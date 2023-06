Svenske Einride skal hjelpe PostNord med utslippskutt: Satser elektrisk – snuser på selvkjøring

NYTT SAMARBEID: Det svenske teknologiselskapet Einride satser stort på elektrisk tungtransport. Nå skal selskapet bidra til at leveransene til PostNord blir grønnere og mer effektive i Norge.

Et samarbeid mellom svenske Einride og PostNord skal få fart på den elektriske tungtransporten i Norge. Og snart kan leveransene bli autonome.

Nylig meldte Einride, et svensk teknologiselskap som satser på elektrisk tungtransport, at de starter samarbeid med PostNord i Norge.

PostNord, Skandinavias ledende posttjeneste, har allerede et samarbeid med Einride for å elektrifisere bilparken i Sverige.

Fra før har Einride etablert seg i Storbritannia og USA, samt en rekke europeiske land. Men nå skjer det altså ting i Norge.

FLERE PÅ VEI: Gjennom de neste månedene vil flere lastebiler bli levert på løpende bånd, sammen med teknologiske løsninger som gjør det enklere å skalere opp elektrifiseringen.

Nærmere målet om å være fossilfri i 2030

Det fremgår ikke hvor mange lastebiler som nå blir elektriske i flåten til PostNord i Norge, men ifølge Einride skal samarbeidet bidra til å redusere karbonutslippet med 2.100 tonn over tre år.

De første el-lastebilene er allerede på plass her, og de neste månedene skal flere elektriske leveres fortløpende.

– For PostNord betyr samarbeidet at vi kommer i gang med grønne korridorer mellom noen av våre største terminaler. De elektriske containerbilene vil medføre at vi kan få framført store deler av godset på klimasmarte kjøretøy, noe som vil ha en stor miljøpåvirkning, sier May-Kristin Willoch, assisterende direktør for bærekraft i PostNord Norge.

Det betyr at PostNord er nærmere målet om å være fossilfri innen 2030

Samarbeidet lanseres kort tid etter at Miljødirektoratet slo fast i en ny rapport at alle nye lastebiler i 2030 må være utslippsfrie:

Robert Falck, grunnlegger og toppsjef i Einride, er klar på at vi i deres naboland må videreføre vår elbilsuksess til tungtransporten:

– Norge har gjort et banebrytende arbeid med å elektrifisere personbiler. Nå er det en selvfølge at landet også tar en ledende rolle i elektrifiseringen av tungtransporten.

Avansert leveransenettverk

Einride ble etablert i 2016 og har som mål å bygge fremtidens transportindustri – ikke bare elektriske kjøretøy.

I 2022 etablerte selskapet Nordic Link-nettet, som skal koordinere kjøretøy, sjåfører og ladeinfrastruktur innenfor geografisk områder – gjennom bruk av avansert data, algoritmer og systemer for maksimal effektivitet.

I forbindelse med samarbeidet med PostNord i Norge, vil Nordic Link-nettet nå utvides og koble sammen strategiske steder i Oslo-regionen.

Etter hvert skal nettverket utvides sørover for å forbinde Norge, Sverige og Danmark langs E6.

LADEMULIGHETER: Einride skal også bygge ladenettverk i Norge, som selskapet kaller Einride Stations.

Einride skal også etablere ladenettverk i Norge, kalt Einride Stations. Ladeinfrastrukturen skal bygges ut langs strategiske strekninger i hele Norge, slik at de elektriske flåtene kan skaleres på en effektiv måte.

Digitale løsninger og sjåførløs frakt

Einride tilbyr en egenutviklet digital plattform som planlegger, optimaliserer og overvåker transporten.

Einride Saga, som plattformen kalles, skal blant annet forenkle langdistansefrakt og forhindre forsinkelser av varer på grunn av batterilading eller sjåførbytter, ifølge selskapet.

SELVKJØRENDE LEVERANSER: I 2025 vil de første autonome lastebilene demonstreres på norske og svenske veier.

Det svenske selskapet satser også stort på autonome lastebiler. I 2019 ble Einride det første selskapet i verden med en selvkjørende lastebil på offentlig vei.

Dette skal fullbyrdes i 2025, når de første autonome lastebilene fra Einride skal krysse landegrensen på E6 mellom Norge og Sverige.

I Norge vil den første autonome lastebilen kjøre fra Svinesund til Moss.