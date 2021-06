10 nye elbiler under 250.000 kroner

Sjekk hva du kan få for under 250.000 kroner! Her er alt fra småbiler til biler som kan romme en hel familie.

Endelig begynner utvalget av elbiler å bli så stort at bilimportørene begynner å føle på konkurransen og er nødt til posisjonere seg prismessig for å holde salget oppe. Den siste som satte ned prisen var Nissan Leaf, til tross for at den fortsatt selger bra.

Prisreduksjonen gjør at den havner godt under 250.000 kroner, og gjør at den blander seg i prissegmentet for mindre biler.

Kan passe mange

Har man ikke ekstreme plassbehov er det svært mange som fint kan klare seg med disse, og dermed få et ekstremt rimelig bilhold. Flere av bilene har rekkevidde, et par av dem snuser på 400 km.

Disse elbilene får du under 250.000 kroner

Fiat 500

Pris: 214.900,-

Rekkevidde: 180 km

Potensielt billig, men mange holder seg unna minste modell med minste batteripakke på 23,8 kWt brutto. De fleste betaler 40.000 ekstra og går for 42 kWt og rekkevidde på 320 km.

Mazda MX30

Pris: 249.900,-

Rekkevidde: 200 km

De lille crossoveren med bakhengslede bakdører sniker seg rett under 250.000 og er det luksuriøse alternativet, med typisk Mazda-intimt førermiljø. Dessverre med litt kort rekkevidde.

MG ZS EV

Pris: 239.890,-

Rekkevidde: 263 km

Den første kinesiske bilen i Norge er stor nok som en ren familiebil og er blitt populær i Norge. Infotainment-systemet føles gammeldags, men den kjører bra, er pigg og har god plass både i og bak baksetet.

Mutsubishi i-MiEV

Pris: 164.000,-

Rekkevidde:105 km

Den første elbilen man kunne kalle bil, selges faktisk ennå. Den kom til Norge i 2011, omtrent på samme tid som Nissan Leaf, og selges til samme pris som Peugeot iOn og Citroën C.Zero. De to sistnevnte er tatt ut av programmet. Fireseteren er ok til de kortere turene.

Nissan Leaf

Pris: 210.000,-

Rekkevidde: 270 km

En gammel traver med god plass og rikelig med power. Dette er en fullverdig femseter med god bagasjeromsplass. Med nylig nedsatt innstegsmodell, konkurrerer den nå med småbilene på pris.

Peugeot e-208

Pris: 227.000,-

Rekkevidde: 340 km

Den lille snertne Peugeot e-208 byr på kvikke kjøreegenskaper, frekk look og klasseledende interiør. Den føles pigg med sine 136 hester og mange har falt for bilen. Hele 2.384 er registrert siden den ble lansert i fjor.

Renault Zoe ZE50 110R

Pris: 249.900,-

Rekkevidde: 395 km

Zoe var tidlig ute og har forsynt seg godt av markedet. Den er blitt oppgradert på viktige punkter hele veien og er bilen i dag som gir lengst rekkevidde under 250.000 kroner.

Smart WQ fortwo

Pris: 169.900,-

Rekkevidde: 133 km

Den lille sjarmklumpen av en toseter har vi sett lite til i Norge. Trolig grunnet kort rekkevidde og uten mulighet for hurtiglading. Du får den også som en artig cabriolet, og dette er en modell som virkelig vokser med el framfor bensinmotor.

Smart forfour

Pris:179.900,-

Rekkevidde: 130 km

Den forlengede versjonen, fortsatt med samme hekkmotor, men med to dører og sitteplasser ekstra, koster bare 10.000 kroner mer enn lillebror. En typisk bybil med kul look og begrenset rekkevidde og ladehastighet, bare 4,6 kW.

Seat Mii –Skoda Citigo – VW e-UP!

Pris:179.900 – 208.580,-

Rekkevidde: 259 km

Trillingene er de romsligste og mest velkjørende mikrobilene på markedet. 82 hk gjør dem langt kvikkere enn bensinmodellene. Den ble oppgradert i fjor og fikk lengre rekkevidde og en facelift både innvendig og utvendig.

