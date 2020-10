Ukas #elbilnyheter uke 41

Regjeringen foreslår trafikkforsikringsavgift for elbiler

I statsbudsjettet for 2021, foreslår regjeringen å innføre trafikkforsikringsavgift (tidligere årsavgift) for elbiler. Avgiften for neste år blir på 2132,25 kroner. Dette kom overraskende og er en kraftig skatteskjerping, sier Christina Bu i Norsk elbilforening. Statsbudsjettet setter heller ikke av penger til ladestasjoner og ladepunkt i borettslag, sameier og garasjelag, slik det ble lagt opp til i Granavolden-plattformen.

En av tre nye biler som ble solgt i Sverige i september var ladbare

I Sverige ble det satt ny rekord i nybilsalget for september med en andel på ladbare biler helt opp i 34 prosent. Totalt ble det registrert 9885 nye ladbare biler, som tilsvarer en vekst på 174 prosent fra i fjor. På lista over de mest solgte ladbare bilene er tre av dem helelektriske; Tesla Model 3, Polestar 2 og Volkswagen ID.3.

Klimaendringene hovedgrunn for at 43 prosent av europeere vurderer elbil

En ny rapport fra EVbox som baseres seg på en spørreundersøkelse i Frankrike, Nederland, Tyskland, Belgia, Norge og England, viser at 43 prosent av europeere nå vurderer å kjøpe en elbil, og at klimaendringene er en av hovedgrunnene for dette. EVbox har gjennomført denne undersøkelsen flere ganger, og tanker om klima blir en stadig større grunn for flere som vurderer elbil.

Rolls-Royce skal lage elbiler – og det er det en viktig grunn til

Rolls-Royce er et konservativt bilmerke og har lenge holdt seg til å bare produsere biler med tradisjonelle forbrenningsmotorer. En av de viktigste grunnene til at merket nå har bestemt seg for å lage elbiler er at flere byer etter hvert vil forby fossilbiler.

Canada investerer 1,5 milliarder dollar i elektrisk busstransport

I Canada har myndighetene annonsert at de vil bruke 1,5 milliarder dollar (cirka 960 millioner euro) for å akselerere opptaket av nullutslippsbusser og ladeinfrastruktur. Dette inngår i en treårig vekstplan, som skal sørge for at det blir flere nye arbeidsplasser etter pandemien. Transportministeriet i Canada anslår at denne planen vil skape over 60 000 nye arbeidsplasser.

