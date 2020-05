Test av DS 3 Crossback e-tense: Eklektisk og elektrisk

Den nye elbilen DS 3 Crossback e-tense er en miks av alt. Vi har testet merkets første elbil med full pakke.

Det betyr toppmodellen «Grand Chic», som bryter 350.000-tusenkronersgrensen med god margin.

For bare få uker siden testet vi Peugeot e-208. Den utmerket seg på flere måter, men ikke uten forbedringspunkter. Først og fremst var det hurtigladehastigheten som sto igjen som Peugeotens største fordel i konkurransen.

Grunnen til at vi nevner e-208 innledningsvis, er at Crossback e-tense i praksis er en annen side av samme sak. Den har samme batteripakke på 50 brutto kilowattimer (kWh), med 46,3 tilgjengelig netto til kjøring, og samme drivlinje og ytelse.

Crossback e-tense er bygd på PSA-konsernets nye og elektrisk tilpassede eCMP-plattform. Den har også varmepumpe, som bør spare viktig rekkevidde i vinterhalvåret.

Forskjellen er at den er litt større, og mer høyreist. Og nei, det er ikke en trykkfeil i tittelen. DS-folket mener nemlig at Crossback e-tense er nettopp eklektisk – en miks av elementer som til sammen blir til noe nytt.



Summen av egenskaper gir teoretisk 20 kilometer kortere rekkevidde enn Peugeoten. DS 3 Crossback e-tense har typegodkjent WLTP-rekkevidde på 320 kilometer. Helt dit kom vi ikke, på grunn av temperaturene i testperioden.

Av samme årsak gikk også hurtigladingen noe tregere.

Slik gikk landeveisrunden

De aller fleste testene vi gjør inkluderer den faste landeveisrunden, og akkurat denne aprildagen bød også på gode forhold. Temperaturene varierte mellom 6 og 10 grader, noe lavere enn normen. Ellers Normal-kjøreprogram, aircondition på 20-21 grader og kjøring i fartsgrensen.

Altså var det jevnt over 8-10 grader kaldere enn under testene av nevnte e-208 og Lexus UX 300e, og det påvirket testresultatet.

Det ble tidlig tydelig at vi ikke kom til å matche WLTP-tall den litt hustrige testdagen, men i sommervær bør det være null problem.

Med girspaken i D-trinnet er DS 3 relativt lettrullet. Ved behov for mer motorbrems, benyttes B-trinnet. Da får man såkalt «enpedalskjøring», som i de fleste tilfeller betyr at den fysiske bremsepedalen kun brukes til uforutsett oppbremsing.

Etter å ha fullført runden viste kjørecomputeren et strømforbruk på 1,62 kWh/mil, som er ti prosent høyere enn WLTP-tallet. Under ellers sammenlignbare forhold ville det holdt til 285 kilometer denne testdagen.

Merk at rekkeviddeindikatoren, som på Peugeot e-208, teller ned i intervaller på ti og ti kilometer. Tanken bak er trolig at sjåføren ikke skal være så opptatt den, og først ved mindre enn 50 kilometer teller den ned med to og to kilometer.

Før siste hurtiglading fant vi også ut at bilen har en reservetank under null. Det kommer vi tilbake til.

Slik er kjøring og komfort

Det er først og fremst på kjørekomforten DS 3 Sportback e-tense utmerker seg. Kupeen er godt støyisolert, og er på dette området tydelig bedre enn den nylig lanserte Peugeoten. Interiøret er tiltalende, materialvalgene fine og den generelle, opplevde kvaliteten god.

Du sitter godt i forseggjorte seter, med god støtte i både sete og rygg. Mer enn tilstrekkelig for å kjøre lange turer.

Understellsoppsettet matcher; her er det fjæringskomfort som gjelder. Relativt lang fjæringsvei, og bakkeklaring på 17 centimeter, betyr at det overhodet ikke er friske, sportslige takter over denne bilen.

Servoen er lett, og styrefølelsen deretter. Ved bruk av sportsprogrammet noteres en viss progressiv tilstramming, men det hadde ikke vært feil om forskjellen på de ulike programmene var større.

Det samme kjøreprogrammet gjør bilen vesentlig kvikkere enn i normalmodus, men påvirker naturligvis strømforbruket negativt. Toppeffekten i elmotoren er 136 hestekrefter (100 kW), og det er helt greit.

0-100-tiden er 8,7 sekunder, og som de fleste øvrige elbiler er DS 3 kjapt ute av startblokkene opp til 50 km/t.

Godt utnyttet plass

DS 3 Crossback e-tense er 4,12 meter lang, og befinner seg med det i den nedre enden av kompaktklassen. Vurdert etter de ytre målene, som ellers sier 1,79 i bredden og 1,53 i høyden, er det gode plassforhold innvendig.

Kravet om at en sjåfør på 180 centimeter skal kunne sitte «bak seg selv» oppfylles også her, men plassen til beina blir i minste laget på lengre turer.

