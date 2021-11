Medlemsrekord i Norsk elbilforening: Jubler over 100.000 medlemmer!

Generalsekretær Christina Bu er stolt over at Elbilforeningen nå har et sekssifret antall medlemmer. – Det er flott at så mange ser verdien av å være en del av et sterkt fellesskap som dytter Norge i mer miljøvennlig retning.

Mens elektriske biler lenge var mest for entusiaster, er elbiler i dag på god vei til å bli for alle – for folk flest.

– Sammen er vi sterke

– Vi har kjempet for elbilistene hele veien, og jeg vil takke medlemmene våre. Det er ingen tvil om at sammen er vi sterke. Kraften av 100.000 medlemmer gir oss tyngde. Nå skal vi vokse videre og mange flere skal få bli med på elbilfesten i årene som kommer, sier Christina Bu.

– For det er gøy å kjøre elbil, og når et så viktig klimatiltak gir så mye glede, da er det moro å være med!

KAN FEIRE: Generalsekretær Christina Bu jubler for 100.000 medlemmer

– Norge startet elbilrevolusjonen

Elbilforeningen har eksistert i over 25 år og har hele veien vært tett på elbilistene.

Det har vært en reise fra Buddy og Think, til biler som i dag har både firehjulstrekk og hengerfeste. Mens elbilen for få år siden passet best til småkjøring i byområder, går salget nå forrykende i hele landet og elbilistene drar på elbilferie til både i Norge og Europa.

– Vi har opplevd en teknologirevolusjon. Så å si alle bilprodusenter satser nå elektrisk, og Norge har ledet vei. Og mens den norske elbilisten for få år siden ladet via stikkontakt i veggen, har vi i dag både et nasjonalt hurtigladenettverk og stadig flere av oss har smarte og trygge ladebokser hjemme, sier en begeistret Christina Bu.

Både det høye elbilsalget og utrullingen av ladenettverket er resultatet av et målrettet påvirkningsarbeid fra Elbilforeningens side.

– Noen måtte starte elbilrevolusjonen, og vi i Norge gjorde det. Norsk elbilpolitikk hadde ikke vært den samme uten Elbilforeningen, og Elbilforeningen hadde ikke vært den samme uten norsk elbilpolitikk, sier hun.

Over 100 000 medlemmer. Bli medlem du også! Fra 0 til 100 000 medlemmer, fra entusiaster til folk flest. Vi har kjempet for elbilistene hele veien. Bli medlem og få en bedre elbilhverdag! Bli medlem

Elbilforeningen jobber for nullutslipp

Den viktigste jobben for Elbilforeningen nå, er å sørge at for at Stortingets vedtatte mål om kun nullutslippsbiler i nybilsalget i 2025 blir tatt helt i mål.

– Vi jobber for å sikre raskest mulig elektrifisering av hele personbilparken. Det vil gi både gi avgjørende kutt i klimagassutslippene og bidra til renere luft i nærmiljøet. Og desto raskere vi sikrer et utslippsfritt nybilsalg, desto raskere får vi gode elbiler også i bruktbilmarkedet, hvor folk flest kjøper bilen sin, sier Bu.

Som medlem i Elbilforeningen blir man også en del av et fellesskap som hjelper folk i gang med ny teknologi.

– Å være medlem hos oss er både bra for deg som enkeltmedlem, og det gir slagkraft til å drive samfunnet videre i en grønn retning. Hele tiden får vi innspill fra medlemmene våre om hva som trengs nå. Strategien vår har alltid vært å gjøre elbilistens hverdag enklere, sier Bu.

– Og der bruker vi kraften fra våre 100.000 medlemmer for alt den er verdt.