Kraftig elbilsatsing fra Toyota: Lover 30 elbil-modeller innen 2030

PÅ VEI MOT NULL: Toyota produserer i dag rundt 100 forskjellige bilmodeller. Om åtte år har Toyota elbiler i alle aktuelle segmenter i Norge.

Toyota strittet lenge imot å satse på elbil, men har bråsnudd. I praksis får alle modellene deres en helelektrisk variant innen åtte år.

Toyota var lenge blant de mest høyrøstede mot satsningen på rent batteridrevne biler.

De satset heller på ikke-ladbare hybrider, og er også blant bilprodusentene som har hatt størst tro på hydrogendrevne elbiler.

Men nå snur de.

NESTE UT: Etter Toyotas elbil bZ4X blir Lexus RZ trolig neste bil ut. For første gang kan faktisk Lexus få et salg det svinger av i Norge.

Viste 16 elektriske konseptbiler

Toyota-sjefen, som artig nok heter Akio Toyoda, varslet tirsdag en voldsom opptrapping av elbilsatsingen, og viste hele 16 elektriske konseptbiler, omtrent likt fordelt på produsentens to bilmerker Toyota og Lexus.

Innen 2030 skal de ha 30 elbilmodeller. I dag produserer de 100 forskjellige bilmodeller i forskjellige markeder.

Toyota planlegger elbilinvesteringer på over 1.500 milliarder kroner de kommende årene.

I tillegg skal det fortsatt satses på ikke-ladbare hybrider, ladbare hybrider og hydrogenbiler for å forsyne ulike markeder.

Analysen deres er at elbil ikke vil vinne konkurransen i alle verdenshjørner ennå.

FOKUS PÅ SUV OG CROSS: Toyota følger trendene med sporty høyreiste biler.

35 prosent elbilsalg

Toyota deler bilene i to kategorier. Karbonreduserende biler og karbonnøytrale biler.

– Vi setter oss et mål om 3,5 millioner elbiler av en årlig produksjon på 10 millioner biler. Vi vil gi et tilbud til alle og være forberedt på all slags utvikling – avhengig av hva kundene og markedene ønsker. Vi skal ikke ta beslutningen for dem. Vi vil tilby et valg for alle, sier Toyota-sjef Toyoda.

Lexus skal utvikles som et rendyrket elbilmerke, med 100 prosent elbilsalg i Europa, Nord-Amerika og Asia innen 2030.

SMÅTASS: Selv de minste vil får en høyreist profil.

Beyond zero i alle segmenter

Inkludert i de 30 modellene står også Toyotas elbil bZ4X og en trolig nært forestående sporty Crossover.

En Lexus i samme størrelse, men med langt mer sporty og luksuriøs fremtoning, er trolig også blant første bilene ut.

Toyota vil tilby Crossovere og SUV-er i alle segmenter. Det skal være energieffektive modeller og de minste vil ha forholdsvis små batterier.

Målet er å ligge på et forbruk på 12,5 kWt/100 km, ifølge Toyota. Lexus vil ikke tilby SUV-er mindre enn dagens UX.

Bilen med lengst rekkevidde blir trolig den strømlinjeformede firedørs kombi-kupeen bZ SND.

FASITEN: Lav langstrakt kombi er fasiten på lav luftmotstand. Toyota har kun en av dem, og bZ SND blir trolig bilen med lengst rekkevidde.

I dag nyter Toyota stor kredibilitet i sportsbilsegmentet med Supra og GR86.

Det ser ut til å fortsette med en særs spennende og sporty firedørs sportsbil som flørter med dagens Supra-fans.

Med riktige dimensjoner, vil den også kunne fungere som en familiebil for de mest ihuga.

FIRE DØRER: Dette ser ut til å bli Toyotas sportsligste, og er en modell som potensielt vil kunne gjøre livet surt for BMW i4 og Tesla Model 3.

Lexus får endelig en verdig avtager etter hi-tech-monsteret LFA.

Ikke bli overrasket over om den vil slå den elektriske fartsrekorden til Nio EP9 på den legendariske Nürburgring-banen.

Det er kanskje mer overraskende at den lille lave superbilen i bakgrunnen bærer Toyota-logo. Enten kan det endre seg, eller kan man se for seg en el-sportsbil à la Tesla Roadster/Lotus Elise for folket?

Land Cruiser ser vi ingen erstatter til, men mange vil bli glade dersom offroaderen Compact Cruiser EV blir satt i produksjon.

Den har klare referanser til de to første Land Cruiserne som i sin tid kom på markedet.

GØY: Toyota ville ha det gøy under presentasjonen. Denne artige offroaderen spiller på alle historiske strenger i Toyotas offroad-miljø.

USA er et svært viktig marked for Toyota, og med mottakelsen til Ford F-150 Lightning på hjemmemarkedet, bør det ikke overraske noen at Toyota også vil komme med en pickup på størrelse med dagens Tundra på det amerikanske markedet.

Interessen her hjemme viser også at nordmenn kan ønske seg store pickuper, men denne vil vi trolig ikke se i Norge.