Parkering for elbil

Ladeselskapet Recharge bygger ut på alle Ikea-varehus i Norge: Åpner 24 nye lynladere – lokker med gratis lading

TOMT FØR ÅPNINGEN: Men slik ser det neppe ut her fredag 14. juli klokka 12, for da åpner ladeanlegget ved Ikea på Slependen. Recharge jobber nå med å bygge ut lynladere ved alle Ikeas varehus i Norge og Sverige. Foto: Recharge

Recharge er i ferd med å bygge ut ladestasjoner ved alle Ikea-varehus i Norge og Sverige. Nå åpner selskapet 24 nye lynladere på Slependen – og frister med to timers gratis lading under åpningen.

Fredag 14. juli åpner Recharge 24 nye lynladere ved Ikea Slependen.

Fra før finnes det totalt 26 lynladere fordelt på fem steder rundt i Asker kommune.

Ladeanlegget ved Ikea vil dermed nær doble antallet lynladere i kommunen fra 26 til 50 – og blir det klart største ladestedet i denne kommunen.

To timers gratis lading på åpningsdagen

På åpningen kan det fort bli både folksomt og sannsynligvis ladekø av den mer hyggelige sorten ved det nye ladeanlegget hos møbelgiganten:

– Vi byr på gratis lading fra klokken 12.00 til 14.00, forteller Stian Mathisen, næringspolitisk leder i Recharge.

IVRIG: – I løpet av det siste året har Recharge bygget 500 lynladepunkter her til lands, og i sommer har vi bikket totalt 1000 lynladepunkter i Norge, sier Stian Mathisen i Recharge.

– Vi i Recharge kommer til å være til stede og svare på spørsmål folk måtte ha om lading. Vi vet av erfaring at mange elbilister lurer på hvordan de bruker offentlige ladestasjoner, så vi er glade for å hjelpe og veilede alle som tar turen, fortsetter han.

En lynlader gir minst 150 kilowatts effekt. Hjemme lades en elbil vanligvis med en effekt mellom tre og seks kilowatt.

Bygger lynladere ved alle Ikea-varehus i Norge

Recharge er i ferd med å bygge ut ladestasjoner ved alle Ikeas varehus i Norge, og Slependen er det andre varehuset i rekken.

Nylig åpnet ladeselskapet en tilsvarende lynladestasjon ved Ikea på Åsane i Bergen.

Recharge har i over ti år bygget ladestasjoner i Norge, og drifter i dag det største nettverket av ladestasjoner hvor alle typer elbiler kan lade.

– Både biler med CCS- og Chademo-kontakt kan lade ved alle våre ladesteder i Norge. Vi har over 1500 hurtig- og lynladere i Norge, og totalt over 2700 ladepunkter over hele landet, forteller Mathisen.

– I tillegg har vi ladestasjoner i Sverige og Finland, og snart også i Danmark.

Samarbeider med Ikea i både Norge og Sverige

Fra før har Recharge et tilsvarende samarbeid med McDonald’s:

– I løpet av det siste året har Recharge bygget 500 lynladepunkter her til lands, og i sommer har vi bikket totalt 1000 lynladepunkter i Norge. Vi er glade for å kunne fortsette utbyggingen sammen med Ikea, og særlig i Asker, som er en kommunene i Norge med høyest andel elbiler, sier Mathisen.

Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er det så langt i år solgt 1328 elbiler i Asker kommune, så at behovet for nye ladestasjoner er stort i Asker, er det neppe noen tvil om.

– Vi kommer til å fortsette å bygge ut store ladestasjoner ved alle Ikea-varehus i både Norge og Sverige, så både kunder og Ikeas egne varebiler får utslippsfri transport, avslutter Mathisen.