Ukas #elbilnyheter uke 40

Denne uken ble det kjent at Volkswagen, sammen med tre kinesiske ventureselskap, skal investere 15 milliarder euro i elektrisk mobilitet i Kina mellom 2020 og 2024. Kina er verdens største bilmarked. Et av målene er å bygge 15 forskjellige batterielektriske eller plug-in hybrid modeller i Kina innen 2025.

Les mer om Indias planer for elektrifisering her.

Indiske myndigheter vil at landet skal bli mindre avhengige av olje. Derfor planlegger de å gi 4,6 milliarder dollar til en insentivordning som skal gå til avansert batteriproduksjon. Innføring av elbiler i store deler av landet vil kunne spare 40 milliarder i oljeutgifter, sier et notat fra tenketanken Niti Aayog.

Polestar, som eies av Volvo Cars og Geely, skal sette sin framtidsvisjon Precept i produksjon. Denne bilen skal produseres i Kina, og for det bygges en helt ny fabrikk. Da konseptbilen ble vist i februar hadde ikke selskapet tenkt å produsere den, men designet har fått så mange positive tilbakemeldinger at Polestar ombestemte seg.

Stena har startet et nytt prosjekt med mål om å utvikle en ny type batterilagring. Lagringen skal ligne store Powerbanker, og skal gjøre framtidens lading av elektriske ferjer raskere. Prosjektet er delfinansiert av EU, og vil også undersøke hvordan brukte batteri fra transportsektoren kan be gjenbrukt for energilagring i havnene.

Teslas nye batteridesign har en rekke forbedringer, inkludert kostnad per kilowattime og produksjonseffektivitet. Ifølge Teslas CEO Elon Musk vil dette designet gi bilselskapet mulighet til å produsere ebiler til 25 000 dollar innen tre år. På spørsmål om Teslas muligheter for vehicle-to-grid, sa Musk at denne teknologien har lavere nytte enn hva folk tror og at veldig få kan ta den i bruk.

Her er et utvalg av ukas viktigste elblnyheter.

Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen. Jeg aksepterer Mer informasjon

Denne erklæringen gjelder for Norsk elbilforening med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker

Gi deg relevant og tilpasset innhold

Måle og analysere trafikken på nettsidene

For mer informasjon om vår personvernspolicy, se Personvern.

Både Norsk elbilforening og våre underleverandører (for eksempel Idium AS som leverandører av denne nettsiden) lagrer data lokalt på din enhet. Eventuelle underleverandører er da underlagt databehandleravtaler og får ikke bruke dataene til annet enn å levere tjenesten vi har bestilt av dem. For mer info om hvordan Idium AS sine tjenester behandler persondata se her.