Test: Ti kalde tommeltotter eller rimelig rask hurtiglading

Her viser vi hva forskjellen på tommel opp og tommel ned kan være: Sjekk hurtigladekurver!

Selv om vi er på vei ut av den kalde fine elbiltida, har vi gjort en enkel analyse av hva kulde gjør med farten på hurtiglading.

Resultatet henger tett sammen med rådene vi har gitt i årevis om hvordan du bør lade elbilen mest mulig effektivt på vinteren.

Elbilforeningens ansatte har testet både i arbeidstid og på privaten. Undertegnede, som testansvarlig, har testet alle mulige kategorier av lading. Alt for å hjelpe deg til et best mulig liv med elbilen gjennom hele året.

Den viktigste testingen angår hurtiglading, siden du neppe ønsker å henge lengst mulig på stasjonen.

Den viktige ladekurven

I denne artikkelen tar jeg for meg to av de siste testene, gjennomført med egen privatbil – en Tesla Model X 90D fra 2016 – i vinterferien.

Nesten framme hytta ble bilen ladet opp, med fem prosent gjenstående på batteriet, etter 249,5 kjørte kilometer. Denne ladeøkten gikk helt etter planen, med gjennomsnittseffekt fra 5 til 80 prosent på 71,5 kW.

Grafen illustrerer tydelig hvorfor vi lenge har hevdet at hurtiglading bør gjennomføres mens batteripakken er varm.

Etter noen dager med kjøring og jevnlig forvarming av kupeen i forkant, var batterikapasiteten sunket til 40 prosent. På natta var det ned mot 15 minusgrader.

Noen timer senere gikk turen til Teslas superladestasjon på Hovden i Setesdal, for å vise forskjellen på effektiv og mindre effektiv hurtiglading vinterstid.

Ting kan ta tid

Etter å ha koblet bilen til, i seks minusgrader, la jeg ut på skitur. Alternativ beskrivelse får du i Instagram-posten jeg la ut:

Hovedpoenget er at slike lange ladeøkter bør legges til tidspunkt med lite trafikk, siden det tar tid når batteripakken er kald. Dessuten at man bør følge med i appen underveis, for å unngå at bilen blir stående for lenge.

Som grafen viser gikk det cirka et kvarter før bilen begynte å lade batteriet. Dette er lik tiden det tok å forvarme batteriet tilstrekkelig.

Fra 38-80 prosent tok det én time og ti minutter. Inkludert tiden med forvarming ble den gjennomsnittlige ladeeffekten 29,1 kW – altså langt under halvparten av den første hurtigladeøkten. Så fortsatte jeg ladingen til 95 prosent, totalt én time og 39 minutter.

Den lavere effekten er naturligvis også påvirket av at ladingen startet ved høyere ladestatus.

I fjor gjorde jeg samme øvelse i 17-18 minusgrader med den forrige privatbilen, en Model S med samme batteripakke. Da gikk det cirka 30 minutter med forvarming av batteriet før ladekurven begynte å peke oppover fra 0.

Også ved denne anledningen ble det en ypperlig skitur på cirka ei mil mens lading pågikk.

Tidligere erfaringer

Undertegnede har også gjort tilsvarende tester med andre elbilmodeller, og vi registrerte også i den store vintertesten at kalde batteripakker ga lang hurtigladetid. Dette analyserer vi nærmere.

Generelt er erfaringen at forvarming ved ti minusgrader typisk tar 15-20 minutter. Synker kvikksølvet ytterligere ti, er man fort på en halvtime eller mer.

På samme måte må batteriet varme seg opp også når du bruker normallading hjemme, men da blir det mindre merkbart siden bilen uansett skal stå lenge – og de færreste står og tripper mens bilen gjør seg klar.

Nå er vi uansett snart inne i den ekstra fine elbiltida. Det er bare å glede seg, i visshet om at man i praksis ikke trenger å ta hensyn i det hele tatt – så lenge (batteri)temperaturen er godt på plussiden.

Har du logget dine tilsvarende erfaringer i vinter? Del dem gjerne i kommentarfeltet!