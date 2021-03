Personlig ville jeg foretrukket at bakveggene på bakseteryggene var trukket med tepper istedenfor metall. For her har du en bil der man trolig slår ned setene oftere enn i andre. Man får ikke helt flatt bagasjerom med setene nedslått, men i det minste 550 liter – noe som omtrent er som bagasjerommet på en relativt stor SUV.

To dører er den største ulempen og selvfølgelig bakluka i cabriolet-versjonen. Baksetet for to er vanskelig tilgjengelig, mens bagasjerommet på magre 185 liter er nest minst i klassen. Bare Honda e har mindre.

Ladehastigheten på 80 kW er ikke best i klassen, men den skal klare lading fra 0-80 prosent på 35 minutter under ideelle forhold. Har du 7,4 kW på veggboksen, har du ladet batteriet på 6 timer.

