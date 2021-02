Agder: Slik ble elbilåret 2020

Ble det flere hurtigladere? Hvordan gikk det med elbilandelen i sørlandsfylket? Og hva kan vi vente oss av 2021? Lokallagslederen helt i sør har i hvert fall trua.

Ser man på nybilsalget av elbiler i Agder i fjor, vil man se at elbilandelen for første gang landet på «den riktige siden» av 50-prosentgrensen.

I 2020 havnet nemlig fylket over denne grensen, riktignok med knappest mulig margin. Elbilandelen landet nemlig så nøyaktig på 50-prosentgrensa som det er mulig å komme, med 4212 solgte helelektriske biler av totalt 8430 solgte nybiler i fylket.

– Det er selvsagt gledelig, men nå er jo elbilene på få år blitt så mye bedre, og det er langt mer å velge i – så det skulle vel strengt tatt bare mangle, kommenterer Audun Flateland, styreleder i Agder elbilforening.

Tror på opp mot 65 prosent i 2021

Sørlandsfylket plasserer seg likevel fremdeles noe under landsgjennomsnittet:

For landet som sådan var elbilandelen nemlig 54,3 prosent med totalt 76.789 solgte elbiler – godt trukket opp av de nokså etablerte elbil-bastionene Oslo og Vestland, men også Rogaland og Trøndelag.

Likevel hadde Agder en solid innspurt i desember: Da ble elbilandelen i fylket rekordhøye 57,4 prosent, i tillegg til at én av seks solgte elbiler i fjor, ble solgt nettopp i årets siste måned.

Denne utviklingen gleder lokalforeningsleder Flateland, som gjennom sine seks år i styret i lokalforeningen har sett store endringer i hjemfylket:

– Frem til nå har det meste av elbilsalget i Agder vært drevet frem av pendlerne og bompengefritaket i Kristiansand, selv om fritaket nå ligger an til å forsvinne også her. Men det gledelige er at selv om elbil-fordelene dessverre reduseres, får stadig flere sørlendinger nå øynene opp for elbilens andre fordeler, nemlig at den faktisk duger som bil. Så elbilandelen vil fortsette å stige, også i år.

– Hvis du skal spå: Hva tror du elbilandelen av nybilsalget vil lande på i Agder når dette året er over?

– Jeg vil tippe mellom 60 og 65 prosent, faktisk. I hvert fall hvis leveringen av Tesla Model Y går som planlagt, den tror jeg blir avgjørende. I tillegg vil nok Skoda Enyak, Ioniq 5 og VW ID.4 trekke opp.

Flateland håper også at mange sørlandsselskaper vil la seg friste av de mange elektriske vare- og flerbruksbilene som endelig har kommet på markedet, og ramser opp Opel Vivaro-e, Citroën e-Jumpy, Peugeot e-Partner, e-Boxer og e-Expert og Mercedes EQV.

– Mange firmaer har nok ventet på det nivået av rekkevidde som et minimum før de våger å satse elektrisk.

37 prosent flere hurtigladere

Det var heldigvis ikke bare antallet elbiler som økte i Agder i fjor. Antallet hurtigladere i sørlandsfylket var også i solid vekst:

Ved starten av 2020 var det 114 hurtigladere i fylket, mens antallet ved utgangen av året hadde steget til 157, ifølge tall fra ladestasjonsdatabasen Nobil. (Dette er altså antallet ladepunkt, der hurtigladerne med både CCS- og CHAdeMO-uttak teller som ett.)

For 2020 ser vi altså i Agder en 37 prosents økning i løpet av 2020.

– Vi har vært ganske heldige, her i fylket har vi til nå faktisk ligget foran Elbilforeningens anbefalinger. 2020 har sånn sett vært et godt år, fastslår Flateland.

Bortsett fra når tilreisende og gjennomreisende klinker til på utfartsdager og i ferier.

– Det så vi tydelig i sommer, da ble det ladekøer. Men løsningen på dette tror jeg langt på vei er flere destinasjonsladere rundt forbi. Det er en stor fordel om folk kan lade der de overnatter enn at alle trenger å gjøre det langs veien.

Samtidig er det fortsatt en del som benytter seg av det kommunale sakteladingstilbudet i fylket, og også her ble det flere:

Antallet offentlige normalladere i Agder økte fra 662 i starten av 2020 til 759 ved slutten slutten av året.

Nye supercharger-stasjoner før sommeren

På hurtigladerstatistikken kommer i tillegg Teslas eget – og fortsatt eksklusive – ladenettverk, men her var det ikke ingen utvikling i løpet av 2020:

Antallet superladere i fylket er 76, men ingen av disse har foreløpig blitt oppgradert til den raskere såkalte V3-supercharging-standarden, som kan levere opptil 250 kW og som bare utstyrt med CCS-kontakt.

Tesla har imidlertid varslet at de etablerer to helt nye superladestasjoner i fylket, og begge skal etter planen være klare senest i sommer en gang. Disse vil bli å finne i henholdsvis Arendal og i Søgne/Mandal, og skal åpnes i løpet av andre kvartal i år.

– Særlig den i Arendal vil avlaste for Kjerlingland, der var det jo mye kø i sommer. Så dette vil hjelpe veldig for sommertrafikken, og vil bety at mange på vei fra Østlandet nå kan lade før de kommer til Kristiansand.

Legger man sammen Teslas superladere med de andre hurtigladerne i Agder, blir 190 det totale antallet hurtigladere i fylket ved utgangen av 2020.

Alt i alt er lokalforeningslederen ganske godt fornøyd med situasjonen i sørlandsfylket, særlig siden den etter alle solemerker vil forbedre seg ytterligere i 2021:

– Hurtigladerutbyggingen generelt har stått seg godt opp mot antallet elbiler. Det mangler riktignok fortsatt hurtigladere i noen innlandsbygder, og veien opp mot Telemark har litt å gå på. Men også der blir det merkbart bedre, i hvert fall for Tesla sin del, når de setter opp den nye superladestasjonen ved Treungen på tampen av året.