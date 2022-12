Hyundai Norge: – Ikke helt optimal kommunikasjon

Hyundai står som sponsor for VM i Qatar og har vært hovedsponsor for FIFA siden 1999.

Øyvind Knudsen, produkt- og PR-manager hos Hyundai Norge, sier til elbil.no at de har valgt å ikke markedsføre Qatar-VM aktivt i Norge.

Han gir følgende kommentar via e-post etter at elbil.no har vist ham Hyundais korrespondanse med Ioniq-eieren:

«Det kundeservice viser til her er at resultatene fra VM vil være tilgjengelige i sportsmenyen i infotainment-systemet frem til mesterskapet er slutt og systemet oppdateres. Det er imidlertid fortsatt slik at resultatene er i en egen sportsmeny, og at man fortsatt ikke automatisk får resultater vist uten å velge dette. I tillegg kan man velge å få resultatene vist i en egen split screen-visning på hjemskjermen. Fra skjermbildet du tidligere har sendt ser det ut til at det er denne split screen-visningen som også kundeservice her har vist til som medlemmet har fått opp. Dette er noe man selv kan fjerne ved å klikke på pilen på høyre side (vises på skjermbildet du sendte), slik at hele denne uttrekksmenyen, eller widgeten om man vil, ikke vises. Man kan velge å ha en rekke forskjellig innhold i denne uttrekksmenyen, ved å swipe opp eller ned.

Det ser dessverre ikke ut til at kommunikasjonen med kundeservice for Bluelink har vært helt optimal her, og det kan virke som om det har skapt noen uklarheter.»