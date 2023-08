Parkering for elbil

Jubileumsbil fikk grønt lys i Tyskland: Triumph-hyllest basert på BMW i3

FROSK I FRONTEN: Flere engelske biler hadde en eiendommelig front på 50-tallet, kalt frogeye. Inspirasjonen fra den gamle Triumph TR2 er tydelig.

Designstudioet Makkina har gjenskapt Triumph TR2 fra 50-tallet. Men om nye TR25 kommer i produksjon er usikkert. Enseteren er foreløpig en «one-off».

Det er trolig bare de mest ihuga sportsbil-entusiaster som husker det erkebritiske bilmerket Triumph nå.

Og det er kanskje ikke så rart. Merket ble grunnlagt for 100 år siden, men de lukket dørene for godt for i 1984.

REKORDBILEN: Denne sto på pulten da det nye konseptet skulle designes. Gamlingen, ja altså bilen, går faktisk både raskere og lengre enn nykommeren 70 år senere.

Stort sett holdt de seg til små sportsbiler fra 50-tallet og utover, men har noen femsetere på samvittigheten også.

To runde jubileum

Det er ikke vanskelig å se hvor de har hentet inspirasjonen fra. Det oser Triumph TR2 av designet.

SJEKK DETALJENE: Videoen viser en god del kule løsninger på den ellers enkle bilen.

Og det er det London-baserte designbyrået Makkina som står bak. På hjemmesiden deres ligger bilder av hele prosessen – fra skissestadiet til byggeprosessen.

Ja, til og med fotosessionen er foreviget der.

AERODYNAMISK HAI: Designen er enkel men kraftfull. Stilig at baklyktene også gjør jobben som finne og diffuser. Rattet er på høyre side, som i alle engelske biler.

Konseptet har mange elementer fra enseteren som ble brukt da Triumph satte en fartsrekord for biler med motor under to liter.

Det skjedde for ganske nøyaktig 70 år siden, så her har vi altså både 100 og 70 år å feire.

Inspirert av froskeøyne

Det eneste gjenkjennbare er i bunn og grunn frontlyktene, som er påklistra i fronten, litt som TR2. Kvekk, kvekk.

Grillen i TR25 er tolket annerledes – heldigvis, for hva skal man med grill i elbilen?

EIENDOMMELIG: Vil vi se flere «lekebiler» i fremtiden, med enklere og billigere plattformer?

Bilen har brede hofter og ser overraskende maskulin ut til tross for enkle linjer. Dørene åpnes oppover, slik de gjerne gjør i konseptbiler, og ellers har man et lokk i kompositt over passasjerplassen.

Rattet har typisk inspirasjon fra 60-tallet, instrumenteringen er enkel, men faktisk kul og du kan glemme skjermer.

RUNDT DEN RUNDE SKJERM: Senteret i det klassiske rattet er en skjerm som viser all nødvendig info, som kjørecomputer, kart, musikk etc. Merkelig nok betjenes det ikke fra rattet, men fra knapper på den svært høye midtkonsollen.

Førersetet er kraftig skulpturert og skikkelig lekkert. Det skal være fast, så her er det pedaler og ratt som må justeres.

BOM FAST: Setet er visstnok fastmontert. Man justerer pedaler og ratt. Om det er mulig å sette inn passasjersete fortelles det ingenting om.

Motor og batteri fra BMW i3

Drivlinjen er av den enkle sorten – litt som Triumph også var i sin tid. Motor og batteripakke kommer fra BMW i3S.

Det er kanskje ikke helt tilfeldig, for BMW har eid rettighetene til navnet siden 90-tallet da de kjøpte Rover/Land Rover. Men da Makkina spurte om lov til å bygge et konsept, fikk de grønt lys fra tyskerne.

Resultatet er blitt en lav, lett og kompakt sportsbil. Akselavstanden skal være omtrent identisk med i3, og bruke batteripakka på 42,2 kWt og motoren på 190 hk.

INNGJERDET: En fast konsoll mellom seteplassene vil nok aldri finne veien til evt. produksjon. Men enn så lenge så finnes det bare ett eneste eksemplar av TR25.

Kjører lett solo

Med vekta på 1.095 kilo skal det gi en akselerasjon på 5,2 sekunder, (6,9 for i3S) og en toppfart på 185 km/t.

Det er faktisk et godt stykke unna rekorden fra 1953, som lød på 200,989 km/t, eller 124,889 miles i timen.

Aerodynamikken er fordelaktig også. Rekkevidden øker til 305 kilometer mot 283 for i3.

Opplevelsen fra førerplass er mer enn den ikke alt for imponerende aksellerasjonstiden. For følelsen av å kjøre lettvekter på små svingete veier, med minimal frontrute og elektrisk drivverk med rask respons må være ganske unik.

EGOTRIPP: Det er paneler for å komme til en evt. passasjerplass. Ellers får det funke som bagasjerom, for det har man ikke tenkt på verken foran eller bak.

Og designhuset mener de har opprettholdt vektfordeling på 50/50 mellom akslene.

For å sikre gode egenskaper, har man større bremser, 30 mm lavere bakkeklaring, både høyere og bredere felger som er skodd med Pirelli P Zero dekk.

Er det lov å håpe at BMW setter en slik «lekebil» i produksjon?