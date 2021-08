Valg 2021: Elbilpolitikken vil påvirke valget

Nordmenn er opptatt av elbilpolitikk. Hele 27 prosent sier at å bevare elbilfordelene vil påvirke deres stemme.

– Årets valg blir spennende for folk som ønsker å kjøpe elbil, det er det ingen tvil om. Mange nordmenn har allerede kjøpt sin første elbil, men mange flere vurderer det i årene som kommer. Da må det lønne seg å velge utslippsfritt, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

I befolkningsundersøkelsen Elbilbarometeret svarer 27 prosent av dem som vurderer å kjøpe bil, sier at «å bevare elbilfordelene er viktig for meg når jeg skal stemme ved Stortingsvalget til høsten».

27 prosent svarer at de «velger heller biler på fossilt drivstoff dersom det innføres moms på beløpet som overstiger 600.000 kroner for elbiler».

– For tidlig med moms

Samtlige partier med unntak av FrP, har i sine partiprogram forpliktet seg til å nå målet om hundre prosents utslippsfritt nybilsalg i 2025.

– Å starte innfasing av moms på elbiler allerede fra 2022, er for tidlig. Og for rask innfasing gjør at vi risikerer ikke å nå Stortingets mål at det kun skal selges av nye nullutslippsbiler i 2025, sier Bu.

Norsk elbilforening anbefaler at man først gjør tiltak for å styrke elbilens konkurransekraft i leasing, og styrker miljøprofilen i engangsavgiften. Det må til før man vurderer innfasing av en lav momssats.

Nok hurtigladere i hele Norge

I samme undersøkelse svarer 75 prosent av de som vurderer å kjøpe bil at politikerne bør legge til rette for at det bygges hurtigladere i hele landet, også i Distrikts-Norge.

– Alle skal over på elbil. Da må politikerne legge til rette for at det nok ladere over alt, det holder ikke å bare å peke på beskjedne støtteordninger fra Enova. Et tydeligere samarbeid mellom vegmyndigheter og energimynidgheter må til, og rammevilkårene må sikre nok utbygging, sier Bu.

Det finnes nå 3.700 hurtig- og lynladere i Norge, men Norsk elbilforening anslår at dette tallet må over 10.000 innen utgangen av 2025.

Følg Elbilforeningen under Arendalsuka

Både utslippsfritt nybilsalg og lading blir temaer for Norsk elbilforenings arrangementer mandag og tirsdag under Arendalsuka:

Mandag 16. august kl 16:30: Elbil for alle – hvordan når vi 2025-målet i neste Stortingsperiode?

Tirsdag 17. august kl 13:30: Hele Norge må lade: hvordan sikrer vi lademuligheter for alle?

Fakta Nordisk elbilbarometer

Nordisk elbilbarometer kartlegger hvert år elbilmarkedet og barrierer for kjøp av elbil i alle de nordiske landene. Det er fjerde gang undersøkelsen blir gjennomført av Opinion for Norsk elbilforening og Nordisk Energiforskning. Årets undersøkelse ble gjennomført i april 2021 blant et representativt utvalg av den voksne befolkningen på rundt 1000 personer i hvert av landene Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

Slik er partienes elbil-politikk:

