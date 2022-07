Nå er Fortum ute av Recharge – som samarbeider med stadig flere: Recharge satser tungt på lynladere ved McDonald’s

STRATEGISKE PARTNERE: McDonald’s og ladeselskapet Recharge har felles nytte av hverandre, og kundene vet å benytte seg av partnerskapet. Resultatet er stadig flere lynladere ved norske McDonald’s-restauranter i tiden fremover.

Utvider og oppgraderer ladetilbudet med lynladere der de allerede er til stede – og vil bygge flere nye ladestasjoner i samarbeid med hurtigmatkjeden fremover.

Ladeselskapet Recharge satser hardt på samarbeid med andre aktører når de setter opp nye ladestasjoner.

Stikkordet er at samarbeidspartnerne kan tilby en attraktiv plassering for laderne, samtidig som de enten har et servicetilbud i form av mat og toaletter – eller noe fornuftig å gjøre for kundene mens de lader.

Eller begge deler.

Lurt å lade mens man handler eller spiser

– Vi har mange forskjellige samarbeidspartnere som Ikea, Esso, Shell/St1, YX 7-Eleven, Kiwi og flere andre mindre aktører som vi jobber tett sammen med. Flere av lokasjonene hos disse vil også utvides og forbedres, og vi ser også på en rekke nye lokasjoner, sier Elise Thorvaldsen, kommunikasjonssjef i Recharge.

SATSER PÅ SAMARBEID: Elise Thorvaldsen, kommunikasjonssjef i Recharge.

Å hurtiglade samtidig man spiser og går på do, eller tar seg en handlerunde, blir stadig mer populært, rett og slett fordi det gir mening for forbrukeren.

En tilsvarende tankegang ser vi i samarbeidet mellom de Reitan-eide ladestasjonene til Uno-X i Danmark, som typisk rulles ut i umiddelbar nærhet av ditto Reitan-eide Rema 1000.

Et tilsvarende samarbeid kan vi nok regne med å se ved en rekke norske Rema 1000-butikker i Norge i årene som kommer.

Går for mer og raskere lading hos McDonald’s

Ladeselskapet Recharge satser nå hardt på å utvide og videreutvikle samarbeidet de har hatt med fastfood-kjeden McDonald’s gjennom flere år.

– Det er en strategisk partner som vi har hatt et godt samarbeid med i Norge siden vi startet med lading. McDonalds tilbyr lokasjoner som passer godt med elbilistenes behov. De tilbyr et godt servicetilbud til ladende kunder med gode åpningstider, og er ofte strategisk plassert på gode lokasjoner rundt omkring i landet, sier Thorvaldsen.

Recharge har i dag ladestasjoner på 27 McDonalds-restauranter i Norge. Mange av disse har fremdeles kun hurtigladere.

Det blir for tregt for mange elbilister med nyere biler, som gjerne har større batteripakker og mulighet for langt raskere lading.

– Så dette ønsker vi å gjøre noe med, og jobber nå fortløpende med å utvide og oppgradere disse lokasjonene med lynladere der hvor det er mulig, sier Thorvaldsen.

Bygger primært lynladere

Thorvaldsen forteller at Recharge prioriterer lokasjonene der det er størst behov.

– Når vi planlegger utvidelser, ombygginger eller nye lokasjoner så bygger vi større lokasjoner med flere ladestasjoner, og vi bygger primært lynladere. Dette vil også være tilfellet på McDonald’s.

McDonald’s Brumunddal, som ble utvidet tidligere i år, og som nå har åtte lynladepunkter, er ett eksempel på det hun snakker om.

– Vi jobber også konkret med å utvide listen med flere restauranter, og det vil komme flere i årene fremover.

Tråkker enda hardere på i Sverige

Recharge har et tilsvarende samarbeid med burgerkjeden i Sverige.

Faktisk ser det ut til å gå enda raskere der, på tross av at Sverige ligger langt bak Norge i elbilutviklingen. Der skal Recharge faktisk doble antallet lynladere ved restaurantene i løpet av 2022.

I løpet av årets første fem måneder har det blitt ladet nesten like mye ved McDonald’s-restaurantene som det gjorde under hele fjoråret sett under ett.

Derfor får de nå opp farten i samarbeidet sitt over hos söta bror.

Hittil i år har McDonald’s åpnet 30 nye ladestasjoner i Sverige i samarbeid med Recharge. Alle laderne har en effekt på opptil 150 kW.

– Å fylle opp batteriene, både sine egne og bilens, skal ikke måtte innebære to separate stopp som gjør reisen lengre enn nødvendig. Innen året er omme kommer vi å tilby lynading på over 90 av restaurantene våre, sier Henrik Nerell, miljøsjef hos McDonald’s i Sverige, til nettsiden alltomelbil.se.

Kjøper ut Fortum av Recharge

Også på eiersiden skjer det ting i Recharge, som før navneskiftet var eid av energiselskapet Fortum og driftet av Fortum Charge & Drive.

Løsrivelsen har skjedd gradvis, men nå har Fortum blitt enige med selskapet InfraCapital, som i dag kontrollerer Recharge, om at siste rest av eierskapet deres opphører.

– Det stemmer at Fortum har blitt enige med Infracapital om salg av den resterende 30-prosents-eierandelen i Recharge. Infracapital vil når det formelle er i orden, eie hele selskapet, sier Elise Thorvaldsen.

Hun beskriver Infracapital som en investeringsvillig eier som deler Recharge sine ønsker om å fortsette utbyggingen av ladenettverket.

– Men vi skal fortsette å ha et godt samarbeid med Fortum som en av flere tjenesteleverandører som kan benyttes hos oss, og elbilister kan fortsatt lade med både app og brikke fra Fortum Charge & Drive, understreker Thorvaldsen.

Og med Elbilforeningens ladebrikke, må vi vel nesten da legge til. Både den gamle svarte og den nye blå.