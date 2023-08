Nå blir også transporten fra Carlsberg grønnere: 100 prosent öl-ektrisk

DAF: Skal vi tro bildet blir det verken erkesvenske Volvo eller Scania som skal trekke Carlsberg rundt i Sverige, men DAF, som selskapet Einride har en storavtale med.

«Probably the least thirsty truck on the road – 100 % ölektrisk», står det å lese på Carlsbergs nye lastebiler.

Også slagord kan resirkuleres.

Det gamle Carlsberg-slagordet «Probably the best beer in the world» har her fått seg en artig liten avlegger – på de nye lastebilene som selskapet snart skal frakte drikkevarene sine med.

Og drikkeprodusenten har langt på vei rett i ordspillet sitt: Disse lastebilene er ikke tørste på en flekk, helelektriske som de er.

Sør og vest i Sverige

Carlsberg er som kjent et dansk selskap, men det er faktisk Carlsberg Sverige som nå melder at de skal investere tungt i elektriske lastebiler.

Transportselskapet Einride, et svensk teknologiselskap som leverer digital, elektrisk og autonom frakt, står i stor grad for planlegging og gjennomføring.

Nå skal all transport fra bryggeriet i Falkenberg, vannfabrikken i Ramlösa og omlastingsterminalene i Gøteborg, Malmø og Helsingborg gjøres med elektriske lastebiler.

I tillegg elektrifiseres transport fra emballasjeselskapet Ball i Malmø, med aluminiumsbokser til Falkenberg og Ramlösa, samt transport fra Ramlösa til Falkenberg og noe direkte distribusjon fra Falkenberg til grossistkunder i Halmstad.

Egne ladestasjoner

– Vi startet samarbeidet med transportselskapet Einride høsten 2022, da vi elektrifiserte den tunge lagertransporten i Halland. Våren 2023 utvidet vi samarbeidet ved å legge til enda en elektrisk lastebil som går daglig mellom Falkenberg og Ramlösa, sier Peter Hammarstedt, administrerende direktør i Carlsberg Sverige.

Ladeinfrastruktur vil bli installert av Einride på strategiske steder, inkludert bryggeriet i Falkenberg og ved vannfabrikken i Ramlösa, slik at lastebilene kan lades mens de lastes og losses.

De første elektriske lastebilene kommer på veiene høsten 2024.

Sparer 12,3 tonn CO2 på fem år

Den elektriske lastebilflåten på åtte vogntog vil bli operert, planlagt, optimalisert og overvåket av mobilitetsplattformen Einride Saga.

Det utvidede partnerskapet forventes å elektrifisere omtrent 7.650.000 transportkilometer på fem år, noe som representerer en besparelse på nesten 12.300 tonn CO2, sammenlignet med dieselbiler.

Siden overgangen til elektrisk transport med Einride har Carlsberg Sverige lykkes i å redusere transportutslipp med opptil 95 prosent sammenlignet med ruter som tidligere gikk på diesel.

Hva med emballasjen?

De grønne flaskene er Carlsbergs viktigste varemerke, med unntak av selve logoen, selvfølgelig.

Alle vet at aluminiumsbokser, særlig resirkulerte, er langt mer miljøvennlig enn glassflasker, både i produksjon, transport og retur.

Bokser og plastflasker komprimeres som kjent i panteautomaten, mens flasker kjøres hele tilbake.

CO2-avtrykket på glassflasker skal ned 90 prosent ved bruk av bioenergi og høyere resirkuleringsgrad av glass.

Carlsberg har introdusert Snap Pack i flere land. Da punktlimes seks bokser sammen til en sixpack i stedet for å bruke plastemballasje for å holde dem sammen. Det jobbes også med flasker laget av fiber.

I Norge og Sverige brukes mer resirkulert plast i PET-flaskene, samtidig som de har redusert bruk av plast i hver flaske.