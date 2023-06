Parkering for elbil

SSBs tall for 2022 viser at utslippene fra vei IKKE har gått ned: Tungtransporten har skylda

INGEN NEDGANG: Utslippene fra veitrafikken forble stabile i fjor, selv om elbilandelen var høyere enn noensinne, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Nå etterlyser Elbilforeningen fortgang i prosessen for å få større deler av tungtransporten over på elektrisitet. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Stadig flere elbiler til tross, utslippene fra veitrafikken i Norge gikk ikke ned i fjor. Årsaken er mer kjøring med fossildrevne lastebiler og busser.

Det var helt minimale endringer i klimagassutslipp fra veitrafikken i Norge i 2022, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– I 2022 ble personbiltrafikken mer klimavennlig. Samtidig økte utslippene fra tungtransport, og i sum endte utslippene fra veitrafikk på nær samme nivå som året før, sier Trude Melby Bothner, seniorrådgiver i SSB.

Økt dieselsalg på grunn av tungtransport

Det var en stor økning i salget av elbiler i 2022, og 21 prosent av personbilparken gikk på strøm innen utgangen av året.

Det medførte mindre kjøring med fossile personbiler og reduserte salget av bensin.

Dieselsalget økte på den andre siden noe på grunn av mer kjøring med lastebiler og busser, som førte til høyere utslipp fra tungtransporten. I tillegg ble andelen biodrivstoff i drivstoffblandingen redusert.

Veitrafikken i Norge slapp i fjor ut 8,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter, og viste altså ingen nedgang sammenlignet med året før, viser SSBs statistikk for utslipp til luft.

Elbilforeningen: – Nå må vi skru opp ambisjonsnivået for tungtransporten

Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen, mener tallene tydelig viser behovet for å få opp elektrifiseringstakten også for de tyngre kjøretøyene.

– Nå må vi skru opp ambisjonsnivået for tungtransporten, dette har vi ikke tid til, sier Berge.

Fredag i forrige uke kom Miljødirektoratet med sine anbefalinger til regjeringen om nettopp å få fortgang på dette området:

For veitransporten kom Miljødirektoratet blant annet med følgende anbefalinger om ny klimapolitikk:

Skjerpe klimamålet for tungtransport: 100 prosent av nye lastebiler skal bruke nullutslippsteknologi eller biogass i 2030. Dagens mål er bare på 50 prosent. Direktoratet foreslår flere nye virkemidler, blant annet garantert bompengefritak fram til 2030, og at man vurderer å øke støttesatsene for innkjøp av nye elektriske lastebiler.

Skjerpe klimamålet for nye tunge varebiler: 100 prosent av nye, tunge varebiler skal være nullutslipp i 2027. Dagens mål sier at dette skal skje først i 2030.

Bedre skatte- og avgiftspolitikk for elbil i leasing- og firmabilmarkedet for å nå målet om utslippsfritt personbilsalg i 2025.

Elbilforeningen applauderer de nye klimaforslagene både for personbil, varebil og lastebil.

– Vi kan klare målet om å bare selge utslippsfrie lastebiler innen 2030, men da må det treffsikre virkemidler til, sier Berge.

Unni Berge mener klimaministeren nå må våkne:

– Han må ta nye grep også for å innfri målet om bare elbil for lette varebiler og biler som leases. Her peker rapporten på gode nye grep som kan kutte utslipp. Dette har vi påpekt lenge, konkluderer Berge.