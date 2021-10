139 mil med Ford Mustang Mach-E: Til Amsterdam med brask og bram

LANGTUR MED ELBIL: Det går fint å komme seg til Amsterdam med elbil, men vel framme er det enklest å komme seg fram med elvebåt eller sykkel.

Elbiler med lengre rekkevidde, raskere hurtiglading og bedre utbygd ladenettverk gjør det stadig enklere å kjøre elbil rundt om i Europa, selv uten en Tesla.

Nå som Europa åpner opp igjen, benyttet vi anledningen til å teste langturbilen Ford Mustang Mach-E fra Oslo til Amsterdam.

Vil kombinasjonen med stor batteripakke og lynlading gjøre kjøreturen like sømløs som mange er vant med for Tesla og deres unike ladenettverk?

Turen er på totalt 139 mil én vei fra Oslo via Malmø, København og en kort fergetur fra Rødbyhavn i Danmark til Puttgarden i Tyskland. Og videre til Hamburg med overnatting før sjarmøretappen til Amsterdam dagen etter.

Elbilforeningens ladekart og ruteplanlegger

Hele turen ble planlagt med Elbilforeningens ladekart og ruteplanlegger. Her får du forslag til ladestopp underveis og kan også se alle alternative ladestasjoner langs ruten for å tilpasse turen til dine egne preferanser og behov for pauser.

Ford Mustang Mach-e er en skikkelig god langkjøringsbil som er stabil på motorveien og med behagelig kjørekomfort. (Selv om akkurat det å kjøre den i Amsterdams trange gater er mindre behagelig.)

Avreise fra Oslo starter tidlig en tirsdag morgen med 14 grader og lett regn. Totalt fravær av kø og hindringer gjør at første etappe til Gøteborg blir unnagjort på drøye tre timer med snittforbruk på 0,20 kWt per km.

SÅ GJØR VI SÅ: Klar til avreise med en fulladet Ford Mustang Mach-e mot Amsterdam tidlig en tirsdag morgen.

Første ladestopp

Første ladestopp er på en lynlader som står i ensom majestet på en fyllestasjon for lastebiler, langt unna andre fasiliteter.

Det er Gøteborg Energi som driver den, og du må laste ned en egen app for tilgang og betaling. Etter noen minutter kommer det en identisk Ford Mustang i ladekøen. Eieren opplyser at softwareproblemer gjør at laderen er åpen og gratis, så det er bare å trykke på startknappen. Hurra!

RØDE HESTER: To søstre og «ladekø» i Gøteborg.

Tilkoblet en lynlader som kan levere 150 kW effekt, tar ladingen fra 20 til 80 prosent bare en halvtime med et snitt på snaut 100 kW reell ladeeffekt.

Lynladingen starter på topp (150 kW), men går ganske raskt ned og stabiliserer seg litt under 100 kW. Straks man passerer 80 prosent dropper ladefeffekten ned til 14 kW, så da da er det bare å kjøre videre til neste stopp.

Nedover Sverige

Turen går videre nedover Sverige på motorveien i 120 km/t med litt økt snittforbruk på 0,22 kWt per km. Etter 250 km kjøring og 14 prosent igjen på batteriet, er det tid for lading med en lynlader fra Clever & E.ON rett før Malmø.

Her kan du bruke Elbilforeningens ladebrikke registrert hos E.ON eller Circle K som deler samme kundesystem fra Virta.

ENKELT MED LADEBRIKKE: På Clever & E.ONs lynladere utenfor Malmø.

På denne ladestasjonen er det fire lynladere, i tillegg til et hav av Teslas Superchargere, men ingen kø. Det er også mer enn nok å velge mellom med tanke på mat og drikke.

Men ladingen er også denne gangen unnagjort på en drøy halvtime, så det er begrenset hvor mye du rekker å spise og drikke hvis du vil raskt videre.

Kort ladestopp i Danmark

Det er ingen grensekontroll eller covid-sjekk ved grensa til Danmark, og det er bare å kruse videre forbi København og nedover mot Rødby for en kort ferjetur over til Puttgarden i Tyskland.

På veien blir det en ny ladestopp på Ionity i Vordingborg. Også her er ladingen unnagjort på en halvtime, med tid nok til å strekke på beina og toalettbesøk.

Så går turen videre over til Tyskland og overnatting på hotell utenfor Hamburg.

På Autobahn er det ubegrenset fart mange steder, men jeg nøyer meg med å sette cruise-controllen på 135 km/t mesteparten av tiden etter å ha testet akselerasjon og toppfart. Snittforbruket holder seg likevel på 0,21 kWt per km på denne strekningen.

SAVNER KONTAKT: Hotellovernatting uten ladetilbud utenfor Hamburg.

Totalt har dagens etappe tatt 13,5 timer. Av denne tiden gikk rundt 2 timer til lading, resten til effektiv kjøring, ferjetur og ekstra pauser fordi kroppen trengte flere stopp enn elbilen.

Hotell uten lading

Hotellet utenfor Hamburg har ikke lading tilgjengelig for gjester og derfor starter dagen med hurtiglading like i nærheten hos E.ON.

Dette er en standard 50 kW hurtiglader, og da tar det drøyt en time å lade til 80 prosent.

MORRAØKT: Dag to starter med hurtiglading siden hotellet ikke tilbød nattlading.

På veien videre er det mye veiarbeid og kø. Trailere i hopetall og innsnevringer i kjørebanen gjør det ekstra spennende å kjøre en bred amerikaner. Men farten er lav, og det blir ingen riper i lakken.

TYSK FART: Rask ladestopp på en Ionity-lynlader i Tyskland.

Vi stopper på nok en Ionity-lynlader med halvtimes lynlading og kaffe før veien går videre mot Amsterdam. På siste etappe åpner himmelen seg og mye vann i veibanen gir økt rullemotstand og energiforbruk. Derfor tar jeg et siste kort ladestopp for sikkerhets skyld, selv om det strengt tatt ikke er nødvendig.

Hurtiglader med takoverbygg

Fastned er en hurtigladeoperatør i Nederland som har takoverbygg på alle sine hurtigladestasjoner, kombinert med solceller på mange av dem.

I LY: Siste stopp før Amsterdam på en av Fastneds hurtigladestasjoner i Nederland med takoverbygg og solceller.

Her må jeg igjen laste ned en egen app eller bruke roaming-tjeneste. Tilfeldigvis har jeg akkurat brukt opp datakvoten på mobilen og står plutselig fast uten å kunne starte lading. Heldigvis har bensinstasjonen i nærheten wifi, og jeg får startet lading med appen.

Igjen en 50 kW hurtiglader, som bare brukes litt for å ha nok strøm til å komme til Amsterdam med god margin.

Vel framme i Amsterdam er det bare å plugge inn i en av utallige ladestolper på gateparkering rundt om i byen, og heller leie en sykkel for å komme seg videre rundt i trange bygater.

TILRETTELAGT: I Amsterdam er det flust av gateladere i hele byen.

Turen fra Oslo til Amsterdam er totalt 1.393 km og snittforbruket ender på 0,21 kWt per km. Total effektiv kjøretid ble snaut 17 timer og rundt 3,5 timer til ladestopp, i tillegg til noen kortere kjørepauser.

Neste sommer bør det være mulig for alle med moderne elbiler å kjøre Europa rundt med litt planlegging.

Går neste års sommerferie med elbil nedover Europa for deg, også?

I Amsterdam møtte vi en av våre våre gode samarbeidspartnere Chargetrip som vi utvikler ElbilAppen og ruteplanleggeren sammen med. De har også vært på tur i Europa tidligere i år fra Nederland til Kroatia.

