seg over at de andre modellene mistet hendlene. Her har de beholdt blinklyshendelen.

Veldig mange er nok glade for å se at i hvert fall australierne får et rundt ratt MED hendel for blinklys, lys- og vindusviskerbetjening.

Girhendelen har forsvunnet opp i swipe-funkjson på skjerm, noe de fleste kan leve med.

SKJERM BAK: Ikke overraskende har man også fått skjerm til baksetet, med alle rettigheter, så å si, der.

Ellers har interiøret fått de samme endringene som Model 3:

En lysstripe i underkant av frontruta og ut på dørene, bedre seter med både varme og ventilasjon og ny midtkonsoll med egen skjerm til baksetepassasjerene.

15,4-trommeren er oppgradert, men fra reklamebildene ser det ikke ut til at den har mistet den sorte sørgestripa i ytterkant, slik den har på Model 3.

VÆRKART: Nå kan du holde øye med være langs ruten du har plottet inn. Artig.

Men den har fått visning av live værkart rett på kartet der du er og dit du skal. Kult.

Elektrisk åpning

Bakluka åpnes nå uten berøring og åpnes visstnok når du nærmer deg, ifølge reklamefilmen på Teslas australske nettside.

Hvordan funksjonen vet at du skal inn i bagasjerommet, forteller den ikke noe om.

HANDSFREE: Skal vi tro Tesla, vet bilen når du trenger å få åpnet bakluka. Frunken åpnes også av seg selv.

Nedfelling av bakseteryggene skjer også automatisk, og frunken er også motorisert.

Bedre komfort?

Bildene sladrer naturlig nok verken om støy eller kjørekomfort, men disse problemene ble kraftig forbedret på Model 3, så det er trolig fikset her også.

ELEKTRISK SETERYGG: Nå felles seter opp og ned med knapp.

Og det finnes indikasjoner om at det har skjedd. Det nevnes at bilen er bygget med færre komponenter enn før, og endringer i aerodynamikk, nye hjul og akustisk glass, skal gjøre bilen stillere.

Med alle endringene beholder fortsatt Tesla et kraftig forsprang på teknologi og funksjoner i forhold til konkurrentene sine, og blir definitivt en aktør å regne med i årene som kommer også.