Elbilenes svar på "Top Gear" i Norge: YouTube-stjerne på elbil-safari i Oslo

Denne uken er Fully Charged Show i Norge for å se inn i fremtiden. Guide? Elbilforeningens Christina Bu.

Fått med deg Fully Charged Show? Stadig flere elbilinteresserte har det.

De beskrives gjerne som slags variant av «Top Gear» – men der det fokuseres på elbiler og elektrisk mobilitet fremfor eksosdoninger.

Hele denne uken farter de rundt omkring i Norge for å lage TV-underholdning om det stadig mer elbildrevne kongeriket i nord.

FØRSTE STOPP: Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu viser Fully Charged-programleder Jack Scarlett en av bilene som startet det norske elektriske eventyret, Buddy.

Fully Charged Show beskriver seg selv som «The World’s Number 1 Clean Energy & Electric Vehicle Channel», og er aktive på Facebook, Instagram, Twitter og på egen nettside.

Men først og fremst er de store på YouTube, der showet nærmer seg én million abonnenter.

Kanalen ble startet av skuespiller, forfatter og TV-personlighet Robert Llewellyn, men etterhvert har også stadig mer kjente navn som Maddie Moate, Helen Czerski, Chelsea Sexton og Andy Torbet tatt oppstilling foran kamera.

Vi lager en dokumentar med tittelen «Slik drepte Norge fossilbilen», og da måtte vi jo komme hit. Jack scarlett, programleder i fully charged show

Og ikke minst Jack Scarlett, som sammen med et lite produksjonsteam var programlederen som tok turen til Norge denne uken for å ta pulsen på hva som skjer i verdens fremste elbilland.

«ER DET MULIG?» – Hvor liten er den campingvognen man kan trekke denne med, undrer Jack Scarlett.

Med seg som guide den første dagen, hadde han Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu.

– Når selveste Fully Charged kommer til landet, var jeg ikke akkurat vond å be, medgir generalsekretæren uten blygsel.

Fremkomstmidlene som ble valgt til elbilsafarien?

To stykk norskproduserte Paxstere, altså de små, elektriske doningene som stadig flere postbud i Norge futter rundt i over det ganske land.

«Slik drepte Norge fossilbilen»

Jack Scarlett kom til kanalen for under et år siden, men har allerede gjort seg godt bemerket.

Briten har faktisk aldri vært i Norge før, men forteller at han har hatt lyst til å komme hit lenge, særlig etter at han begynte å jobbe med elbiler.

– Vi lager en dokumentar med tittelen «Slik drepte Norge fossilbilen», og da måtte vi jo komme hit, sier programlederen til elbil.no

Jeg tror at folk flest ennå ikke helt skjønner at vi bare skraper i overflaten av hva elbiler er i stand til … Jack scarlett

– For å forstå hva Norge klarer så mye bedre enn oss andre for å redusere antallet fossildrevne kjøretøyer i verden. Vi skal også ta en titt på spennende, ganske futuristisk EV-teknologi, som trådløs lading og batteribytte. Vi vil finne ut hvor viktige slike ting kan bli i fremtiden.

MOROKLUMP: – Disse ville vært perfekt i London, sier Jack Scarlett. Programlederen synes Paxter er både morsom å kjøre og en perfekt farkost å se Oslo fra.

– Dette er fremtiden

Jack Scarlett forteller at Fully Charged Show har holdt på i over ti år, men at han var fan av sjefen sin, Robert Llewellyn, allerede fra barndommen av.

– Han var litt av en TV-personlighet i Storbritannia. Han spilte i TV-serien “Red Dwarf” og var programleder i “Scrapheap Challenge”, som jeg var en stor fan av, begynner Scarlett.

ELSATSING: Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu viser Jack Scarlett den elektriske fergen som kjører strekningen Oslo-Nesodden. – El-satsingen i Norge er svimlende, bemerker han.

– Robert er en hardbarket miljøforkjemper, og han fablet i vei om elbiler mens de fremdeles var ganske dårlige. Den gang du bare kunne velge mellom Nissan Leaf og Nissan Leaf, liksom. Han var den første på YouTube som turte å snakke høyt om hvordan elbiler var fremtiden, og har kjempet på den gode siden i årevis.

Også Jack Scarlett er overbevist om at elbilen har sine beste dager foran seg:

– Dette er fremtiden, og den er spennende på alle mulige måter. Jeg tror at folk flest ennå ikke helt skjønner at vi bare skraper i overflaten av hva elbilen vil bli i stand til …