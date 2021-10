bZ4X får 45 mils rekkevidde og solceller på taket Her er Toyotas første elbil – endelig!

ENDELIG: Her er Toyota bZ4X. Den vil få en rekkevidde på 45 mil, og Toyota hevder den blir klasseledende på innvendig plass til passasjerene.

Her er Toyotaen som kommer til å bli en av Norges mest solgte biler. bZ4X kan bestilles fra 2. desember.

Toyota har vært sitt ansvar bevisst og bygget gjerrige hybridbiler siden de presenterte Prius i 1997. I dag har de utelukkende hybridbiler i salgshallene, bortsett fra Supra, GT86, Landcruiser og varebilene sine.

Toppsjefen Akio Toyoda har ved flere anledninger snakket elbilen ned og har i stedet hatt stor fokus og tro på hydrogen som løsning. I dag kan du kjøpe den luksuriøse hydrogenbilen Mirai, men uten infrastruktur blir bilen uaktuell.

Toyota fikk skikkelig vind i seilene da RAV4 ble introdusert med ladbar drivlinje med 306 hester og rekkevidde på 75 kilometer. Faktisk går 16 prosent av den globale produksjonen til Norge.

RAV4 kniver i toppen på salgsstatistikken i Norge blant elbilene, men den vil få et prishopp på 40.000 kroner dersom den nye regjeringen innfører krav til 100 kilometer rekkevidde på de ladbare hybridene.

Elektrisk erstatter

Bilen på bildene har det litt innfløkte navnet bZ4X. Navnet står for «beyond Zero», tallet 4 antyder størrelsen og X antyder crossover.

Designen og teknologien følger opp det som ble vist da konseptmodellen ble avduket tidligere i år. Den produksjonsklare bZ4X er den første modellen fra Toyota som er utviklet helt og fullt som en helelektrisk bil.

Det er også den første modellen som bygges på selskapets nye plattform for batteri¬elektriske biler. Basert på e-TNGA-filosofien, er den utviklet i et samarbeid mellom Subaru og Toyota.

Bilen bygges med batterienheten som en integrert del av chassiset, under gulvet, noe som gir fundamentale fordeler som lavt tyngdepunkt, utmerket vektbalanse og en stiv konstruksjon som bidrar til høy sikkerhet og utmerkede kjøreegenskaper.

Skal gå 450 kilometer

Toyota bruker litiumion-batteri og kapasiteten er 71,4 kWh som forventes å gi en rekkevidde på over 450 km (etter WLTP-normen). Endelige data vil avhenge av modell og utstyrsgrad og er foreløpige før typegodkjenning.

Varmepumpe og vannkjøling av batteriet er på plass, og batteriet kan hurtiglades lades til 80% på rundt 30 minutter med 150 kW hurtiglading (CCS2).

Fra start leveres bZ4X med en 1-fase ombordlader på 6,6 kW. Fra 4. kvartal 2022 vil en ny 3-fase ombordlader på 11 kW være tilgjengelig.



Rekkevidden kan maksimaliseres dersom du bestiller solcelletak. Solcellene kan være aktivert både under kjøring og når bilen står parkert og Toyota har kalkulert at de i løpet av et år kan høste nok energi til å kjøre 1.800 km.

Det største ankepunktet eliminert

Toyota bZ4X skal bli en rommelig, komfortabel SUV som blir tilgjengelig med et helt nytt system for firehjulsdrift med separate motorer for hver aksel.

Med eldriften slipper man også et av Toyotas største ankepunkter for mange, den trinnløse girkassa som i alle tider har sendt turtallet på den relativt store og effektsvake bensinmotoren opp i ubehagelig høye turtall. Herfra og ut vil fremdriften være lydløs.

Den forhjulsdrevne bZ4X drives av en kraftfull, elektrisk motor på 150 kW / 204 HK og dreiemomentet på 265 Nm. 0 til 100 km/t gjøres på 8,4 sekunder og toppfarta er 160 km/t.

Firehjulstrekkeren kommer med separate motorer på 80 kW på for- og bakakselen. XMODE med forskjellige modus kan også aktiveres for å tilpasses forholdene med egne innstillinger for snø/søle, dyp snø og søle (under 20 km/t) og grepskontroll for tøffere offroadkjøring (under 10 km/t).

