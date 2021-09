Er dette landets beste ladestasjon?

Tirsdag ble det som fort kan bli selve oppskriften på fremtidige hurtigladestasjoner åpnet utenfor Bergen. Stikkord: Plug & play, køsystem og skiltgjenkjenning. Og ikke minst: Betaling ved hjelp av "tæpping".

Tirsdag åpnet den relativt ukjente ladeoperatøren Greenstation en splitter ny ladestasjon på Straumen i Øygarden kommune på Sotra utenfor Bergen.

Om valget av nettopp Straumen – som jo er et særdeles passende stedsnavn å starte et flaggskip av en ladestasjon på – er tilfeldig eller ei, vet vi ikke.

Det vi derimot vet, er at det dreier seg om en såkalt pilot-ladestasjon, der elbilister melder seg som pilotkunder og dermed blir nyttige for selskapet når de i nær fremtid skal utvikle og rulle ut en rekke liknende ladestasjoner rundt om i landet.

Vil etablere 20 stasjoner i Norge og satse internasjonalt

Ladestasjonen på Straumen kan skilte med dette:

Skiltgjenkjenning ved ankomst (bilen din søkes opp mot kjøretøyregisteret), som henviser bilen til riktig ladeplass for din biltype

Lading med inntil 150 kW effekt

Betal med «tæpping», altså kontaktløs kort- eller mobilbetaling

Man kan også betale via ladebrikke eller egen app

Automatisk ladestart

Køsystem og booking

Service- og tidsfordriv-tilbud ved stasjonen

Dynamisk prismodell og ladeeffekt – muligheter for å tilpasse ladeeffekt etter ønsket budsjett/ladetid: Lav pris/effekt for de med god tid, eller høy effekt for de med dårlig tid

– Pilotstasjon vi nå har åpnet ligger bare 15 minutter utenfor Bergen sentrum, og den setter startskuddet for vår ambisjon om å etablere 20 stasjoner i Norge innen 2023, sier prosjektleder i Greenstation, Jan Erik Ødegård.

Nå inviterer ladeselskapet alle som vil til å registrere seg og bidra som pilotkunde i tiden fremover. De vil da få en introduksjonspris fra 1,95 kroner per kilowattime.

Prosjektlederen forteller at Greenstation også har planer internasjonalt:

– Vi har store ambisjoner om internasjonal tilstedeværelse med 1000 lokasjoner innen 2030, siden vi tror behovet for brukerorienterte ladestasjoner vil bli stort også i utlandet.

– Kjempegøy!

På tirsdagens startskudd klippet Øygarden-ordfører Tom Georg Indrevik snoren og erklærte høytidelig stasjonen for åpnet.

Til stede var også Christine Ødegård, nestleder i Hordaland elbilforening. Hun forteller begeistret om tirsdagens åpning:

– Kjempegøy, de har gjort utrolig mye kult og riktig her! Når bilene kjører inn blir nummerskiltet skannet, og så kommer du til store skjermer som geleider deg til riktig ladestasjon for akkurat din bil, begynner Ødegaard.

– Selv kjører jeg Tesla, og er jo vant med at lading på Teslas superchargere er enkelt, men dette var veldig intuitivt og i minst like stor grad «plug and play» som hos Tesla.

Ødegaard forteller at ved siden av laderne var det en stor skjerm som viste hvor mange kilowattimer man har ladet, pris per kilowattime og totalpris for ladingen når man hadde ladet ferdig.

– Og så var det bare å tæppe kortet, mobilen eller Apple Watch når man skulle betale – enkelt og greit. Endelig en ladestasjon der man bare kan tæppe! utbryter Ødegaard.

– Hele opplevelsen var i grunnen veldig intuitiv, og står i sterk kontrast til mye av frustrasjonen vi stadig hører om fra elbilister på landets hurtigladestasjoner.

Slike kommentarer gleder antakelig nesten-navnebror Jan Erik Ødegård i Greenstation stort.

– Det er slik det skal være. Sett i kontakten, tæpp med kort og ladingen starter automatisk – helt uten app. Samtidig vil vårt køsystem ta hånd om deg ved høy aktivitet på ladestasjonen.

– Gjort alt vi har etterlyst

Erik Lorentzen er leder for fagavdelingen i Norsk elbilforeningen, og han sier det virker som Greenstation her har gjort veldig mye riktig på én gang:

– Uten å ha vært der og sett stasjonen selv, virker det som de har gjort alt vi i Elbilforeningen i årevis har etterlyst fra hurtigladeoperatørene, og som også medlemmene våre stadig forteller at de savner i våre årlige spørreundersøkelser.

– Dette virker enkelt, oversiktlig og greit, så det blir spennende å se hva de vil få til i Norge fremover, sier Lorentzen, som også forteller at Greenstation planlegger å legge stasjonene sine under tak, slik at elbilistene blir mer skjermet mot vær og vind.

– Dette er også noe Elbilforeningen har mast mye på norske ladeoperatører om. Alt i alt skal vi ikke se bort fra at dette per i dag kan være Norges beste ladestasjon.

Også på Facebook-gruppa «Elbil i Norge» har man fått med seg nyvinningen på Straumen.

Der kommenterer et gruppemedlem at «Denne løsningen blir nok standard i Norge snart. Tror alle leverandører forstår hvor gammeldags dagens system er.»

En annen skriver at han «fikk en litt sånn shut up and tak my money-feeling. Så fantastisk behagelig!»

Hva prisen for lading hos Greenstation-stasjonene vil ligge på, er foreløpig ukjent. Men for pilotkundene på ladestasjonen på Straumen opererer selskapet med en introduksjonspris på 1,95 kroner per kilowattime, – uten noen minuttpris i tillegg.

– Også dette er helt i tråd med hva Elbilforeningen har anbefalt for hurtigladeoperatøren, avslutter Lorentzen.

