Nio med kraftig priskutt: Nå får du denne 150.000 kroner billigere

RØVERKJØP: Nå kan du få denne for drøyt 450.000 kroner.

Nio setter ned prisene på alle sine modeller. Men det dreier seg om et midlertidig tilbud for å få ut restlageret.

Det er ikke mange bilbutikker som har mer besøk enn Nio House på Karl Johan i Oslo, og de har også hatt en viss suksess i Norge.

Det har vært godt kjent allerede at det har vært lett å få gode priser på splitter nye ES8, den aller største SUV-en deres, dersom du stakk nesa innenfor dørene.

Kraftig priskutt

Nå gjør går de offentlig ut med prisnedsettelser. Det er bilbransjenettstedet Bilbransje24.no som melder at importøren har nedjustert prisene på alle modellene som er i salg nå.

Priskuttet føyer seg inn i rekken av tilbud og kampanjer som har preget bilbransjen i det siste – og som vi samlet opp i denne artikkelen fra i sommer:

– Prisjusteringene omfatter et begrenset antall biler som vi har på lager i Norge, sier kommunikasjonssjef Asbjørn Mitusch i Nio til Bilbransje24.

Mest på den største

Ikke overraskende vil sværingen ES8 få størst priskutt.

En kraftig facelift med ny teknologi innvendig er også ventet, derfor har de satt prisene hele 20 prosent ned her.

Bilene blir mellom 131.000 og 150.000 kroner billigere, avhengig av utstyr og batteri.

For eksempel kostet toppmodellen Signature 681.759 kroner. Nå får du den for 531.750.

110.000 KR BILLIGERE: Også den 4,9 meter svære familiebilen blir din for 522.000 kroner.

6-seteren for 458.652 kroner vil nå blande seg ned i prisklassen til bakhjulsdrevne SUV-er som er langt mindre og langt dårligere utstyrt.

Dette er rett og slett et røverkjøp for en bil på over fem meters lengde.

Da kjøper du bilen uten batteri. Et batteri på 75 kWt koster deg 1.400 kroner i måneden når du leier batteriet av Nio.

Et batteri på 100 kWt koster deg 2.000 kroner i måneden.

Prisjusteringen gjelder ikke for de to modellene som forventes å være mest populære i Norge, den kommende ET5 Touring og EL6.