Den har en effekt på 160 kW /217,5 HK og et dreiemoment på 336 Nm. Topphastigheten er den samme, mens 0-100 km/t reduseres til 7,7 sekunder.

Den blir dermed en del svakere enn dagens RAV4 Plug-in Hybrid som gjør samme øvelse på 6,2 sekunder.

Bilen kan kjøres med én pedal med økt generering av bremseenergi slik at føreren kan akselerere og retardere bilens hastighet ved bruk av gasspedalen alene.

Ja, rattet kommer, men senere

BZ4X er den første serieproduserte Toyota som kommer med elektronisk styring – såkalt steer-by-wire.

Enbevegelsesgrep på rattet (One Motion Grip) er klart for introduksjon i Europa på et senere tidspunkt. Ved å fjerne den mekaniske forbindelsen mellom rattet og forhjulene, justeres hjulvinkelen etter førerens intensjon, gir mer benplass, større frihet til å velge sitteposisjon og forenkler inn- og utstigning.

Det tradisjonelle rattet erstattes av en One Motion Grip-kontroll som skal være enklere og smidigere å bruke uten behov for å bytte grep hånd over hånd i brå svinger. Fullt hjulutslag kommer med å dreie rattet 150 grader.

Uten fysisk forbindelse i styringen, blir det heller ikke overført unødvendige vibrasjoner fra dekkene, men føreren skal visstnok fremdeles få verdifulle tilbakemeldinger fra veidekket. Rattfølelsen skal være forbedret med uavhengig kontroll av rattmomentet, og karakteristikken kan endres etter hvilken kjøremodus som velges.

Instrumentpanelet er smalt og plassert lavt slik at det forsterker opplevelsen av åpenhet. Prinsippet med «hendene på rattet, øynene på veien» støttes av den førersentrerte cockpiten, der et 7’’ TFT-instrument og informasjonsdisplay sitter midt i førerens siktlinje forover i overkant av rattet slik at føreren kan lese av instrumentene med minimal øyebevegelse.

Større og mindre enn RAV4

Toyota har alltid hatt mye kanter og linjer. Det fortsetter her, med noe de kaller elegant og robust. Fronten karakteriseres av smale lykter og et design som skal bli et felles kjennemerke for modellene i bZ-serien.

Sett fra siden har den en lav silhuett, slanke pilarer foran og en lav skulderlinje som reflekterer det lave tyngdepunktet som følger av den nye plattformen.

Hjulbuene og de store hjulene (opp til 20’’) plassert ut mot bilens hjørner og markerte profiler nederst på dørene gir bilen ekte SUV-karakter. Bak er designfokuset på hjørnene som har fått særpregede baklys som er strukket ut i hele bilens bredde.

bZ4X er 85 mm lavere, har kortere overheng og en akselavstand som er 160 mm større enn RAV4. Panserlinjen er også 50 mm lavere. Svingradiusen er for øvrig på 5,7 meter.

Den store akselavstanden skal gi klasseledende benplass for alle og avstanden mellom hoftepunktene til passasjerer i for- og baksetene er 1 meter.

Bagasjeplassen er også generøs og har justerbart bagasjeromsgulv. Med baksetene på plass, er det rom for opp til 452 liter bagasje. I RAV4 er den forøvrig hele 580 liter , så elbilen blir noe mindre for familien.

Forskjellige aerodynamiske elementer som bidrar til økt rekkevidde, er en del av designet. Det inkluderer åpninger i støtfangeren foran for å skape en bedre luftstrøm, underside med heldekkende deksel, delt takspoiler og spoilerleppe bak, diffuser bak og et vindu i bakdøren som er presist vinklet. Den tynne, nedre grillen har en lukkefunksjon som justerer seg for å styre kjøleluft til batteriet og bidrar til å redusere luftmotstand.

Sikrere



Toyota bZ4X får 3. generasjon av Toyota Safety Sense (TSS) med nye, forbedrede funksjoner for å gi beskyttelse mot et enda bredere spekter av vanlige ulykkes¬hendelser.

Nye funksjoner inkluderer utvidelse av kollisjonsvernsystemet med gjenkjennelse av møtende kjøretøy som kommer inn i motgående kjørefelt, demping av akselerasjon i lave hastigheter og nødstopp-assistanse.

