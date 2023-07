Husstandsmedlemskap for kun 195 kr

I dag lanserer Fiat sin 600e, og vifter med ny strategi: Lar seg inspirere av himmelen

FARGEKLATT: – Fiat ønsker å inspirere mennesker til å leve med optimisme og positivitet, og dette vil også være et av oppdragene til den nye modellen Fiat 600e, sier Fiat-direktør Olivier Francois, som her gir tommel opp fra en «nylakkert» utgave av den kommende elbilmodellen som skal vises for verden i dag.

Ave Maria! Fra nå av skal fargene på nye Fiat-modeller være «inspirert av det italienske havet, solen, jorden og himmelen».

Det italienske bilmerket Fiat har annonsert en ny strategi. Nærmere bestemt en ny merkevarestrategi.

Med den ønsker Fiat velkommen til intet mindre enn «en mer fargerik verden».

BORTE VEKK: Hvor er Fiat 600e?

«Bryter reglene»

Det er bare å lene seg tilbake og nyte hva Fiat har på hjertet i pressemeldingen fra moderskipet, altså det multinasjonale bilkonsernet Stellantis:

«Fiat bryter reglene og skal aldri mer lage en grå bil! Den første fargesprakende modellen blir Fiat 600e. Fra nå skal fargene på nye Fiat-modeller være inspirert av det italienske havet, solen, jorden og himmelen.»

La oss få legge til, for egen inspirert regning:

Bravo! Bellissimo! Buongiorno!

Livskvalitet, livsstil & PR-jippo

I fraværet av en cappuccino koster vi på oss litt mer:

«Det er slutt på fargen grå. Dette gjøres for å fremheve betydningen av hva farger betyr for livskvalitet og den italienske livsstilen. Italia er knyttet til lyse farger gjennom inspirasjon fra hav, sol, jord og himmel. Dette er landskap som gir Fiat inspirasjon til de nye fargene.»

Dette siste minner jo en smule om hva vi akkurat har sitert Fiat-folka på allerede, men pytt, pytt. Den kjedelige gråfargen er jo tross alt historie for bilmerkets del!

Fiats globale merkesjef, som sitter inni den knalloransje og påfallende «nylakkerte» kommende Fiat-modellen på bildene – og som sannsynligvis er mesterhjernen bak den nye merkevarestrategien og PR-jippoet du ser på bildene her – utdyper:

TITTEI, HER ER JEG: Kommende Fiat 600e fikk dyppet seg i det veldig, veldig store malingspannet.

– Fiat skal være merket for glede, farger og optimisme. Fiat ønsker å inspirere mennesker til å leve med optimisme og positivitet, og dette vil også være et av oppdragene til den nye modellen Fiat 600e. Dette er elbilen for de som trenger mer plass enn i 500e, og nyheten vil vises i sin helhet 4. juli, sier Olivier Francois, Fiat-direktør og global markedsføringssjef hos Stellantis.

Den mindre og like elektriske Fiat-modellen 500e, som er på markedet i Norge nå, leveres allerede i dag i freske lakkfarger – Rose Gold, Ocean Green og Celestial Blue er eksempler på dette.

