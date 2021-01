Tidenes elbileventyr i iskalde nord

Årets vintertest var ikke bare kulde og vinterveier. Vi fikk også utallige gode møter med kraftselskaper, lokale elbilentusiaster og en enorm medieoppmerksomhet.

Denne testen var så mye mer enn bil. Et moderne vintereventyr er en mer presis beskrivelse.

Én ting er turisme i sommerhalvåret, som til Honningsvåg (hovedbildet) og Nordkapp. Nå er Finnmark for alvor åpnet for elbilturisme, og ikke bare for pionerene som har vært villige til å vente de ekstra timene på saktelading underveis.

Men det aller viktigste er hverdagslivet med elbil. At det er mulig å komme seg fra øst til vest i fylket med elbil. Og fra sør til nord. Hele året.

I øyeblikket er 20 av 26 planlagte hurtigladestasjoner i Ishavsveien-nettverket åpnet.

Og det vekker mye entusiasme. Som fra Per Erik Ramstad i Alta Kraftlag. Vi treffer ham på den nye hurtigladestasjonen i Bossekop, der det er et stort oppmøte av folk i anledning vårt besøk.

– Det er veldig hyggelig at dere er her og skaffer oppmerksomhet rundt hele nettverket. Det har vært på nyhetene hver dag, så det er jo storveis!

For undertegnede, som testansvarlig og mangeårig ansatt i Norsk elbilforening, var det en sann fryd å møte alle varme elbilhjerter i fylket. Enten det var mannen i gata, bensinstasjonansatte, våre lokale tillitsvalgte eller representanter for kraftbransjen.

46 mils avstand for ett å r siden

Langdistansekjøring med elbil i Finnmark er blitt mulig gjennom utbyggingen av det nye hurtigladenettverket som bærer det treffende navnet Ishavsveien.

Navnet passer mye bedre her oppe enn på hurtigladeselskapet som prøvde seg med samme navn sørpå. Den historien endte med at konkurrenten BKK kjøpte opp det som var igjen.

Norsk elbilforening har vært på Finnmark-ballen i årevis, i praksis helt siden elbilrevolusjonen startet for alvor i 2013-2014. Vi har brukt enhver mulighet til å argumentere for at elbilister i hele landet må ha tilgang til hurtiglading.

Vi har hele tiden hevdet at tilgang til hurtiglading er kritisk for utbredelsen av elbiler, slik at man kan bevege seg over lengre avstander. Salgstall for rene elbiler i Finnmark, mot slutten av 2020, forteller sitt klare budskap om at vi har hatt rett.

Men det har tatt tid. Først på tampen av 2018 kom den første hurtigladestasjonen, i Kirkenes. Så skulle det gå enda et år før den neste kom, utenfor Scandic-hotellet i Alta. Mellom dem var det 46 mil.

Og enda et år før vi fant tiden moden for å gjennomføre årets vintertest lengst nord. Det startet som en luftig idé, og viste seg til slutt å bli en opplevelse av de helt sjeldne.

Kaldt klima – varme elbilmennesker

Vi reiste til Finnmark med en forventning om å få testet elbiler i et kaldt og ugjestmildt landskap.

Det ble kaldt, men ikke kaldere enn i en normalvinter, og med en tidvis bitende vind som fikk den effektive temperaturen til å bli langt lavere.

Men menneskene vi møtte var alt annet enn kjølige. Nesten alle plasser vi ankom, dukket det opp lokale med entusiasme for elbil.

I Vadsø støtte vi på en entusiastisk kar ved navn Werner Schjetne. Han rullet tilfeldigvis forbi hurtigladestasjonen da vi sto der, og benyttet muligheten til å slå av en prat. Den ladepausen, i godt selskap, gikk mye raskere enn den ellers ville ha gjort. Og vi glemte kulda.

Samme kveld rullet vi inn til hurtigladestasjonen på Tana bru. Der møtte vi på Magnar Johan Winther og hans tidligere svært elbilskeptiske kompis, Markus Heiberg. Winther, som har et passende navn til den iskalde kvelden i Tana, sto bak påvirkningskampanjen.

