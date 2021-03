Vil vente med bompenger for elbil i Vestfold og Telemark

Harald Moskvil i MDG vil vente med å innføre bompenger til elbilandelen er minst 25 prosent i Vestfold og Telemark.

Det kom fram i en debatt under årsmøtet til Vestfold og Telemark elbilforening.

Dette er også i tråd med hva Elbilforeningen tidligere har anbefalt i sin bompengerapport.

– Miljøpartiet De Grønne er veldig opptatt av å beholde fordelene for elbilen. Vi holder igjen i hele landet, også i Vestfold og Telemark. Vi må beholde fordelene, både bompenger og avgiftsfordeler, sa Moskvil under debatten.

Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet er noe vagere i sine uttalelser.

– Ingenting er bedre for en Frp-er enn en bil uten avgifter. Vi ønsker i utgangspunktet å fjerne bompenger for alle biler, men å fase inn bompenger for elbil bør kanskje gjøres i forhold til elbilandelen lokalt.

Toppmoms og flere ladestasjoner

Robin Martin Kåss i Arbeiderpartiet ønsker å innføre toppmoms på elbiler over 600.000 kroner og bruke de økte inntektene til å bygge ut flere ladestasjoner.

– Vi mener det avgjørende for elbilutviklingen videre er å bygge ut ladestasjoner i hele landet. Særlig i det daglige der folk bor og jobber.

Tobias Drevland Lund i Rødt er positiv til elbiler som erstatter forurensende bensin- og dieselbiler, men ønsker også å fjerne det han kaller subsidier for de dyreste elbilene. Også Rødt ønsker å bygge ut god kapasitet med hurtigladere i alle kommunesentrene.

– Privatbilismen må uansett ned, og vi må satse mer på kollektivt med for eksempel prøveprosjekt på gratis bussbilletter, sier han.

Ny gruppe elbilister i distriktene

Harald Moskvil i MDG er uenig i å innføre toppmoms på elbiler over 600.000 allerede nå.

– Vi mener at mange flere kan bruke kollektivt i byene med bedre tilbud og pris. I utkanten er det nå en ny gruppe som skal bytte til elbil, og da trenger vi å beholde momsfritaket.

Også Bård Hoksrud i FrP er skeptisk til å innføre moms på elbil nå og henviser til rapporten fra Transportøkonomisk institutt som viser at innføring av moms kan halvere elbilsalget.

Etter debatten presenterte generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening elbilutviklingen i fylket og poengterte at det fortsatt er langt igjen før elbil er for alle.

Bare 10 prosent elbilandel i fylket

– Ved årsskiftet var bare 10 prosent av alle personbiler i Vestfold og Telemark en elbil. Det viser tydelig at det tar lang tid å bytte ut bilparken til nullutslipp og at det er for tidlig å fjerne elbilfordeler allerede nå.

På den formelle delen av årsmøtet til Vestfold og Telemark elbilforening den 9. mars 2021, ble Geir Elsebutangen gjenvalgt som leder og Fredrik Haugen til nestleder.

– Jeg er kjempemotivert, og vi har en flott gjeng som nå skal drive arbeidet for å elektrifisere fylket videre i året som kommer. Vi lover å stille opp for medlemmer med blant annet ladeprater rundt om i fylket, vi skal videreføre tradisjonen med glattkjøringskurs før vinteren og vi skal selvfølgelig jobbe opp mot politikerne for å sørge for en elbilpolitikk som virker, sier den gjenvalgte lederen.