Innvies med stor åpningsfest: Vi testet Norges mest moderne ladestasjon

Her kan du betale med kort og se hva det koster underveis.

Greenstations ladestasjon på Straume utenfor Bergen har vært i testdrift en god stund allerede. Nå er imidlertid de siste detaljene på plass og dette feires med mat, drikke, taler og musikk i en åpningsfest i kveld.

Stasjonen har en rekke fremtidsrettede løsninger, blant annet skiltgjenkjenning som henviser bilene til riktig ladeplass, avhengig av type kontakt og effekt de kan motta.

Kundene kan betale ved å «tæppe» med betalingskort på ladestolpene, og på en stor skjerm gis informasjon om mengden strøm som er mottatt, hvor mye det koster og hvor lang tid som gjenstår før ønsket energimengde er tilført batteriet.

LADEGLEDE: Elbilforeningens Erik Lorentzen koste seg på Greenstations ladestasjon uten for Bergen. Begge foto: Jamieson Pothecary

Dette er løsninger Elbilforeningen har jobbet for å få på plass på alle offentlige ladestasjoner, og som du kan se i videoen øverst i denne saken, var gleden stor da leder for fag- og rådgivning, Erik Lorentzen, testet ut anlegget for litt siden.

Greenstation planlegger å etablere et 20-tall lignende anlegg rundt om i landet i løpet av 2023. Selskapet ønsker også å satse internasjonalt.

– Vi har store ambisjoner om internasjonal tilstedeværelse med 1000 lokasjoner innen 2030, siden vi tror behovet for brukerorienterte ladestasjoner vil bli stort også i utlandet, sa prosjektleder i Greenstation, Jan Erik Ødegård, da stasjonen på Straume ble satt i testdrift i september ifjor.

Under åpningsfesten i kveld lokkes det med økologisk og kortreist mat og drikke, taler og musikalsk underholdning signert Fredrik Faroea, kjent fra bergensbandet Datarock.