Dermed er baksetet best for barn, selv om takhøyden holder for mange voksne. I tillegg til to ISOfix-fester i baksetet, er det også ett i passasjersetet foran.

Barnevennlig bil for den som har flere smårollinger, altså.

Bagasjerommet skal romme 350 liter. Det er omtrent på gjennomsnittet for kompaktklassen, og er enkelt å utnytte via en grei lasteåpning. Under matta er det i denne bilen plass til null og niks.

Batteripakken er todelt i DS 3 Crossback e-tense, med den ene (snaue) halvparten under forsetene og den andre under baksetene.

Hurtigladet tregere enn e-208

Tidligere var det mer unntak enn regel at en såpass liten elbil kunne utnytte mer enn 50 kW hurtigladeeffekt. Her satte Peugeot e-208 i praksis en ny standard, med kvikk hurtiglading i vår test.

Denne testuka gjennomførte vi to fullverdige økter via lynlader (150 kW) og en stikkprøve over kortere tidsrom.

Ingen av gangene kom vi i nærheten av makseffektene vi fikk med Peugeot e-208. Det gjorde at det tok noen minutter ekstra å komme fra 20 til 80 prosent.

I denne testen kom vi ikke over (cirka) 70 kW, mens Peugeoten var over 80. Forskjellen må tilskrives lavere ute- og batteritemperatur, siden bilene rent batteri- og drivlinjeteknisk er identiske.

Etter 60 prosent kom en tydelig effektreduksjon. Generelt klokket vi hurtigladetid på 34-35 fra 20 til 80 prosent, som i og for seg er greit.

Vi tror uansett DS-en vil passere 80 kW effekt i varmere vær.

Hjemme i garasjen og på andre offentlige ladeplasser kan ombordladeren håndtere inntil 7,4 kW effekt via Type 2-ladeboks.

Mer om lading finner du i vår kjøpsveiledning

Lagd for å være spesiell

DS 3 er i praksis noe for seg selv i dagens elbilmarked. Den plasserer seg i den minste enden av kompaktklassen, med hensyn til ytre mål. Den framstår påkostet her og der, og har et designuttrykk som polariserer.

Profilen på bakdøra er bare ett eksempel. Den er eksempelvis ikke optimal for et barn som ønsker mest mulig utsikt fra baksetet.

I løpet av uka vi testet den, vokste DS 3 Crossback e-tense likevel på oss. Den fungerte fint til hverdagslig familietransport, og den rommer også en stor sykkel (hvis man tar av forhjulet) når baksetene legges ned.

I praksis gjelder et par av de mindre innvendingene vi hadde mot Peugeot e-208 også for DS 3 Crossback e-tense:

Berøringsskjermen (sju tommer) kunne vært hakket mer intuitiv i menystyringen, selv om responsen er god nok.

En heftig alarm dersom den elektriske parkeringsbremsen ikke er dratt til – og man beveger seg ut av bilen uten å «skru av» bilen. Samme startknapp krever dessuten et langt trykk både for å starte og skru av.

Vi synes også det er pussig at DS 3 har valgt ikke å vise løpende batteriprosent i instrumentpanelet, selv om visningen (i en søyle til høyre) gir mer informasjon enn hos Peugeot.

En annerledes kompakt elbil

De mest sammenlignbare modellene i dagens marked, dog ulike på mange måter, er Kia e-Niro og MG ZS EV. enere blander også PSA-konsernets egne Peugeot e-2008 og Opel Mokka-e seg inn.

Nok et kinesisk alternativ dukker opp, Xpeng G3, i tillegg til at Mazda MX-30 og Volvo XC40 Recharge vil ha et ord med i laget. Kun sistnevnte vil ha firehjulsdrift, og har mest klassisk SUV-preg.

At DS 3 Crossback e-tense vil være premium, betyr også at fraprisen starter såpass høyt som 327.000 kroner, ifølge oversikten fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Viktige egenskaper som aktiv kjøling (væskebasert) av batteripakken og varmepumpe (5 kW) er på plass, og bør bety bra hurtiglading sommerstid og effektiv oppvarming vinterstid.

Bilen vi har testet her, var snaut 30.000 kroner dyrere enn basis, og hadde i praksis alt utstyr du kan krysse av for. Aktivt sikkerhetsutstyr inkluderer autobrems, filskiftevarsling, skiltgjenkjenning, avstandsvarsling og blindsonevarsling.

Ikke minst viktig er det at også denne bilen er har appstyring, selv om det nesten er en selvfølge i dagens marked. Det betyr blant annet forvarming av kupeen og kontroll på lading. DS krever imidlertid mer enn 50 prosent ladestatus for å starte forvarming dersom bilen ikke er tilkoblet ladekontakt.

Joda, DS 3 Crossback e-tense kan faktisk fungere for en liten familie, selv om den dessverre ikke er godkjent for å trekke tilhenger. Taklast på 70 kilo er imidlertid på plass.

At den også har anstendig hurtigladehastighet, selv om den ikke nådde helt opp i denne testen, er også et visst – dog stadig mindre – fortrinn.