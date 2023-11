Er angivelig på plass i showroom i San Diego: Teslas Cybertruck utstilt FØR forventet

SER MAN DET: En Cybertruck-nyhet som ikke dreier seg om utsettelser.

Kan dette være første gang en nyhet om Teslas monsterbil ikke handler om forsinkelser?

Alle som har fulgt bare bittelitt med på de mange nyhetene om Teslas massive pickup, har fått med seg at det i stor grad har dreid seg om utsettelser og forsinkelser.

Men nå har en YouTuber lagt ut en liten snutt som angivelig viser at Cybertrucken nå står utstilt på et showroom i San Diego:

Første utlevering 30. november

«This is the first Tesla Cybertruck on public display. It was delivered to the Tesla Showroom at the Westfield UTC Mall in the La Jolla neighborhood of San Diego in California on Sunday, November 19, 2023.»

Det skriver YouTuberen John W. Davis under den vesle filmsnutten han har lagt ut.

Det var ikke ventet at bilen skulle vises fysisk for allmenheten før den første offisielle Cybertruck-utleveringen i Texas – som skal finne sted 30. november, altså om halvannen uke.

Da er det også ventet at Tesla endelig vil gå ut med gjeldende spesifikasjoner for bilen og gjeldende amerikanske priser.

«The Cybertruck is expected to be publicly unveiled and delivery to the first customers at the CyberTruck Delivery Event in Austin, Texas at GigaTexas on November 30, 2023», skriver Davis.

En annen Cybertruck skal dessuten ha blitt observert på Teslas butikk i San Jose denne helgen, skriver nettstedet Electrek.

Nettstedet spekulerer dessuten i om den uannonserte Cybertruck-eksponeringen er et stunt for å skaffe oppmerksomhet og pynte på salgstallene før årsslutt for resten av Tesla-katalogen.

Noe nytt om når Cybertruck eventuelt kommer til Norge, må vi imidlertid belage oss på å vente en stund til på. Og før det, antakelig en del nyheter som går mer i det vante sporet om forsinkelser.