PRISKUTT: Nå kan du spare over 100.000 kroner på Polestar 2. Mange frister også med gunstige billån og rentekampanjer som beveger seg helt ned til 0,25 prosent.

Prisreduksjon og gunstige billån spisser konkurransen i elbilmarkedet. Her får du oversikten.

Tilbake i januar justerte Tesla prisen kraftig på Model Y og Model 3. Gjennom årets første halvår har vi sett flere fabrikanter kutte prisen på populære modeller.

Av 51.072 nye elbiler solgt så langt i år, var 14.327 Tesla Model Y.

Nummer to på lista, med 3.559 solgte modeller, var Volkswagen ID.4.

Tallenes tale er ganske tydelig: Tesla har rett og slett knust konkurrentene i nybilsalget så langt i år.

Stappfull lagerbeholdning hos bilfabrikanter og et knalltøft økonomisk klima, bidrar til stor usikkerhet i markedet. Og det hjalp selvsagt heller ikke for dem at Tesla gjorde sin manøver på nyåret.

Den siste tiden har derfor mange bilfabrikanter fristet med reduserte priser og gunstige kampanjerenter for å få fart på salget.

Nedenfor følger tilbudene vi har registrert så langt, tips oss gjerne hvis vi har oversett noe.

Mange priskutt

Først ut var Mustang med sin Mach-e, som fikk prisen kuttet med 45.000 kroner i februar.

Deretter reduserte Hyundai sin pris på de rimeligste utgavene av Ioniq 5 og 6 – hvilket sendte både Ford-modellen og Ioniq 5 trygt under momsgrensa som ble innført fra 1. januar.

I helgen rullet også Nissan ut kampanje på sin storselger over mange, mange år, og tidenes mest solgte elbilmodell i Norge.

Vi snakker selvsagt om Nissan Leaf, som i en periode fremover får en en prisreduksjon på opptil 29.600 kroner.

Dermed er det mulig å få en Leaf for under 200.000 kroner, riktignok uten leveringskostnader og vinterhjul.

Dette skjer bare noen uker etter at de satt ned prisen på Nissan Ariya med opptil 63.000 – avhengig av modell.

Det betyr at du nå får en Nissan Ariya med den minste batteripakka til 389.700 kroner.

I skrivende stund florerer det med kampanjetilbud. Forhandlerkjeden Møller Bil har blant annet redusert prisen på ID.3, ID.4, ID.5 og ID.Buzz frem til 31. august, hvor du kan spare inntil 75.000 kroner.

LAGERSALG: Møller Bil har satt ned prisen på inntil 75.000 kroner på Buzz-ene som står på lager. Vinterhjul med originale Volkswagen felger er inkludert i tilbudet. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Volkswagen tilbyr også såkalt kampanjerente, som er på 3.99 prosent – og gjelder på alle kampanjemodellene.

Dersom du ikke har behov for finansiering, kan du velge vinterhjul kostnadsfritt i stedet.

Polestar, Ford og BYD klinker til

Inflasjon, rentehevinger og dårlig kronekurs sender den norske kjøpekraften rett i bunn, og mange potensielle kjøpere velger å sitte rolig i båten.

Men noen bilforhandlere ønsker å skape litt dønninger og trigge kjøpspotensialet hos kunder. Det gjør de blant annet med rentekampanjer på svimlende lave 0,25 prosent på enkelte modeller.

Polestar tilbyr 0,25 prosent i tre år ved kjøp av en leveringsklar Polestar 2, men det er bare én del av tilbudet:

I tillegg klinker selskapet til med heftig rabatt – som strekker seg over 100.000 kroner – på leveringsklare eksemplarer av Polestar 2.

Tilbudet inkluderer Plus- og Pilot-pakke, valgfrie vinterhjul og lakkfarge på leveringsklare Polestar 2 – som gir en samlet prisreduksjon på 107.400 kroner.

Ford og BYD tilbyr også rente på 0,25 prosent i tre år på henholdsvis modellene Mach-e og Tang.

BYD varsler at de har biler på lager klar til levering.

Flere sommerkampanjer

I skrivende stund pågår det flust av sommerkampanjer også hos flere andre bilfabrikanter:

Skoda skal krympe lagerbeholdningen og du får nå avslag på 62.500 kroner på Skoda Enyaq Coupé RS iV. I tillegg får du Enyaq Tour Edition fra 499.900 kroner.

skal krympe lagerbeholdningen og du får nå avslag på 62.500 kroner på Skoda Enyaq Coupé RS iV. I tillegg får du Enyaq Tour Edition fra 499.900 kroner. Mercedes har kampanjerente i tre år på 2,99 prosent på en rekke modeller. Mercedes frister også med kampanjetilbud på den kommende elektriske flerbruksbilen EQV 300, der de oppfordrer til å kontakte Bertel O. Steen for pris.

har kampanjerente i tre år på 2,99 prosent på en rekke modeller. Mercedes frister også med kampanjetilbud på den kommende elektriske flerbruksbilen EQV 300, der de oppfordrer til å kontakte Bertel O. Steen for pris. Audi har nå kampanjemodeller med kundefordeler på inntil 97.205. Modellene det gjelder er Q4 e-tron Limited og Q4 Sportback e-tron Limited.

har nå kampanjemodeller med kundefordeler på inntil 97.205. Modellene det gjelder er Q4 e-tron Limited og Q4 Sportback e-tron Limited. KIA har frem til 13. august kampanjerente på 1,99 prosent på modellen EV6, uten krav til egenkapital. I prisen medfølger også serviceavtale på 3 år, vinterhjul og metallic lakk.

har frem til 13. august kampanjerente på 1,99 prosent på modellen EV6, uten krav til egenkapital. I prisen medfølger også serviceavtale på 3 år, vinterhjul og metallic lakk. BMW har frem til 30. september rentekampanje på BMW iX1 på 1,99 prosent ved leasing. Du kan velge mellom 24, 36 eller 48 måneder leasingperiode.

har frem til 30. september rentekampanje på BMW iX1 på 1,99 prosent ved leasing. Du kan velge mellom 24, 36 eller 48 måneder leasingperiode. Hyundai kjører leasingkampanje på alle lagerbiler av Ioniq 5, Ioniq 6 og Kona med flytende kampanjerente på 1,99 prosent. Tilbudet inkluderer også vinterhjul og metallic lakk.

Kinesisk prisdump

Den største prisdumperen er uansett kinesiske Hongqi. Den store kinesiske gigantbilen E-HS9 har etter et syltynt salg i 2023, kuttet prisen med småfriske 180.000 og 190.000 på henholdsvis utgavene Premium og Exclusive.

Eventyret startet bra for den gigantiske luksusdoningen, og i fjor ble det registrert 2086 biler. I år, derimot, har salget fullstendig stoppet opp – og det er kun registrert fem biler i skrivende stund, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken.

En annen kinesisk premium-elbil som ikke har blitt prisredusert, men som skal friste kundene med gunstig lånerente, er Voyah med modellen Free.

Det dreier seg om Voyah-importøren omtaler som en «prislås» på lånefinansiering av Free-modellen – men denne gjelder underlig nok ikke for Black Line-versjonen de lanserte nylig:

I praksis betyr denne «prislåsen» at alle som kjøper bilen får tilbud om billån gjennom Santander Bank til fast rente de tre første årene på 0.99 prosent.