Kompisen kjører i dag en Tesla Model X, og Winther – som dagpendler de sju milene til Vadsø – vil bytte ut sin ladbare VW Golf GTE med en ren elbil.

– Jeg ble overbevist om Teslaen da vi hadde kjørt 250 kilometer, via Karasjok til Lakselv, på én lading. Den kvelden var det 35 minusgrader, minnes Heiberg.

Men det startet i Kirkenes, med Finn Helge Lunde (bildet), som har kjørt Tesla Model S i regionen helt tilbake til 2013. Stort mer elbilambassadør er det jo ikke mulig å bli.

I ettertid ser vi at vi skulle hatt mye mer tid til å møte folk. Entusiaster med elbil i alle utkanter av det langstrakte fylket.

Tidenes medieoppmerksomhet

Og når vi skriver dét fylket; det viser seg å være en sannhet med modifikasjoner. Finnmarkinger sier nemlig ikke Troms og Finnmark, som er navnet etter sammenslåingen. De forholder seg ikke til navnet.

Da er det kanskje heller ikke så rart at det ble vanskelig for oss å lande riktig, da vi skulle uttale oss til stort sett det som kunne krype og gå av både lokalmedier – i tillegg til NRK og TV2.

Ett av de hjerteligste møtene var i Alta. Der manglet egentlig bare et hornorkester i den bitende morgenkulda.

Der var også Finnmark elbilforening representert ved Therese Boine Berntsen og Gjermund Abrahamsen Vik. Sammen med resten av Norsk elbilforening har de stått på for det som nå er en realitet.

– Vi er imponert over jobben som er gjort for å få til dette hurtigladenettverket. Det var en litt treg fødsel, men da det først kom i gang var det som ei ketsjupflaske. Det blir supert. Vi har gått fra å være et u-land for elbil til å bli fremtidsrettet med god dekning over hele fylket.

– Så kan man selvsagt diskutere kapasiteten. Med tre-fire biler på en plass blir det jo kø, men vi synes likevel det er fantastisk. Nå er det ingen grunn til ikke å teste ut elbil.

Et realt krafttak fra sju naboer

– Prosessen startet egentlig i 2017, ved at vi hadde press fra både styre og eiere fordi det ikke fantes hurtigladere her oppe. Så fikk vi et vedtak om at vi i hvert fall måtte få det til i vårt forsyningsområde, som er tre kommuner – Alta, Loppa og Kvænangen, sier direktør Per Erik Ramstad i Alta Kraftlag.

Snøballen hadde begynt å rulle.

– Parallelt tok jeg kontakt med alle naboene i de syv e-verkene fra Nord-Troms og helt til Varanger.

Disse naboene heter Nordkyn Kraftlag, Varanger Kraft, Hammerfest Energi, Repvåg Kraftlag, Luostejok Kraftlag og Ymber. Sammen ble de høyspent på elbilens vegne:

– Vi har faste møter tre-fire ganger i året. Jeg tok opp temaet ved første mulighet, og alle var veldig interesserte i å få det til. Så reiste to av oss nedover for å besøke Enova. Der spurte vi om ikke de kunne kjøre et nytt prosjekt, for å se om det var noen konkret interesse.

Ramstad konstaterer at Enova virkelig tok tak, og etter et møte i Kirkenes i januar 2019 – der også Elbilforeningen var representert – ble det fart i sakene.

– Enova tok innspillene fra alle og lagde en imponerende fin pakke. Blant annet det at lynladere ble inkludert, og avstandene som ble satt mellom stasjonene.

– Men hva når etterspørselen øker? Er det nok installert effekt på plass?

– Ja. Det er ikke noe problem å bygge ut flere stasjoner, bare bruken kommer opp. Det ser vi på den første stasjonen vår her i Alta. Bruken har vært mye større i 2020 enn vi så for oss. Så videre utbygging tror jeg nok kommer til å løse seg, med nok kapasitet. Og kanskje på andre steder også, sier Ramstad.

