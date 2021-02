Slik ble elbilåret 2020 i Vestfold og Telemark

– Det er både planer om flere ladere langs hovedveiene og flere destinasjonsladere. Vi ser at næringsliv som satser på ladeinfrastruktur vinner i kampen om kundene, og i Vestfold og Telemark er det fremdeles store muligheter for å vinne nye kundesegmenter blant både fastboende og gjennomreisende ved å tilby ladeinfrastruktur. Ellers ser vi at hurtigladeoperatøren BKK nå skal satse også i vårt fylke, sier Elsebutangen.

– Veksten i ladeinfrastruktur følger ikke utviklingen i elbilsalget. Men flere lynladere i tillegg til dagens hurtigladere vil sørge for at ladetiden går ned og køene minsker.

– Den var i hvert fall veldig bra i fjor. Utviklingen er der, men her må Elbilforeningen i dialog med lokale nettselskap, ladeinfrastruktur-utbyggere, lokale fylkespolitikere og Enova for å få til en riktig finansieringsplan.

– Og slik er det fortsatt. Vestfold er mer urbant, har flere byer og er et langt mindre fylke rent utstrekningsmessig. Telemark er mer langstrakt, så det er naturlig at utviklingen går litt saktere her. Men dette vil jevne seg ut.

Disse tallene imponerer Geir Elsebutangen, særlig med tanke på at fylket han representerer strekker seg langt opp i landet og dekker et stort geografisk område, stedvis med temmelig spredt bosetting.

Ser man på nybilsalget av elbiler i Vestfold og Telemark i fjor, vil man se at elbilandelen for første gang landet på «den riktige siden» av 50-prosentgrensen. I hvert fall hvis man spør en elbilforkjemper:

