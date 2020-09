Ukas #elbilnyheter uke 36

Her er et utvalg elbilnyheter fra uka som gikk

De første ID.3-utgavene levert til Norge

Over 700 utgaver av Volkswagens ID.3 har nå blitt levert til Norge. Dette er de første kundebilene, i tillegg til biler som kan prøvekjøres hos forhandler. I samme slengen har også Volkswagen sent ID.4 på eksklusivt Norgesbesøk. ID4. får sin verdenspremiere i slutten av september.

Les mer om ID.3 og ID.4 her.

Asko bestiller to elektriske fartøy fra India til Østfold og Vestfold

Nå har Asko bestilt to maritime droner fra et verft i India. Disse skal brukes til å frakte mat og andre varer helt utslippsfritt mellom Moss og Horten. Disse vil erstatte 150 daglige trailerturer mellom de to byene, som igjen sparer veiene for to millioner kjørte kilometer i året, skriver Teknisk Ukeblad. Dronene skal etter hvert bli autonome.

Les mer om fartøyene her.

Hva skjer når en elektrisk bil tar fyr i et parkeringshus?

Det sveitsiske forskningsinstituttet EMPA har testet hva som skjer med en brennende elbil i sin testtunnel i Hagerbach i Sveits. I eksperimentet, som er fanget på film, oppstår det høye flammer før batteriet produserer enorme mengder med svart, tjukk sot. I resultatet slår EMPA fast at brann i en elbil ikke er farligere enn brann i en fossil- eller bensinbil når det kommer til varmeutvikling.

Les mer om resultatet og se opptak av testene her.

SKODA ENYAQ iV avduket i Praha

Skodas nye familie-SUV ble avduket live fra den tsjekkiske hovedstaden Praha denne uken. Bilen får en rekkevidde på inntil 500km, bagasjerom på 585 liter, i tillegg til at den har firehjulstrekk, tilhengerfeste og takstativ.

Se avdukingen her.

Ny forskningsrapport knuser elbil-myte

I en ny forskningsrapport fra Nederland har forskere sammenlignet klimaregnskapet mellom Mercedes C-klasse og Tesla Model 3. Rapporten slår fast at elbiler er renere enn biler med forbrenningsmotor, og resultatene er verifisert av et uavhengig forskningsinstitutt i Sveits.

Les mer om rapporten her.

Markedsandelen for elbiler i EU øker

I andre kvartal av 2020 var markedsandelen for elbiler av det totale bilsalget i EU 7,2 prosent. I samme periode i 2019, lå markedsandelen for elbiler på 2,4 prosent. Dette til tross for at antall bilregistreringer har gått ned i år, som følge av koronapandemien.

Les mer om bilsalg i EU her.

Ny elektrisk motorsykkel fra Russland

Russlands president Vladimir Putin vil modernisere myndighetenes kjøretøy med russisk-bygget design. Dette har resultert i merket Aurus, som til nå har inkludert en limousine, en varebil og en SUV. Nå får merket enda et kjøretøy, som også er det eneste elektriske, nemlig en elektrisk motorsykkel. Ifølge electrek.co skal den ha en toppfart på 240 km/t.

Les mer om den russiske elmotorsykkelen her.