– Vi er jo ganske stolte av at vi har fått dette til. I begynnelsen skulle vi jo bare være med som partnere, men det endte med at vi tok over hele prosjektet – sammen med Enova. Vi er veldig, veldig fornøyd med det samarbeidet.

Personlig service med godt humør

Gunn-Marit Nordberg kommer oss i møte idet vi ankommer Storslett for å få litt tilførsel av strøm på den nye hurtigladestasjonen. Den kom på plass i månedsskiftet oktober/november.

– Er det dere som er ute og tester? Jeg hørte om testen på radioen, sier en sprudlende Nordberg, mens vi slår følge inn i varmen – på passelig Covid-19-avstand – for å få kjøpt en varm kaffekopp.

Nordberg er daglig leder på Circle K-stasjonen, og ser at hurtigladestasjonen er et fint tilskudd til driften. Over tid regner hun også med at det vil være bra for businessen.

– Vi ser det står biler der hver dag, og jeg tror det blir flere og flere framover. Vi så det i sommer, også. På grunn av Covid-19 var det mange nordmenn på tur med elbil, og de savnet tilgang til lading, sier Nordberg.

For vår del var pausen på energistasjonen en av de beste underveis. Nordberg og kollegaen byr på akkurat den typen personlig service og humør mange kanskje kan ta seg i å drømme seg tilbake til.

Og som passer veldig bra når man skal ta en litt lengre pause og varme seg på en kaffekopp.

Vil f å gjort noe med manglende « over natta » -lading

Før vi sier ha det til Ramstad i Alta, blir vi enige om at «over natta»-lading må på plass i finnmarksbyen. Ramstad lover at Alta Kraftlag skal ta tak i det, siden ingen er interessert i at elbilturister ikke skal få ladet når de kommer på besøk.

Den oppfatningen deles av direktøren i Ishavskraft, Stig Asle Hanssen, som vi møter ved reisens slutt. Nærmere bestemt i Tromsø. Han setter stor pris på vårt besøk:

– Jeg synes det er utrolig flott at dere i Elbilforeningen har tatt turen og testet løsningene som finnes nå. Dere viser at det er mulig. Det er en kjempefordel. Vi er mange som spiller på lag for å få til det grønne skiftet, konstaterer Hanssen.

– Vi skal være operatør for alle hurtigladestasjonene og sørge for at de får ren og fornybar energi – på alle 26. Vi var så heldige at vi ble invitert inn av kraftselskapene som eier disse lokasjonene, som har tatt initiativ og stått for utbyggingen. Det er vi fantastisk glade for, sier Hanssen, som sier han er veldig stolt av å ha fornybare kraftselskaper i nord som tar samfunnsansvaret hurtiglading innebærer.

– Det sikrer at det blir mulig å kjøre helelektrisk i Troms og Finnmark, akkurat som i resten av landet.

Hanssen fastslår også at det skal skje mye med «over natta»-lading i fylket. For som vi registrerte underveis: Sånt finnes praktisk talt ikke.

– Vi kjenner nå at kommuner og næringsliv er på banen. De ser at folk ønsker å kjøre elektrisk – som er fantastisk – og ønsker å legge til rette. Vi i Ishavskraft kommer til å legge til rette med gode løsninger til både kommuner og næringsliv. Og til hoteller, som dere har opplevd nå at ikke har tilgang til lading, sier Hanssen.

– 2021 blir et spennende år, akkurat som 2022. Det vil bli massiv utbygging av slike lademuligheter. Vi ønsker alle velkommen til Finnmark, og spesielt elbilturister, avslutter Hanssen.

Og med det er tonen satt. Det er bare å glede seg til fortsettelsen, og elektrifiseringen av Troms og Finnmark fortsetter, godt hjulpet av lokale ambassadører med varme elbilhjerter.

Er det fortsatt noen som tviler på at Nord-Norge også skal bli elektrisk? I hvert fall så lenge de får elbil med krok slik at de kan taue med seg snøskuteren på henger.